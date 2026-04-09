Bộ Tài chính đưa ra loạt giải pháp trọng tâm để đạt tăng trưởng 2 con số

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều 9/4, bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) - cho biết kết quả tăng trưởng quý I đã được Cục Thống kê công bố tại các cuộc họp báo của cơ quan này cũng như tại họp báo Chính phủ. Theo đó, mức tăng trưởng đạt 7,83%, chưa đạt như kỳ vọng đề ra.

Tuy nhiên, theo bà Ngọc, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông gây áp lực lớn, thì kết quả này vẫn thể hiện nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp và các chính sách trong việc thúc đẩy tăng trưởng.

Từ kết quả trên, bà Ngọc cho rằng, các động lực tăng trưởng vẫn đang được duy trì, song chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả của các chính sách đang được triển khai.

Cụ thể, khu vực sản xuất và xuất khẩu tiếp tục là trụ cột, trong đó khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò dẫn dắt. Xuất khẩu ghi nhận mức tăng khá cao và đóng góp lớn vào tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tiêu dùng nội địa có sự cải thiện, đóng góp vào ổn định tổng cầu. Động lực tiêu dùng được thúc đẩy từ yếu tố mùa vụ trong dịp lễ, Tết của quý đầu năm.

Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, bà Ngọc cho biết, lĩnh vực này đã được đẩy mạnh, tuy nhiên các ngành có hàm lượng công nghệ cao hiện mới đóng vai trò hỗ trợ, chưa thực sự trở thành động lực dẫn dắt, do có độ trễ và kỳ vọng thể hiện rõ hơn trong các quý tiếp theo.

Ông Đinh Xuân Hà, Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), cũng thông tin, tăng trưởng GDP quý I năm nay dù thấp hơn kịch bản tăng trưởng trong Nghị quyết 01 của Chính phủ (tăng 9,1%) nhưng tăng cao hơn quý I/2025 (tăng 7,05%). Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, khó khăn.

Ngoài ra, có 23 địa phương ghi nhận tăng trưởng trên 8%. Có 4 địa phương tăng trưởng 2 con số, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên.

Bà Đỗ Thị Ngọc cho biết, về kịch bản tăng trưởng năm nay, mục tiêu cả năm vẫn được giữ nguyên, song để đạt được, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng cao hơn, trên 10%, cụ thể khoảng trên 10,5% theo kịch bản cập nhật.

Cụ thể, tăng trưởng quý II phải đạt 10,5%, quý III GDP phải đạt 10,6% và quý IV phải đạt tăng trưởng 10,44%.

Cũng theo bà Ngọc, các động lực tăng trưởng chính trong 3 quý còn lại của năm nay trước hết là đẩy mạnh đầu tư công. Tiếp theo là tiêu dùng nội địa dự báo sẽ cải thiện nhờ các chính sách như cải cách tiền lương, chính sách kích cầu sức mua thị trường. Các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ tăng trưởng. Cuối cùng là khai thác tối đa dư địa các ngành công nghiệp xuất khẩu, khai thác tối đa lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Với các động lực này, bà Ngọc đánh giá bức tranh tăng trưởng từ quý II trở đi được kỳ vọng sẽ tích cực hơn, tạo nền tảng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm nay.