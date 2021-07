Bộ Công Thương: Hàng hóa "điểm nóng" phía Nam dồi dào, có nơi còn giảm giá

Dân trí Đến nay nhìn chung tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nguồn cung hàng thực phẩm dồi dào. Sức mua giảm, giá bán không tăng, một số chợ giá giảm so với ngày trước khi thực hiện giãn cách.

Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, ngày 20/7, lượng khách mua sắm tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM giảm so với các ngày trước đó và đi vào ổn định.

Tại hệ thống chợ, mãi lực chợ giảm nhẹ 5% đến 10% so với ngày 19/7. Tại hệ thống siêu thị, mãi lực ngày 19/7 giảm 15% so với ngày 18/7 và gần 25% so với ngày thường.

Theo Bộ Công Thương, tại một số chợ truyền thống hoạt động bình thường, đến nay bán đầy đủ các loại hàng hóa, giá giảm so với ngày trước khi thực hiện giãn cách.

Báo cáo cũng cho thấy tình hình hàng hóa tại các hệ thống phân phối được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả ổn định.

Các hệ thống phân phối cũng tăng thời gian bán hàng để phục vụ người dân, tăng cường nhận đặt hàng qua điện thoại, qua online và giao tận nhà; áp dụng việc mua giới hạn một số loại hàng hóa được bình ổn giá để ngăn tình trạng người mua số lượng lớn để ra ngoài bán lại.

Tại tỉnh Đồng Tháp, theo ghi nhận của Tổ công tác, có 43/182 chợ, 1/9 siêu thị, 6/52 cửa hàng tiện lợi đã ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, tỉnh này đã huy động 54 đơn vị tham gia cung ứng hàng nông sản để đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu; sức mua giảm do người dân hạn chế ra ngoài. Người dân được thông báo rộng rãi về các điểm bán hàng tạm dừng hoạt động để đi mua hàng hóa ở các chợ, cửa hàng lân cận; triển khai mô hình đi chợ hộ, bán hàng online...

Ở tỉnh An Giang hiện có 4 chợ (Châu Phú có 3 chợ và một chợ ở An Phú) nằm trong khu vực phong tỏa, chưa hoạt động trở lại. Các chợ còn lại, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Tỉnh có 20 chợ (Long Xuyên: 8 chợ; Châu Thành: 12 chợ) và 16 xã, 2 thị trấn của huyện Chợ Mới thực hiện phát phiếu đi chợ vào các ngày chẵn hoặc lẻ.

Trong ngày 20/7, Tổ công tác cho biết tình hình trao đổi hàng hóa trên địa bàn diễn ra ổn định với sức mua không tăng so với ngày 19/7. Hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm… có nguồn cung dồi dào.

Riêng một số cửa hàng của hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh đang khan hiếm các mặt hàng thực phẩm tươi sống do kho hàng đặt tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ có ca nhiễm Covid-19. Giá các loại thực phẩm tươi sống trong ngày nhìn chung có tăng nhẹ hơn so với ngày thường.

Theo đánh giá của Tổ công tác, đến nay tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nguồn cung hàng thực phẩm (kể cả thực phẩm tươi sống như rau, củ, quả) dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân nhưng ít người mua. Giá bán ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi không tăng.

Các chợ truyền thống đến nay vẫn hoạt động bình thường, bán đầy đủ các loại hàng hóa, giá giảm so với ngày trước khi thực hiện giãn cách; trừ những tỉnh có nhiều người nhiễm Covid-19 như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, nhiều chợ phải đóng cửa.

Theo Tổ công tác, việc vận chuyển hàng hóa từ các địa phương về TPHCM và từ phía TPHCM tới các địa phương vẫn còn khó. Do vậy, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương vẫn tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các địa phương để tháo gỡ khó khăn.

