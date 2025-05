Bộ lọc đầu nguồn Beluga - Lớp bảo vệ cho tổ ấm gia đình

Những nguy cơ tiềm ẩn từ nước sinh hoạt không được lọc sạch

Trong quá trình lưu thông qua hệ thống cấp nước, nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn do đường ống bị rò rỉ, dẫn đến chất bẩn bên ngoài xâm nhập vào hệ thống. Ngoài ra, sau một thời gian vận hành, hệ thống đường ống bị tích tụ các mảng cặn bám có thể làm cho nước bị nhiễm bẩn. Các tạp chất, vi khuẩn, cặn bẩn, kim loại nặng, clo dư thừa… lặng lẽ len lỏi vào từng vòi nước, thiết bị sinh hoạt hằng ngày của cả gia đình.

Khi không được lọc sạch ngay từ đầu nguồn, nước sinh hoạt làm giảm tuổi thọ của các thiết bị sinh hoạt như máy giặt, bình nước nóng; gây kích ứng da và tóc, nhất là với người nhạy cảm hoặc trẻ em; ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đường tiêu hóa; làm giảm chất lượng cuộc sống.

Nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và các thiết bị gia đình (Ảnh: Tập đoàn Tân Á Đại Thành).

Bộ lọc đầu nguồn Beluga - Tấm lá chắn bảo vệ ngôi nhà từ dòng nước

Với mong muốn kiến tạo một môi trường sống an toàn, bền vững ngay từ điều kiện cơ bản nhất là nguồn nước đầu vào của mỗi gia đình, Tân Á Đại Thành - tập đoàn tiên phong với hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp nước - đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm lọc đầu nguồn Beluga.

Đây không chỉ là một thiết bị lọc nước đơn thuần, mà là một giải pháp toàn diện cho hệ thống nước đầu vào, giúp loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn ngay từ "cửa ngõ" dẫn nước vào nhà.

Bộ lọc đầu nguồn Beluga là giải pháp toàn diện cho hệ thống nước đầu vào của gia đình (Ảnh: Tập đoàn Tân Á Đại Thành).

Bộ lọc đầu nguồn Beluga có lớp ngoài là màng Polypropylene (PP), kết hợp công nghệ lọc đa lớp Laminated Multilayer với kích thước lỗ lọc trung bình 1,8 micron, hỗ trợ loại bỏ cặn bẩn, chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và các vật lạ trong nước. Với thiết kế gấp nếp tối ưu diện tích bề mặt, hiệu suất lọc của bộ lõi lọc đầu nguồn Beluga vượt trội, giúp cung cấp nguồn nước sạch và an toàn cho mọi sinh hoạt gia đình.

Sau lớp màng Polypropylene là đến lõi lọc than hoạt tính chất lượng cao với khả năng khử mùi, khử màu, loại bỏ các chất ô nhiễm như clo tự do, chất hữu cơ, các tạp chất khác. Lõi than hoạt tính với chỉ số Iod 1200 mg/g, giúp nâng cao chất lượng nước và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho các thiết bị gia đình.

Khi nước được lọc sạch, người dùng sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh như đau mắt đỏ, bệnh về đường ruột, các vấn đề về kích ứng da. Đồng thời, các thiết bị gia đình như máy giặt, máy rửa bát, bình nước nóng, thiết bị vệ sinh… sẽ được bảo vệ khỏi cặn bẩn và vi khuẩn, giúp kéo dài tuổi thọ.

Một tính năng đặc biệt của bộ lọc Beluga là hệ thống an toàn kép với van tránh và van xả áp, giúp bảo vệ hệ thống nước khỏi sự cố. Khi áp suất đường ống vượt quá 6 bar, van tránh sẽ tự động điều chỉnh dòng chảy qua bộ lọc, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và không bị hư hại. Đây là tính năng quan trọng giúp người sử dụng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.

Mùa hè tươi mát cùng Combo "Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành" (Ảnh: Tập đoàn Tân Á Đại Thành).

Mùa hè tươi mát cùng "Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành"

Mùa hè năm nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành mang đến chương trình ưu đãi dành riêng cho các gia đình đang mong muốn nâng cao chất lượng sống. Theo đó, khi mua combo (gói) gồm bộ lọc đầu nguồn Beluga, bồn nước inox 1.000 lít và máy nước nóng năng lượng mặt trời của Tân Á Đại Thành, khách hàng sẽ được tặng ngay một bình nước nóng ROSSI cao cấp.

"Combo Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành không chỉ là lựa chọn kinh tế thông minh, mà còn là cam kết cho một mùa hè trọn vẹn: nước sạch, thiết bị bền, làn da mịn màng và cảm giác thư thái trong từng dòng chảy", đại diện công ty cho hay.