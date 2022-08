Big C Quy Nhơn chuyển thành trung tâm thương mại GO! Quy Nhơn

Diện mạo mới của Trung tâm Thương mại (TTTM) GO! Quy Nhơn nằm trong chiến lược tái định vị thương hiệu của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam. Dự kiến đến năm 2023, toàn bộ các Big C sẽ đều chuyển thành GO! với không gian mua sắm hiện đại, phong cách dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Sự thay đổi này hướng đến mục tiêu xây dựng một chuỗi hệ thống bán lẻ khác biệt, mới mẻ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng và góp phần vào sự phát triển của ngành bán lẻ Việt Nam.

Trung tâm Thương mại GO! Quy Nhơn với diện mạo mới sẽ khai trương vào ngày 2/9 (Ảnh: Go! Quy Nhơn).

Trong đó, GO! Quy Nhơn là trung tâm thương mại mới nhất đã hoàn tất quá trình đổi tên và dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 2/9. Không còn sắc xanh quen thuộc của Big C mà thay vào đó GO! sẽ khoác lên mình "tấm áo mới" với diện mạo đỏ ấn tượng, thể hiện sự trẻ trung và hiện đại.

GO! Quy Nhơn hoạt động theo mô hình trung tâm mua sắm đa tiện ích phục vụ tất cả nhu cầu mua sắm - ăn uống - vui chơi - học tập - phát triển bền vững của người dân địa phương. TTTM GO! Quy Nhơn quy tụ nhiều thương hiệu uy tín như Lotteria, Jollibee, The Blue, Belluni, Vitimex, John Henry, PNJ, Medicare, Fahasa… hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho người tiêu dùng.

Đầy đủ sản phẩm cho người tiêu dùng ở GO! (Ảnh: Go! Quy Nhơn).

Mặc dù thực hiện nhiều cải tiến trong không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến trải nghiệm khách hàng hoàn toàn mới, GO! vẫn luôn đảm bảo tiêu chí "Giá luôn luôn thấp". GO! Quy Nhơn đã liên tục làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để đem đến những chương trình khuyến mãi mỗi ngày.

TTTM GO! Quy Nhơn mang diện mạo mới mẻ và hiện đại với sắc đỏ trẻ trung và nổi bật (Ảnh: Go! Quy Nhơn).

Nhân dịp đi vào hoạt động chính thức với diện mạo mới, GO! Quy Nhơn sẽ tổ chức nhiều sự kiện và chương trình hấp dẫn từ ngày 2 đến ngày 4/9 năm 2022. Diễu hành gấu GO! Teddy sẽ mở màn ngày khai trương GO! Quy Nhơn vào sáng ngày 2/9. Những khách hàng may mắn sẽ có cơ hội nhận được 100 phần quà gấu GO! Teddy. Phần tiếp theo là lễ ra mắt diện mạo mới TTTM GO! Quy Nhơn với chương trình biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng. Trong khuôn khổ của lễ khai trương, nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng sẽ được diễn ra như night liveshow DJ kết hợp trống nước LED, nhảy hiphop hiện đại và rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị.

Từ ngày 2 đến ngày 11/9, TTTM GO! Quy Nhơn khai trương với nhiều hoạt động thú vị. Hội chợ sách với nhiều chương trình giảm giá sách lên đến 50%. Tham gia hội sách, độc giả không chỉ có cơ hội mua những tác phẩm bán chạy mà còn tiếp cận những đầu sách mới lần đầu tiên được giới thiệu.

Khi mua sắm tại TTTM GO! Quy Nhơn, khách hàng còn có cơ hội nhận được nhiều món quá thú vị bằng cách đổi hóa đơn để nhận túi vải thời trang GO!, gấu bông GO! Teddy, khẩu trang, và hàng trăm phíếu mua hàng, ăn uống…

Chương trình khai trương tại TTTM GO! Quy Nhơn sẽ là một điểm nhấn trong các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh tại Quy Nhơn. GO! Quy Nhơn là lựa chọn cho mọi người vui chơi, mua sắm và thư giãn trong dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày năm nay.

Đối với các thương hiệu quan tâm đến việc mở rộng tại thị trường Quy Nhơn, liên lạc với GO! Mall qua địa chỉ:

