Tăng trưởng GDP quý I của Trung Quốc có thể đạt khoảng 5%

2026 là năm mở đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của Trung Quốc. Do đó, ngay từ đầu năm, nước này đã triển khai nhiều chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng chủ động, hiệu quả, tạo đà khởi động tích cực cho nền kinh tế.

Khảo sát của Securities Daily cho thấy, 5 chuyên gia kinh tế trưởng đều nhận định tăng trưởng GDP quý I có thể đạt khoảng 5%, qua đó giúp kinh tế Trung Quốc “khởi đầu thuận lợi”.

Ông Ming Ming, chuyên gia kinh tế trưởng của CITIC Securities, nhận định các chỉ số kinh tế cải thiện rõ rệt, với sản xuất công nghiệp tăng 6,3% và đầu tư hạ tầng tăng mạnh 11,4%, cho thấy xu hướng phục hồi tích cực. Theo ông, tăng trưởng quý I có thể đạt gần 5%.

Tương tự, ông Wu Chaoming, chuyên gia kinh tế trưởng của Caixin Financial Holdings, kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Caixin, dự báo GDP quý I tăng khoảng 4,9%, với đặc điểm “sản xuất mạnh, xuất khẩu tốt, đầu tư tăng, tiêu dùng ổn định”, nhờ tác động tích lũy của chính sách ổn định tăng trưởng và nhu cầu bên ngoài.

Ông Yang Delong, chuyên gia kinh tế trưởng của Qianhai Open Source Fund, cho rằng tiêu dùng dịp Tết thúc đẩy nhu cầu thị trường, CPI tăng theo giai đoạn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng GDP quý I quanh mức 5%.

Người dân Trung Quốc mua sắm hàng hóa tại siêu thị ở Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, ông Chen Li, chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu của Chuan Cai Securities, đánh giá kinh tế Trung Quốc đang phục hồi ổn định, với sản xuất, tiêu dùng, việc làm và kỳ vọng thị trường cải thiện, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 4,5-5%, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện chính sách vĩ mô tích cực, nâng cao tính phối hợp và hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng thời gian tới Trung Quốc sẽ tăng cường chính sách tài khóa, đẩy nhanh giải ngân trái phiếu và đầu tư công; duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hợp lý, đảm bảo thanh khoản, giảm chi phí vốn; đồng thời thúc đẩy phối hợp chính sách nhằm mở rộng nhu cầu nội địa, cải thiện kỳ vọng và củng cố nền tảng tăng trưởng.