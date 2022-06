Bức tranh "Thị trấn Địa Trung Hải" dần hoàn thiện tại Phú Quốc

Cầu Hôn được kỳ vọng là cú hích nâng tầm đảo ngọc

Năm 1937, kỹ sư trưởng Joseph Strauss đã hoàn thành khát vọng về một cây cầu biểu tượng của mình với Golden Gate Bridge - cầu Cổng Vàng ở San Francisco (Mỹ).

Ngày nay, cầu Cổng Vàng - một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại thu hút hơn 10 triệu lượt du khách mỗi năm, đóng góp khoảng 9 tỷ USD doanh thu và giúp các khách sạn tại địa phương có tỷ lệ lấp đầy ước tính 85,5%.

Khu vực công viên Golden Gate kế bên cũng là điểm đến hút khách đem về cho San Francisco nguồn thu lên tới 1,6 tỷ USD, năm 2018. Còn theo New York Post, năm 2021, một căn hộ hạng sang, tầm nhìn ra cầu Cổng Vàng đã có giá lên đến 60 triệu USD.

Bên kia bán cầu, tiếp nối hành trình làm đẹp những vùng đất, sau thành công với cầu Vàng (Đà Nẵng), Sun Group sẽ kiến tạo tại "Thị trấn Địa Trung Hải" (Phú Quốc) cầu Hôn - Kiss Bridge, cây cầu được "chấp bút" bởi kiến trúc sư lừng danh người Italy - Marco Casamonti.

Cầu Hôn dự kiến hoàn thiện cuối năm 2022 (Ảnh phối cảnh minh họa).

Từ hình mẫu thành công của Golden Gate Bridge hay cầu Vàng, có thể thấy "lực đẩy" từ các công trình biểu tượng đối với du lịch và kinh tế địa phương. Tất cả góp phần mở ra cơ hội kinh doanh dịch vụ; đánh thức tiềm năng thương mại cũng như giá trị bất động sản tại các khu vực gần kề biểu tượng. Và cây cầu Hôn vừa được đài truyền hình quốc gia Italy đánh giá cao ngay từ khi chưa hoàn thành, đang được Sun Group kỳ vọng sẽ làm được những điều tương tự.

Trong khi chờ đợi cầu Hôn kích hoạt, "Thị trấn Địa Trung Hải" cũng đang chuyển mình mạnh mẽ với loạt nhà hàng hải sản hay chuỗi thương hiệu F&B đã đổ bộ như Runam Coffee, Draft Beer, Wine Pony… Tại tổ hợp giải trí Central Village, khách sạn La Festa Curio Collection by Hilton và câu lạc bộ biển Teatro Bar đã chốt kế hoạch ra mắt, vận hành năm 2023.

Shophouse The Center với thiết kế hiện đại, phóng khoáng (Ảnh: Sun Property).

Cùng với hơn 60 tiện ích, cảnh quan sẵn có đã mê hoặc những du khách yêu thích văn hóa Địa Trung Hải… Hệ thống dịch vụ dần được bồi đắp sẽ tạo cú hích để thu hút du khách ghé thăm Phú Quốc và trải nghiệm "Thị trấn Địa Trung Hải" trong mùa du lịch sôi động sắp tới.

"Từ cuối năm nay, khi đến với Thị trấn Địa Trung Hải, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian của lễ hội, ẩm thực, dịch vụ và giải trí… Tất cả những gì cần thấy ở một thị trấn giao thương sôi động đều sẽ có ở Địa Trung Hải", đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Thị trấn Địa Trung Hải hứa hẹn vụt sáng trên bản đồ du lịch

Trong khi hàng loạt thương hiệu F&B đang "đổ bộ" Sun Premier Village Primavera, tại Sun Grand City Hillside Residence, 8 tòa cao ốc căn hộ thuộc 3 phân khu The Sky, The Hill, The Sea đã cất nóc. Cùng với đó, 364 căn shophouse The Center sắp đi vào hoạt động góp phần hoàn thiện bức tranh "Thị trấn Địa Trung Hải" sôi động, trở thành một trong những trung tâm du lịch, giải trí mới của đảo ngọc.

Căn hộ cao tầng và shophouse tại Sun Grand City Hillside Residence được quan tâm trên thị trường bất động sản 2022 (Ảnh: Sun Property).

Nếu yêu thích tầm view cao và thoáng đãng, lưu trú tại những căn hộ cao tầng hiện đại, tiện nghi của The Sky, The Hill, The Sea - nơi được xem là biểu tượng mới của thành phố du lịch Phú Quốc - sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Du khách có thể thả tầm mắt thưởng ngoạn cảnh biển bờ Tây nhuộm vàng trong ánh hoàng hôn mỗi lúc chiều tà hay chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp tinh tế và duy mỹ trong từng thiết kế cảnh quan nội khu.

Du khách cũng có thể hòa mình vào trong không khí sôi động, nhộn nhịp chỉ vài bước chân là chạm ngay đến với hàng trăm tiện ích dưới chân tòa nhà. Trong đó, có hệ thống shophouse The Center.

Chuỗi tiện ích ấn tượng của "Thị trấn Địa Trung Hải" đón chờ du khách đến trải nghiệm (Ảnh: Sun Property).

Hiện nay, 100% shophouse đã cất nóc và dự kiến được bàn giao cuối năm. Ngay khi nhận nhà, các chủ sở hữu có thể đón cơ hội kinh doanh với các ngành dịch vụ cần không gian thư thái như: Lưu trú cao cấp; cafe & lounge giữa mây trời; spa trị liệu sang trọng; phòng tập thể hình, yoga dành cho khách VIP…

Từ The Center, chỉ với vài phút di chuyển, du khách đã có thể đến check-in tại cầu Hôn cùng 4 công trình mang tính biểu tượng khác của "Thị trấn Địa Trung Hải" là Tháp đồng hồ Central Village, quảng trường Con Sò, "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery và Kiss The Stars - show diễn dự kiến thu hút tới 10.000 lượt khách mỗi ngày. Nhờ vậy, các shophouse The Center có thể đón trọn lượng khách ghé thăm các biểu tượng này, tạo nguồn thu ổn định cho các hoạt động thương mại, đặc biệt là kinh doanh lưu trú và dịch vụ.

Sun Property chi hơn 500 tỷ đồng để hỗ trợ chủ sở hữu shophouse ở "Thị trấn Địa Trung Hải" (Ảnh: Sun Property).

Không chỉ xây dựng cảnh quan, tổ chức sự kiện lễ hội nhằm thu hút khách lưu lượng khách đến với "Thị trấn Địa Trung Hải", Sun Property mới đây đã ra mắt lĩnh vực kinh doanh thương mại nhằm thực hiện chính sách đồng hành cùng chủ sở hữu shophouse trong việc nhanh chóng đưa shophouse đi vào kinh doanh, vận hành. Cụ thể, Sun Property đã chi hơn 500 tỷ đồng cho các gói chính sách hậu mãi cho khách mua shophouse ở Thị trấn Địa Trung Hải trong năm 2022.

Thị trấn Địa Trung Hải sẽ sớm ngày hoàn thiện diện mạo của một tổ hợp tầm cỡ đẳng cấp quốc tế, ghi danh Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới.

