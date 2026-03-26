Bitcoin được dự báo có thể rơi về 46.000 USD vì 2 lý do

Nhìn lướt qua bảng điện, bitcoin dường như vẫn đang giữ vững phong độ khi neo quanh mốc 70.000 USD. Cập nhật lúc 6h ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá bitcoin đang quanh mức 71.358 USD. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc bình yên ấy là một đợt sóng ngầm dữ dội.

Giới đầu tư và các doanh nghiệp khai thác đang bị kẹt giữa 2 gọng kìm gồm chi phí vận hành tăng vọt do căng thẳng địa chính trị và áp lực chốt lời mang tính quy luật từ thị trường vĩ mô.

Biến số địa chính trị khiến bitcoin “mắc kẹt” quanh 70.000 USD (Ảnh: Spaziocrypto).

Cú sốc "vàng đen" và bài toán sinh tử của thợ đào

Ngành khai thác tiền số đang phải đối mặt với một áp lực chưa từng có trong lịch sử. Theo báo cáo từ CoinSpeaker, giá dầu Brent có lúc đã vượt mốc 110 USD/thùng sau những tối hậu thư căng thẳng giữa Mỹ và Iran xoay quanh khu vực eo biển Hormuz. Sự gián đoạn này lập tức tạo ra một hiệu ứng domino, đánh thẳng vào túi tiền của các thợ đào.

Điện năng vốn chiếm tới 60-80% chi phí vận hành của các mỏ đào. Khi giá năng lượng leo thang, điểm hòa vốn của bitcoin cũng bị đẩy lên mức cao kỷ lục. Hiện tại, chi phí sản xuất trung bình để tạo ra một bitcoin đã vọt lên khoảng 88.000 USD. Trong khi đó, giá thị trường chỉ loanh quanh ngưỡng 70.000 USD. Bài toán kinh doanh vốn đã khó nay càng trở nên bế tắc.

Giới phân tích tài chính gọi phần chi phí dội lên này là "phí Hormuz". Tại các thủ phủ khai thác lớn như Texas (Mỹ), hóa đơn tiền điện đang phình to từng ngày.

Goldman Sachs thậm chí dự báo giá dầu Brent có thể vượt 147 USD nếu các tuyến vận tải tiếp tục bị gián đoạn. Chỉ cần giá điện tăng thêm 1,5 cent/kWh, hàng loạt dàn máy đào phổ thông sẽ rơi vào trạng thái lỗ nặng và buộc phải tắt máy.

Để sinh tồn, các thợ đào không còn cách nào khác ngoài việc mang lượng bitcoin dự trữ ra bán tháo nhằm thanh toán hóa đơn. Lực bán khổng lồ này đổ ập vào thị trường đúng thời điểm tâm lý nhà đầu tư đang vô cùng mỏng manh, tạo thành một rào cản vô hình kìm hãm đà tăng giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Áp lực kép: Đáy 46.000 USD và "lời nguyền" FOMC

Không chỉ đối mặt với cú sốc năng lượng, cấu trúc giá của bitcoin còn đang bị đe dọa bởi những yếu tố nền tảng.

Theo CryptoPotato, nhà phân tích Ted Pillows nhận định bitcoin hoàn toàn có thể lùi về vùng 46.000-48.000 USD. Lập luận này xuất phát từ việc "chi phí điện cơ sở" (mức năng lượng ước tính tối thiểu để đào 1 BTC) đang có xu hướng giảm sâu về vùng 45.000 USD, kéo theo "giá sàn" tự nhiên của thị trường đi xuống.

Kịch bản tiêu cực này càng có cơ sở khi bitcoin đang ngày càng nhạy cảm với các quyết sách vĩ mô. Dữ liệu mới nhất từ CryptoSlate hé lộ một sự thật thú vị, rằng giới trader đang hình thành thói quen xả hàng đồng loạt trong vòng 48 giờ quanh các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu như giai đoạn 2020-2021, phản ứng của giá bitcoin với lịch họp Fed còn khá rời rạc, thì bước sang giai đoạn 2024-2026, quy luật "bán sau họp Fed" đã thành hình rõ rệt.

Điển hình như tháng 1 vừa qua, bitcoin giảm gần 5,7% ngay sau sự kiện và tiếp tục mở rộng đà rơi trong kỳ họp tháng 3. Điều này minh chứng bitcoin không còn là một tài sản đầu cơ đơn thuần, mà đã thực sự trưởng thành, vận động theo chu kỳ thanh khoản toàn cầu.

Sự trồi sụt của thị trường hiện nay chủ yếu bị chi phối bởi tin tức địa chính trị thay vì các yếu tố kỹ thuật. Những tuyên bố trái chiều liên tục từ các nhà lãnh đạo thế giới khiến bitcoin liên tục giật cục, lúc rơi xuống 68.000 USD, lúc lại vọt lên 71.000 USD, khiến giới đầu tư đại chúng không khỏi chóng mặt.

Ngành khai thác tiền số đang phải đối mặt với một áp lực chưa từng có trong lịch sử khi giá năng lượng leo thang do xung đột (Ảnh: Reuters).

Ánh sáng cuối đường hầm cho nhà đầu tư

Dù bức tranh ngắn hạn nhuốm màu ảm đạm, thị trường vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực. Theo CryptoPotato, nhà phân tích kỹ thuật Ali Martinez chỉ ra rằng bitcoin đang hình thành mô hình nêm mở rộng giảm dần. Nếu bứt phá thành công khỏi vùng giằng co hiện tại, giá hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu 75.700 USD.

Biểu đồ Rainbow Chart cũng cho thấy bitcoin đang bước vào "vùng mua trung bình giá" (DCA) lần thứ 4 trong lịch sử. Những lần chạm vùng này trước đây đều mở ra một chu kỳ tăng trưởng dài hạn rực rỡ.

Sự khắc nghiệt của bão giá năng lượng cũng mang đến một cuộc thanh lọc cần thiết. Khi các mỏ đào kém hiệu quả phải rời bỏ cuộc chơi, độ khó của mạng lưới sẽ giảm xuống.

Những doanh nghiệp sở hữu nguồn năng lượng độc lập, giá rẻ tại các quốc gia như Bhutan hay El Salvador sẽ vươn lên chiếm lĩnh thị phần. Lịch sử luôn chứng minh, những đợt "đầu hàng" đau đớn nhất của thợ đào thường là thời điểm thị trường tạo đáy vững chắc nhất.

Theo các chuyên gia thị trường, câu chuyện vàng kỹ thuật số của bitcoin đang bị thử thách bởi một vấn đề rất thực tế là năng lượng. Trong ngắn hạn, áp lực bán từ thợ đào vẫn là trần cản lớn nhất. Tuy nhiên, khi thị trường vượt qua được cú sốc này, một mặt bằng giá mới bền vững hơn sẽ được thiết lập.