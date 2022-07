Bí quyết xử lý tường nứt nhanh cho căn nhà luôn đẹp

Tường nứt, tường thấm - "ác mộng" của gia chủ

Hiện trạng tường nứt, tường thấm là một trong những nỗi ám ảnh rất lớn của nhiều gia đình. Không riêng gì những căn nhà lâu đời, nhiều căn hộ mới xây sau một thời gian cũng xuất hiện các vết nứt dọc ngang. Tường nứt, tường thấm do co ngót khi nhiệt độ thay đổi; do vật liệu co rút trước những tác động bất lợi của thời tiết hoặc bởi sự dịch chuyển, sụt lún, địa chấn. Ngoài ra, việc lựa chọn vật liệu xây dựng ngay từ ban đầu không đạt chuẩn, hoặc thi công không đúng nguyên tắc cũng khiến cho tường nứt, tường thấm ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và đời sống, sinh hoạt của gia chủ.

Tường nứt, tường thấm luôn là nỗi ám ảnh với mọi gia đình, nhất là khi mùa mưa về (Ảnh: Sika).

Anh Hoàng Bách (nhân viên văn phòng, 36 tuổi, tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: "Phòng tôi phía Đông nên ánh nắng chiếu rọi vào rất nhiều. Để hạn chế nóng, tôi thường xuyên mở điều hòa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, trên tường xuất hiện những vết nứt lởm chởm trông rất mất thẩm mỹ và đáng lo ngại".

Tương tự, chị Mỹ Lan (nội trợ, 52 tuổi, tại TPHCM) trong buổi tham quan gian hàng Sika tại triển lãm quốc tế Vietbuild TPHCM 2022 cũng chia sẻ sự lo lắng. Chị nói: "Nhà tôi thuộc vùng ngoại ô thành phố, xưa kia vốn là khu vực có nền đất yếu nên thời gian gần đây xảy ra hiện tượng nứt trần, nứt tường, khi mưa xuống nước thấm vào ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt trong gia đình. Nhà có người lớn tuổi nên tôi cũng muốn cải thiện tình trạng sớm vì sợ để lâu xảy ra nguy hiểm".

Tạm biệt khe nứt, vệt thấm với chuỗi giải pháp từ Sika

Là nhà thầu, chị Tố Vy (42 tuổi, Bình Dương) chia sẻ: "Rất nhiều khách hàng, thợ xây đã tìm đến tôi cầu cứu sửa chữa các vết nứt. Mỗi lần như vậy, tôi thường phân tích cho họ biết nguyên nhân và gợi ý phương án xử lý. Mỗi khi vậy tôi nghĩ đến Sika".

Chị kể thêm, keo epoxy Sikadur®-20 Crack Seal được giới thiệu trong triển lãm Vietbuild TPHCM 2022 vừa qua là một trong những giải pháp hữu hiệu để xử lý các khe nứt trên bề mặt, sửa chữa chống thấm khe gạch, sàn, hồ bơi, ban công…

Sản phẩm được nhiều chuyên gia trong ngành khuyên dùng (Ảnh: Sika).

Đồng tình với chia sẻ của chị Vy, anh Việt Văn (55 tuổi, kiến trúc sư, tại TPHCM) bật mí: "Sika còn có thêm Sikadur-731 được dùng để trám và chèn các lỗ, hốc và để sửa chữa các vết nứt trong các kết cấu như cột, dầm, móng, sàn và các kết cấu giữ nước. Sikadur-731 không chỉ làm liền các vết nứt, ngăn sự thẩm thấu của nước hữu hiệu, mà còn là lớp kết nối giữa các thành phần bê tông với nhau".

Anh Văn khẳng định, nhờ có bộ đôi keo epoxy, các khách hàng của anh đã không còn lo lắng việc tường nứt, tường thấm nữa. Anh tiết lộ thêm: "Tôi luôn dùng các sản phẩm của Sika cho các dự án của mình".

Giải pháp sửa chữa và hoàn thiện được nhiều kiến trúc sư lựa chọn (Ảnh: Sika).

Cũng theo kiến trúc sư này, việc chọn đúng sản phẩm uy tín và chất lượng khi xây dựng rất quan trọng để mang lại sự an toàn, hiệu quả cho công trình, đặc biệt là nhà ở. Khi căn nhà được bảo vệ toàn diện, những người sống trong ấy cũng cảm thấy an tâm và có nhiều sự tận hưởng đáng giá.

Tại triển lãm Vietbuild TPHCM 2022, bên cạnh các giải pháp sửa chữa và hoàn thiện, Sika còn giới thiệu các giải pháp cho khu vực ẩm ướt, khu vực tường ngoài, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đối tác cũng như khách hàng. Các sản phẩm của Sika hướng đến sự thân thiện môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe thầy thợ và người tiêu dùng, mang đến hạnh phúc, an vui cho mọi gia đình.

