Big Group Holdings thu lợi nhuận lớn nhờ mô hình "vừa thủ vừa công" năm 2025

Không chỉ gây ấn tượng bởi những con số tài chính, sức hấp dẫn của Big Group Holdings nằm ở mô hình kinh doanh "vừa công, vừa thủ" độc đáo được kiến tạo bởi Chủ tịch Võ Phi Nhật Huy.

"Tấm khiên" phòng thủ từ dòng tiền thực

Trong đầu tư, nỗi sợ lớn nhất của cổ đông là doanh nghiệp bị đứt gãy dòng tiền. Hiểu rõ điều này, Big Group Holdings đã xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc dựa trên nhu cầu thiết yếu.

Trụ cột đầu tiên trong thế trận phòng thủ là Big Hotel. Với chuỗi khách sạn và căn hộ dịch vụ phủ sóng tại 6 tỉnh thành du lịch trọng điểm, đơn vị này mang về dòng tiền mặt đều đặn mỗi ngày (daily cash flow). Dù thị trường tài chính có biến động, nhu cầu lưu trú thực tế giúp Big Group duy trì được dòng tiền để nuôi bộ máy.

Tòa nhà khách sạn và văn phòng của Big Group Holdings tại phường Vũng Tàu, TPHCM (Ảnh: Big Group Holdings).

Song hành cùng dịch vụ lưu trú là mảng thương mại nông sản với hai mũi nhọn Big CT (nội địa) và Big Expo (xuất khẩu). Việc thu mua và xuất khẩu cà phê, nông sản sang các thị trường lớn như Trung Quốc giúp tập đoàn tối ưu hóa vòng quay vốn và thu về nguồn ngoại tệ giá trị.

Chủ tịch HĐQT Võ Phi Nhật Huy chia sẻ: "Trước khi nghĩ đến lợi nhuận đột biến, doanh nghiệp phải sống khỏe. Dòng tiền từ Big Hotel và Big Expo đảm bảo sự an toàn cho hệ thống Big Group Holdings".

"Mũi giáo" tấn công từ tài sản giá trị

Nếu dòng tiền là "tấm khiên" để tồn tại, thì bất động sản chính là "mũi giáo" để bứt phá. Năm 2026 được xác định là thời điểm vàng để Big Group Holdings chuyển sang thế tấn công thông qua công ty thành viên Big Bro.

Tận dụng nguồn tiền mặt tích lũy được sau năm đại thắng 2025, Big Bro đang ráo riết thực hiện chiến lược M&A (thâu tóm) các dự án bất động sản chậm triển khai nhưng có pháp lý sạch tại Bình Dương và các vùng phụ cận.

Chiến lược chuyển mình từ đơn vị môi giới sang nhà phát triển dự án (Developer) của Big Bro được kỳ vọng sẽ giúp biên lợi nhuận của Big Group Holdings tăng trưởng. Bởi lợi nhuận từ việc phát triển dự án cao hơn so với phí hoa hồng môi giới.

Chủ tịch Big Group Holdings Võ Phi Nhật Huy (Ảnh: Big Group Holdings).

Sự kết hợp giữa yếu tố "phòng thủ" (thương mại - dịch vụ) và "tấn công" (bất động sản) tạo nên một cơ cấu tài chính linh hoạt hiếm có trên sàn UPCoM.

Khi thị trường khó khăn, BIG là cổ phiếu an toàn nhờ dòng tiền ổn định. Khi thị trường hồi phục, BIG trở thành cổ phiếu tăng trưởng nhờ quỹ đất thâu tóm được.

"Chúng tôi không chọn cách đi đơn độc. Big Group Holdings là sự cộng hưởng của một hệ sinh thái 4 chân, nơi sự an toàn của dòng tiền ngắn hạn nuôi dưỡng cho tham vọng tài sản dài hạn", doanh nhân Võ Phi Nhật Huy khẳng định.

Hệ thống khách sạn Big Group Holdings trên toàn quốc (Ảnh: Big Group Holdings).

Với P/E đang ở mức hấp dẫn và lộ trình minh bạch hướng tới niêm yết HOSE, cổ phiếu BIG hứa hẹn là lựa chọn tối ưu cho danh mục đầu tư có dư địa tăng giá trong năm nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

Mã chứng khoán: BIG (Sàn UPCoM)

Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng

Hệ sinh thái: Big Hotel, Big Expo, Big CT, Big Bro.

Website: biggroup.vn