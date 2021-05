Big C Thăng Long nói gì về việc tạm đóng cửa do ca bệnh Covid-19?

Dân trí Theo đại diện Tập đoàn Central Retail, Big C vẫn đang tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác truy vết, phun khử khuẩn. Dự kiến chiều 25/5, siêu thị sẽ mở cửa hoạt động trở lại.

Tối muộn 24/5, cơ quan chức năng đã tạm thời đóng cửa Big C Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) để phun khử khuẩn và trích xuất camera truy vết vì có bệnh nhân mắc Covid-19 từng đến đây vào ngày 22/5.

Cụ thể, trường hợp này là anh T.T.Đ., sinh năm 1990, có địa chỉ tại Gelexia, Yên Sở, Hoàng Mai làm việc cùng tầng trong Công ty T&T với BN5243 (bệnh nhân Đ.B.L. tại Park 11 Times City) và được xác định là người liên quan đến bệnh nhân này.

Hà Nội phải đóng cửa BigC Thăng Long để phun khử khuẩn trong đêm.

Trao đổi với Dân trí sáng 25/5, đại diện Tập đoàn Central Retail cho biết, siêu thị Big C Thăng Long vẫn đang tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác truy vết, phun khử khuẩn; tăng cường sát khuẩn bề mặt khách hàng tiếp xúc nhiều.

Theo đại diện Tập đoàn này, bước đầu, các cơ quan chức năng đã xác định được các F1, F2, F3 và thực hiện các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm cũng như cách ly theo quy định của cơ quan phòng chống dịch. Dự kiến sẽ có kết quả trong chiều nay.

"Dự kiến chiều nay, sau khi có kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng, siêu thị sẽ mở cửa hoạt động trở lại, các chương trình bán hàng qua điện thoại tiếp tục được áp dụng như bình thường", đại diện Central Retail nói và cho biết phía doanh nghiệp cũng đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, sau đó sẽ lên phương án phù hợp cho việc hoạt động trở lại.

Trước đó, trong ngày 24/5, Ban quản lý siêu thị Big C Thăng Long đã có thông báo về việc tạm thời đóng cửa siêu thị để phục vụ việc khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19. Ban quản lý siêu thị đề nghị các cơ sở kinh doanh ngắt các thiết bị điện và niêm phong gian hàng, tạm thời đóng cửa.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân Đ. đã đến Big C Thăng Long vào khoảng 15h-17h30 ngày 22/5. Do đã qua 2 ngày kể từ khi anh Đ. đến Big C nên trung tâm thương mại này phải tạm đóng cửa để truy vết. Thông qua trích xuất camera, lực lượng chức năng sẽ xác minh những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ. và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Nguyễn Mạnh