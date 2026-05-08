Đế chế bitcoin của Michael Saylor chao đảo sau cú lỗ 12,5 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính công bố sau phiên giao dịch ngày 5/5, Strategy lỗ 38,25 USD/cổ phiếu pha loãng, vượt xa cả những dự báo bi quan nhất của giới phân tích. Dữ liệu từ Yahoo Finance cho thấy mức dự báo xấu nhất trước đó chỉ quanh âm 36,89 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất không nằm ở hoạt động kinh doanh phần mềm cốt lõi. Doanh thu công ty vẫn tăng gần 12% lên 124,3 triệu USD, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì hơn 67%. Vấn đề thực sự đến từ bitcoin.

Strategy vừa công bố khoản lỗ khổng lồ hơn 12,5 tỷ USD trong quý I/2026, cho thấy đế chế của Michael Saylor giờ gần như biến động hoàn toàn theo giá bitcoin (Ảnh: Decrypt).

Trong quý đầu năm, Strategy phải ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 14,46 tỷ USD khi giá bitcoin có thời điểm rơi xuống dưới 62.000 USD sau làn sóng bán tháo trên thị trường công nghệ toàn cầu, áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị leo thang. Quý I/2026 cũng được xem là giai đoạn tệ nhất của bitcoin kể từ năm 2018 khi đồng tiền số lớn nhất thế giới mất hơn 23% giá trị chỉ trong 3 tháng.

Nhưng điều khiến giới đầu tư lo ngại hơn cả là bài toán dòng tiền đang ngày càng căng thẳng. Theo TheStreet, Strategy hiện phải chi gần 1 tỷ USD mỗi năm để trả cổ tức tiền mặt cho dòng cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC với lãi suất lên tới 11,5%/năm. Trong khi đó, mảng phần mềm truyền thống gần như không đủ sức tạo ra dòng tiền để “nuôi” nghĩa vụ tài chính khổng lồ này trong dài hạn.

Michael Saylor lần đầu thừa nhận có thể bán bitcoin

Sau nhiều năm trở thành biểu tượng lớn nhất của chiến lược “mua và không bao giờ bán bitcoin”, Michael Saylor giờ đây bắt đầu phát tín hiệu thay đổi. Trong cuộc họp với cổ đông, Chủ tịch Strategy lần đầu tiên công khai khả năng bán bitcoin để trả cổ tức. “Chúng tôi có thể sẽ bán một phần bitcoin để chi trả cổ tức. Mục tiêu là giúp thị trường dần quen với điều đó và gửi đi thông điệp rằng chúng tôi đã thực hiện việc này”, Michael Saylor nói.

Ngay sau phát biểu này, cộng đồng crypto lập tức dậy sóng. Với nhiều nhà đầu tư bitcoin theo trường phái cực đoan, đây gần như là cú đánh trực diện vào “giáo lý” mà chính Saylor từng xây dựng suốt nhiều năm qua. CEO Phong Le sau đó cũng xác nhận công ty sẵn sàng bán bitcoin để đổi lấy USD hoặc giảm nợ vay nếu điều đó giúp cải thiện hiệu quả tài chính trên mỗi cổ phiếu.

Điều này cho thấy Strategy không còn xem việc tích lũy bitcoin là mục tiêu tuyệt đối. Thay vào đó, công ty đang ưu tiên bài toán dòng tiền, cổ tức và lợi ích cổ đông. Theo giới quan sát, Michael Saylor đang dần chuyển sang một chu kỳ tài chính mới: dùng đòn bẩy để mua bitcoin, tận dụng đà tăng giá tài sản và sẵn sàng bán ra khi cần thiết để duy trì bộ máy tài chính.

Bitcoin vì thế cũng đang được nhìn nhận ngày càng giống một loại tài sản kho bạc có tính thanh khoản cao thay vì “vàng kỹ thuật số bất khả xâm phạm” như trước.

Giá bitcoin có thời điểm rơi xuống dưới 62.000 USD trong đợt bán tháo hồi tháng 2 - mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 (Ảnh: AJ).

Cỗ máy tài chính khổng lồ bắt đầu lộ điểm yếu

Dù báo lỗ kỷ lục, Strategy hiện vẫn là doanh nghiệp nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới. Tính đến đầu tháng 5, công ty sở hữu 818.334 BTC, tương đương gần 4% tổng nguồn cung bitcoin toàn cầu. Tổng giá vốn khoảng 61,81 tỷ USD, với mức mua trung bình khoảng 75.537 USD mỗi bitcoin.

Theo giá thị trường hiện tại, khối tài sản này vẫn được định giá hơn 64 tỷ USD, tức Strategy vẫn đang tạm lãi khoảng 2,3 tỷ USD trên danh mục bitcoin. Trong quý I riêng lẻ, công ty tiếp tục chi thêm 5,5 tỷ USD để mua gần 90.000 BTC mới.

Mô hình của Strategy vận hành dựa trên việc tận dụng việc cổ phiếu MSTR luôn được thị trường định giá cao hơn giá trị tài sản thực để phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, sau đó lấy tiền mua thêm bitcoin. Cỗ máy này hoạt động hiệu quả khi bitcoin tăng giá và dòng vốn trên thị trường còn dồi dào. Nhưng khi giá tài sản biến động mạnh hoặc chi phí vốn tăng cao, áp lực tài chính sẽ phình to rất nhanh.

CoinSpeaker nhận định đây là mô hình cực kỳ rủi ro và gần như không dành cho số đông doanh nghiệp. Chỉ những công ty có bảng cân đối kế toán đủ lớn mới có thể chịu được các cú sốc giảm giá khổng lồ từ thị trường crypto.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp từng cố học theo Michael Saylor đã phải trả giá đắt. Genius Group từng buộc phải thanh lý toàn bộ bitcoin để xử lý khủng hoảng thanh khoản. Nakamoto Holdings cũng phải bán cắt lỗ khoảng 20 triệu USD BTC dưới áp lực nợ vay.

Sự thay đổi của Strategy đang gửi đi một thông điệp rõ ràng cho toàn bộ thị trường crypto rằng ngay cả những “tín đồ bitcoin” mạnh mẽ nhất cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế dòng tiền, nợ vay và nghĩa vụ tài chính. Không có tài sản nào là “không thể bán” khi bài toán sinh tồn doanh nghiệp bị đặt lên bàn cân.