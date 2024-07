Bóng dáng "em gái bí ẩn" của ông Nguyễn Quốc Cường tại Quốc Cường Gia Lai

"Nhân vật bí ẩn" tại Quốc Cường Gia Lai

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thông báo thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La"). Ông Cường cũng được xuất hiện giữ chức danh Tổng giám đốc trong thông báo này, dù công ty chưa công bố thông tin bổ nhiệm.

Nhắc đến Quốc Cường Gia Lai, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào tên tuổi của ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Như Loan. Tuy nhiên ít người biết em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng có vai trò quan trọng tại Quốc Cường Gia Lai. Đối lập với người anh trai nổi tiếng, bà Huyền My khá kín tiếng và chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (sinh năm 1983) kết hôn cùng ông Lầu Đức Duy. Báo cáo quản trị năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai cho biết bà Huyền My sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 14,32% vốn chủ sở hữu của Quốc Cường Gia Lai. Bà My là cổ đông lớn thứ 2 sau bà Nguyễn Thị Như Loan. Ông Lầu Đức Duy cũng sở hữu hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 3,83% vốn.

Thông tin sở hữu cổ phiếu QCG của bà Nguyễn Ngọc Huyền My và ông Lầu Đức Duy (Nguồn: Báo cáo quản trị 2023).

Bà Nguyễn Ngọc Huyền My không giữ chức vụ lãnh đạo hay tham gia vào hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai. Tuy nhiên vợ chồng bà Huyền My thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch với Quốc Cường Gia Lai.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I vừa qua, Quốc Cường Gia Lai có khoản phải trả khác với vợ chồng bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Theo đó tại ngày 31/3, công ty này mượn tiền của ông Duy gần 71 tỷ đồng và mượn tiền của bà Huyền My là 700 triệu đồng. Cuối năm 2023, ông Duy cũng cho Quốc Cường Gia Lai mượn 7 tỷ đồng.

Thông tin về các khoản phải trả khác của Quốc Cường Gia Lại tại ngày 31/3 (Nguồn: BCTC).

Những năm trước đó, bà Huyền My cũng liên tục cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền. Ví dụ báo cáo tài chính năm 2018 cho thấy bà My cho doanh nghiệp mượn hơn 19 tỷ đồng tính đến cuối năm 2018. Còn cuối năm 2017, số dư tiền cho mượn là hơn 144 tỷ đồng.

Các cổ đông cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền năm 2018 (Nguồn: BCTC).

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn có khoản phải trả khoảng 172,5 triệu đồng, trả trước ngắn hạn 52 triệu đồng và phải thu ngắn hạn 38,1 tỷ đồng với Công ty cổ phần Lyn Property tại thời điểm cuối quý I vừa qua. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Lyn Property là bà Nguyễn Ngọc Huyền My.

Đơn vị phân phối dự án của Quốc Cường Gia Lai

Tiền thân của Công ty cổ phần Lyn Property là Công ty cổ phần Bất động sản Đại Nam Land. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

3 cổ đông sáng lập gồm bà Huỳnh Thị Bích Thu góp 1 tỷ đồng (2% vốn điều lệ), bà Nguyễn Ngọc Huyền My góp 24,5 tỷ đồng (49% vốn điều lệ) và ông Lầu Đức Duy góp 24,5 tỷ đồng (49% vốn điều lệ). Bà Nguyễn Ngọc Huyền My là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Đại Nam Land.

Cơ cấu cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Đại Nam Land (Nguồn: MPI).

Chỉ một tháng sau khi thành lập, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Lyn Property. Tháng 3/2022, công ty này tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và lên 220 tỷ đồng vào đầu tháng 10/2022.

Thông tin mới nhất mà Dân trí có được cho thấy bà Huyền My vẫn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Lyn Property.

Trang website của doanh nghiệp cho biết Lyn Property đang triển khai một số dự án lớn tại TPHCM như TTTM Central Premium (quận 8) và các dự án do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Ví dụ như dự án căn hộ Lavida Plus tại quận 7, dự án De Capella tại TP Thủ Đức, Giai Việt Residence tại quận 8, Central Premium tại quận 8.

Ông Lầu Đức Duy cũng là người đại diện pháp luật của một loạt công ty như Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Sơn, Công ty TNHH Một thành viên đầu tư thương mại châu Âu, Công ty cổ phần Bất động sản đảo xanh, Công ty cổ phần Y khoa tinh hoa toàn cầu.

Những công ty này sở hữu hàng loạt khách sạn hạng sang ở TPHCM như Khách sạn Lavender, Lavender Boutique, Amena Apartment, khách sạn Lavender Central.