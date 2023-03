Bí quyết thảnh thơi, vơi việc nhà

Áp lực việc nhà khi vào bếp

Theo báo cáo nghiên cứu "Giới và thị trường lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - việc làm" được Tổ chức lao động thế giới (ILO) công bố vào tháng 3/2021, mỗi phụ nữ Việt Nam dành trung bình 20,2 giờ/tuần để dọn dẹp và chăm sóc gia đình.

Dành nhiều thời gian làm việc nhà, trong đó có hoạt động rửa chén bát, khiến chị em phụ nữ khó có thể tận hưởng được khoảng thời gian thảnh thơi, chăm sóc bản thân. Do đó, nhiều người tìm tới các thiết bị hỗ trợ như máy rửa bát để tận hưởng cuộc sống dễ dàng hơn.

Rửa chén bát lấy đi nhiều thời gian nghỉ ngơi của phụ nữ nhất là sau khi chuẩn bị và nấu ăn cho cả gia đình (Ảnh: Beko).

Vơi việc nhà với trợ thủ

Một chiếc máy rửa chén là điều chị em phụ nữ nên nghĩ tới cho căn bếp của mình để hóa giải những nỗi niềm về chén dĩa. Theo tính toán của Beko, để rửa một mâm chén trung bình theo cách truyền thống, người dùng phải tiêu tốn hơn 20 lít nước tráng rửa, trong khi rửa bằng máy chỉ tốn 9-12 lít nước. Lượng nước tiết kiệm là khá lớn với các gia đình có 2-3 bữa ăn tự nấu tại nhà.

Hơn nữa, rửa chén bằng máy có thể tránh đưa vi khuẩn từ giẻ rửa bát lây nhiễm ngược lại vật dụng đựng thức ăn. Chén bát sạch, khô ráo, bóng loáng và hạn chế vi khuẩn gây hại, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho người dọn dẹp. Ngoài ra, các mẹ bỉm sữa cũng có thể tận dụng máy rửa bát để diệt khuẩn cho các bình sữa của em bé ở chế độ Rửa tự động hoặc chế độ Eco đều thích hợp.

Sử dụng máy rửa chén giúp chén dĩa sạch hơn, đảm bảo an toàn sức khỏe (Ảnh: Beko).

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu máy rửa chén phù hợp với gia đình Việt như mẫu BDFN36530XC - một sản phẩm đến từ Beko. Beko thương hiệu hàng đầu tại thị trường châu Âu, thuộc tập đoàn Koc Holding, một tập đoàn đầu tư đa ngành nghề, quy mô lớn và cũng là tập đoàn vừa thâu tóm 60% cổ phần của công ty Hitachi vào cuối năm 2020.

Theo nhà sản xuất, BDFN36530XC là sản phẩm máy rửa chén có dung tích lớn với 15 bộ chén dĩa, phù hợp với gia đình có nhiều người. Với thiết kế 3 khay chứa đồ, máy rửa chén này có thể rửa sạch mọi chén đĩa sau bữa ăn kể cả xoong nồi với kích thước lớn nhờ vào khả năng điều chỉnh độ cao của khay đựng, đáp ứng mọi nhu cầu của các gia đình.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, Beko BDFN36530XC có thiết kế sang trọng, phù hợp với các gian bếp kích thước chuẩn cũng như đa dạng thiết kế nhà. Ngoại hình máy khoác lên màu bạc tối giản, được sản xuất bằng chất liệu thép không gỉ và không bám vân tay. Máy có thể để âm tủ bếp hoặc đứng độc lập làm tôn thêm vẻ đẹp của gian bếp nhà bạn.

Chiếc máy này cũng mang đến nhiều chương trình rửa đáp ứng cho những nhu cầu khác nhau, bao gồm rửa tự động, rửa chuyên sâu 70 độ C (rửa mạnh), rửa tiết kiệm 50 độ C, rửa ly/ đồ dùng thủy tinh 40 độ C, rửa nhanh và sáng bóng 60 độ C; rửa nhanh 35 độ C (không có chu trình sấy cuối chương trình)

Nhà sản xuất cho hay, máy rửa chén Beko BDFN36530XC có mức độ tiêu hao nhiên liệu đạt chuẩn châu Âu. Chiếc máy được trang bị những công nghệ độc quyền từ Beko như công nghệ rửa độc quyền CornerIntense - xoáy sâu đến cả 4 góc, đưa chất tẩy rửa khắp ngóc ngách trong khoang máy để rửa sạch chén dĩa; công nghệ HygieneIntense loại bỏ vi khuẩn và virus gây hại; tính năng làm khô tăng cường SteamGloss giúp bát đĩa khô ráo tối đa…

Máy rửa chén Beko được trang bị nhiều tính năng rửa phù hợp với mọi nhu cầu (Ảnh: Beko).

Máy cũng trang bị tính năng rửa nửa tải HalfLoad cho những lần ít bát đĩa, giúp tiết kiệm năng lượng hay chế độ dành riêng cho rửa thủy tinh, phù hợp cho những bữa tiệc sử dụng nhiều ly tách trong những buổi party cuối tuần. Chức năng SelfDry - mở cửa tự động cuối chu trình - giữ chén dĩa trong trạng thái khô thoáng, không đọng nước.

Máy rửa chén thông minh giúp bát đĩa sáng bóng (Ảnh: Beko).

Ngoài mẫu BDFN36530XC, Beko cũng có nhiều mẫu máy rửa chén khác phù hợp với nhu cầu và tiêu chí của các gia đình. Khi có một chiếc máy rửa chén làm bạn đồng hành, người phụ nữ, kể cả những ông chồng hiện đại chuyên phụ giúp vợ rửa bát sau bữa ăn sẽ tiết kiệm được khối thời gian dọn dẹp, tận hưởng bữa ăn ngon mà không phải mệt mỏi vì rửa bát, cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong và cả sau bữa ăn.

Với một chiếc máy rửa chén, các bà nội trợ có thể quẳng nỗi lo rửa chén bát để sáng tạo món ăn (Ảnh: Beko).

