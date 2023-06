Đây là lần thứ ba liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng này từ Tạp chí The Asian Banker.

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích vượt trội của BIDV trong việc bắt kịp xu hướng thị trường nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ toàn diện cho khách hàng cũng như khả năng tự chủ của hệ thống công nghệ thông tin... Đây là minh chứng củng cố vị thế hàng đầu của BIDV trong số các ngân hàng lưu ký - giám sát nội địa.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng lưu ký - giám sát tốt nhất Việt Nam năm 2023" (Ảnh: BIDV).

BIDV là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động lưu ký từ năm 2003.

Đến nay, BIDV đã có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong mảng dịch vụ ngân hàng lưu ký - giám sát và luôn duy trì vị thế hàng đầu trong số các ngân hàng lưu ký nội địa.

Hiện nay, quy mô tài sản lưu ký tại BIDV lớn nhất thị trường với trên 448.000 tỷ đồng; tăng trưởng trung bình 36%/năm; thu nhập từ dịch vụ ngân hàng lưu ký - giám sát năm 2022 tăng trưởng 66% so với năm 2021.

BIDV là ngân hàng duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ toàn diện, trọn gói cho các nhà đầu tư, danh mục ủy thác đầu tư cũng như cho tất cả các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán (quỹ mở, quỹ đóng, quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục, quỹ đầu tư bất động sản, các chương trình hưu trí...).

Đại diện BIDV cùng các đơn vị đạt giải thưởng từ Tạp chí The Asian Banker (Ảnh: BIDV).

Trong những năm qua, BIDV cho hay luôn chú trọng tập trung đầu tư công nghệ và con người; số hóa quy trình dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ phục vụ khách hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển dịch vụ mới để đón đầu xu thế thị trường... Với những nỗ lực đó, BIDV được các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng tin tưởng và ưu tiên lựa chọn đồng hành phát triển.

Bên cạnh giải thưởng "Best Custodian Bank in Vietnam", năm 2023, The Asian Banker cũng vinh danh BIDV tại các hạng mục như Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Dịch vụ ngân hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam, Thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam, Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam.