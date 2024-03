BlueScope: "Không khó để có vật liệu bền vững cho ngành F&B"

Theo khảo sát năm 2023 của NielsenIQ, 38% người tiêu dùng đánh giá cao các sáng kiến và hành động thiết thực của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường. Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng doanh nghiệp đóng góp trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Do đó, doanh nghiệp ngành F&B muốn nâng cao tính cạnh tranh của mình cần phải có một chiến lược sản xuất bền vững, nền tảng là một nhà máy bền vững.

Ông Đặng Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam - đã có những trao đổi cụ thể hơn về vật liệu bền vững cho ngành F&B.

Ông Đặng Thanh Hùng, Phó tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam.

Năm 2023 là một năm khó khăn với ngành F&B khi người dân "thắt lưng buộc bụng" hơn. Là doanh nghiệp đã đồng hành với ngành F&B trong nhiều thập niên, ông có quan sát thấy sự thay đổi này phản ánh như thế nào trong nhu cầu đầu tư nhà máy của doanh nghiệp?

- F&B là một ngành có sự cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ, có thể thấy nhiều con "sóng ngầm" đang ảnh hưởng rất lớn đến ngành. Suy thoái kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng - những khách hàng trực tiếp của ngành F&B, nên họ có xu hướng chuyển sang ưu tiên các sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hơn là các loại thực phẩm khác. Bên cạnh đó, sau đại dịch Covid-19, người tiêu dùng ngày càng có ý thức hơn về an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe.

Hai con "sóng ngầm" này đã tạo ra một xu hướng mới trong việc đầu tư nhà máy F&B, đó là nhà máy bền vững. Nhà máy bền vững với thời gian, có đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng trong khi vẫn tối ưu chi phí đầu tư dài hạn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp F&B có tầm nhìn đầu tư dài hơi hiện nay.

Công ty có những giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp F&B đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng?

- Người tiêu dùng sẽ ngày càng khó tính hơn, nhất là với các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đòi hỏi sự cập nhật liên tục từ doanh nghiệp F&B để đáp ứng những nhu cầu mới phát sinh. Nhưng đầu tư nhà máy lại rất khác, rất khó để nâng cấp hoặc sửa đổi khi nhà máy đã đi vào vận hành. Vì bất kỳ một hoạt động nâng cấp nào cũng sẽ làm gián đoạn một phần hoặc toàn phần hoạt động sản xuất, gây thiệt hại về chi phí cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, cách đây 4 năm chúng tôi đã nghiên cứu và ra mắt dòng sản phẩm tiên phong trên thị trường dành riêng cho tấm sandwich panel - Colorbond for Panel - dòng sản phẩm ứng dụng tôn mạ AM ma trận bốn lớp, có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, tích hợp thêm công nghệ chống vi khuẩn cho phòng sạch và phòng lạnh, hai khu vực đặc biệt quan trọng của các nhà máy F&B, giúp đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều vui mừng hơn cả là sản phẩm này đều được các tên tuổi lớn trong ngành như Vinamilk, Masan, Vissan, Heineken, Pepsi… sử dụng. Đây là minh chứng cho thấy giải pháp của chúng tôi đã giúp doanh nghiệp phần nào giải bài toán về nhà máy bền vững.

Nhiều thương hiệu lớn ngành F&B sử dụng tôn mạ AM ma trận bốn lớp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cho một nhà máy bền vững (Ảnh: Heineken Việt Nam).

Ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp ngành F&B trong việc xây dựng nhà máy để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu?

- Trong ngành F&B hay trong bất kỳ ngành sản xuất nào, khi nói đến câu chuyện đầu tư nhà máy, chúng ta đang nói đến đầu tư dài hạn, có thể ví như câu ngạn ngữ "Đường dài mới biết ngựa hay". Vậy nên việc lựa chọn vật liệu tốt cho nhà máy cũng giống như chọn được giống ngựa tốt, để đi được đường dài.

Với những xu thế trong ngành F&B đã nói ở trên, vật liệu cho nhà máy cần chú trọng tính bền vững. Trong giai đoạn lựa chọn vật liệu này, các doanh nghiệp nên nhìn vào giá trị có thể mang lại trong dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào tổng chi phí đầu tư ban đầu. Bởi lẽ, việc sửa chữa công trình dân dụng khi đã sử dụng đã khó, nhưng sửa chữa nhà máy khi đang vận hành còn khó hơn. Tham khảo từ các thương hiệu lớn trong ngành cũng là một lối tắt khá hay để các doanh nghiệp này học hỏi từ những người đi trước.