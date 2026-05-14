Bitcoin trước cơn bão kép: Tỷ phú crypto cảnh báo cú rơi về 50.000 USD

Nhà đầu tư kỳ cựu Michael Terpin - người được mệnh danh là “bố già crypto” - vừa gây chú ý khi tuyên bố khả năng bitcoin đã tạo đáy hiện chỉ ở mức 40%. Phát biểu tại sự kiện Consensus Miami, CEO của Transform Ventures cho rằng thị trường vẫn còn 60% khả năng tiếp tục lao dốc.

Dự báo này dựa trên mô hình chu kỳ “Four Seasons” (Bốn mùa), theo dõi biên độ tăng giảm của bitcoin sau mỗi kỳ halving. Ông cho rằng chu kỳ hiện tại đang có mức sinh lời yếu nhất lịch sử khi đỉnh tăng chưa tới 2 lần, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng tăng gấp 3 trước đó.

Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử quanh 126.000 USD/BTC vào tháng 10/2025 nhưng hiện đã giảm khoảng 37%. Theo kịch bản của Terpin, nếu hoàn tất chu kỳ giảm đúng mô hình, BTC có thể rơi về vùng 48.000-57.000 USD.

Dù vậy, vị tỷ phú cho rằng khả năng bitcoin sụp đổ về 40.000 USD là khá thấp. Nguyên nhân là lực mua mạnh từ các tổ chức lớn đang tạo ra “tấm đệm cấu trúc” cho thị trường. Những cái tên như Strategy cùng các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đang liên tục hút dòng tiền, giúp mặt bằng giá của BTC trở nên ổn định hơn so với các chu kỳ trước.

Lạm phát Mỹ và giá dầu đang siết nghẹt thị trường

Không chỉ áp lực kỹ thuật, bitcoin còn chịu sức ép lớn từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu. Dữ liệu CPI tháng 4 của Mỹ vừa tăng lên 3,8% - mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, trong khi lạm phát lõi cũng vượt dự báo, đạt 2,8%.

Một trong những nguyên nhân chính đến từ việc giá dầu tăng vọt lên hơn 105 USD/thùng sau khi đàm phán hòa bình Mỹ - Iran rơi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí tuyên bố thỏa thuận hiện chỉ còn “thở oxy”.

Theo giới phân tích tại The Kobeissi Letter, nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu quay trở lại trạng thái lạm phát thời hậu Covid-19. Điều này khiến kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất gần như bị dập tắt. Khi lãi suất neo cao, dòng tiền thường rút khỏi các tài sản rủi ro như crypto để chuyển sang kênh an toàn hơn.

Giới đầu tư hiện cũng theo dõi sát chuyến công du Bắc Kinh của ông Trump từ ngày 13/5 đến 15/5 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đoàn doanh nghiệp tháp tùng bao gồm nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn đến ngành tài sản số như Larry Fink của BlackRock, Elon Musk của Tesla cùng lãnh đạo từ Visa, Mastercard và Goldman Sachs.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ XWIN Japan, kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách với crypto hiện vẫn rất mong manh khi Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát tài sản số và stablecoin. Nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại, chuỗi cung ứng thiết bị đào coin toàn cầu có thể tiếp tục bị gián đoạn. Những nhà sản xuất máy đào lớn như Bitmain hay Canaan sẽ chịu áp lực lớn từ thuế quan và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt, địa chính trị leo thang và dòng tiền đầu cơ suy yếu, bitcoin đang bước vào giai đoạn nhạy cảm bậc nhất kể từ đầu năm 2026. Chỉ số Fear & Greed hiện quanh mức 49, phản ánh trạng thái phòng thủ mạnh của nhà đầu tư khi phần lớn dòng tiền cá nhân vẫn đứng ngoài quan sát thay vì vội vàng “bắt đáy” giữa tâm bão vĩ mô.