BSR tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho nhân sự trực tiếp sản xuất

Dân trí Chiều 8/5, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 138 người lao động.

Sau khi Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi có ca nhiễm Covid-19, Công ty BSR đã kích hoạt Tình huống khẩn cấp phòng chống dịch cấp I theo phương án được phê duyệt. Qua khai báo y tế và rà soát, BSR sàng lọc ra khoảng 300 nhân sự có đến những địa điểm mà theo lịch trình ca nhiễm Covid-19 ba địa phương trên và các địa phương khác đã từng đến. Do tính chất quan trọng của việc vận hành NMLD Dung Quất là liên tục, an toàn, đảm bảo tuyệt đối cho nhân sự BSR không bị nhiễm, lây nhiễm Covid-19; Ban lãnh đạo Công ty quyết định xét nghiệm Covid-19 cho các nhân sự nêu trên.

BSR tiến hành xét nghiệm PCR cho nhân sự trực tiếp sản xuất

Mục đích của đợt xét nghiệm PCR này là sàng lọc nhân sự có thời gian nghỉ lễ hoặc có di chuyển đến các địa điểm mà ca nhiễm Covid-19 tại 3 địa phương Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi và các địa phương khác. Chiều ngày 9/5, CDC Quảng Ngãi thông báo, 138 nhân sự xét nghiệm của BSR có kết quả âm tính. Sau khi có kết quả âm tính, các nhân sự mới được phép đến NMLD Dung Quất làm việc.

Đối với 160 nhân sự gián tiếp sản xuất còn lại, Công ty sẽ tiến hành xét nghiệm PCR đợt 2 trong những ngày tới và tiếp tục tiến hành bố trí cho CBCNV tiếp tục nghỉ phép, nghỉ bù trong thời gian này hoặc làm việc online.

Người lao động BSR có kết quả âm tính sẽ trở lại Công ty làm việc bình thường và vẫn phải tuân thủ quy tắc 5K trong phòng chống dịch

Bên cạnh đó, Công ty tích cực triển khai thi công, tiến hành sửa chữa, duy tu bảo dưỡng nhà CT1 khu tập thể Vạn Tường để sẵn sàng phục vụ cho việc bố trí nơi ở tập trung, đảm bảo an toàn cho những nhân sự chủ chốt, đảm bảo lực lượng nhân sự phục vụ việc vận hành nhà máy liên tục.

Được biết, sáng ngày 6/5, tỉnh Quảng Ngãi công bố ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1996 quê ở xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Đây là ca bệnh đầu tiên ghi nhận trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi kể từ đầu năm 2021 đến nay và tính đến chiều 9/5, đây là ca bệnh duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

BSR - Trường Thịnh