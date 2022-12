Các dự án nhận giải An Cường Interior Design Award 2022

Đến tham dự Gala chung kết và trao giải có ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường, ông Trần Khánh Trung, Chủ nhiệm câu lạc bộ Kiến trúc xanh TPHCM cùng các thầy cô là trưởng, phó khoa kiến trúc, nội thất, mỹ thuật công nghiệp các trường đại học trên toàn quốc.

Ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gỗ An Cường - chia sẻ về cuộc thi (Ảnh: Gỗ An Cường).

Giải thưởng An Cường IDA là giải thưởng thường niên của Gỗ An Cường ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, nội thất, sáng tạo họa tiết trên vật liệu mới..., nhằm mục đích kết nối, phát triển và vinh danh những kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất tài năng trẻ ở Việt Nam.

Hội đồng giám khảo chấm thi An Cường Interior Design Award 2022 (Ảnh: Gỗ An Cường).

Gỗ An Cường đã phát động cuộc thi IDA mùa thứ 2 với chủ đề "Shophouse - When Dream And Life Become Home", khởi tranh vào đầu tháng 7/ 2022 sau buổi họp báo được tổ chức tại Khách sạn New World với hơn 100 khách mời tham dự là đại diện Hội kiến trúc sư, các đơn vị đồng hành bên cạnh các đơn vị bảo trợ truyền thông... Đối tượng mà cuộc thi An Cường Interior Design Award hướng tới là sinh viên, freelancer và các nhà thiết kế nội thất trẻ trên toàn quốc.

Phần thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo của nhóm sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội (Ảnh: Gỗ An Cường).

Tổng chi phí tổ chức và giải thưởng của cuộc thi lên đến 2 tỷ đồng, trong đó giải nhất sẽ được nhận 100 triệu đồng tiền mặt từ An Cường và hơn 50 triệu đồng được quy đổi thành phiếu mua hàng đến từ các đơn vị đồng tài trợ như Malloca, AConcept, Imundex, Hettich, Schneider, Ái Linh, Vicostone, BCI Central cùng nhiều phần quà khác...

Giải cao nhất của cuộc thi năm nay đã thuộc về dự án Cung diều của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Ảnh: Gỗ An Cường).

Với lộ trình cũng như thông điệp rõ ràng, các tác giả của IDA mùa 2 đã lồng ghép các ý tưởng thiết kế của mình và trình bày trước hội đồng giám khảo. Trải qua hành trình hơn 5 tháng, cuộc thi đã tìm ra được những dự án xuất sắc nhất để trao giải.

Ông Ngụy Thanh Vĩ - Giám đốc Truyền thông tiếp thị kiêm Trưởng ban tổ chức của cuộc thi - cho hay: "Với mong muốn tạo nên một mùa giải đầy tính cạnh tranh, ban tổ chức đã tạo điều kiện để tất cả các thí sinh trên toàn quốc nhận được hỗ trợ đồng đều như nhau. Hôm nay, chúng tôi vô cùng hài lòng với kết quả thuyết phục của top 3 dự án xuất sắc nhất An Cường IDA 2022.

Ông Vĩ cũng cho biết hiện nay các dự án đoạt giải tại IDA mùa một đã được sử dụng tham khảo và đưa vào công trình ứng dụng thực tế. "Gỗ An Cường mong rằng mùa giải 2023, chúng tôi sẽ đưa ra chủ đề mang tính đặc thù hơn, để có thể tìm ra các tác giả tiềm năng trong ngành thiết kế nội thất, từ đó đem các dự án này dự thi ra đấu trường quốc tế", vị này nói thêm.

Các nhóm sinh viên đạt giải khuyến khích của cuộc thi.

Kết quả chung cuộc An Cường Interior Design Award 2022 là giải nhất thuộc về dự án Cung Diều của nhóm sinh viên đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đây cũng là dự án nhận giải thuyết trình.

Giải nhì cuộc thi thuộc về dự án Happiness Module của nhóm sinh viên đại học Xây dựng Hà Nội; giải ba là dự án Nơi ta lớn của sinh viên đại học Kiến trúc TPHCM. Hai giải ấn tượng dành cho cá nhân thuộc về dự án Góc sân và khoảng trời và dành cho nhóm là dự án Giao thoa, đều thuộc đại học Xây dựng Hà Nội. Giải thuyết trình: Cung Diều - Nhóm Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

7 giải khuyến khích gồm Người trốn trong mây của sinh viên đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và đại học Kiến trúc Hà Nội; Gốm Yên, Giao thoa, Góc sân và khoảng trời của đại học Xây dựng Hà Nội; Dreamy Island, The Harmony of souls, Gọi giấc mơ về của đại học Kiến trúc TPHCM

Chi tiết top 10 dự án An Cường Interior Design Award 2022:

https://www.ancuong.com/vi/ida/interior-design-award-2022/top-10-chung-ket-an-cuong-interior-design-award-2022.html