"Chỉ những dân chơi hệ nước "lọc" mới phân biệt được vị của những loại nước này", câu "thách thức" đi kèm hình ảnh của những chai nước "lọc" của các thương hiệu nước đóng chai nổi tiếng đến từ nước ngoài xuất hiện trên một trang mạng xã hội facebook những ngày gần đây thu hút được gần 10.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Rất nhiều người có những bình luận cực kỳ thú vị về… vị của nước tinh khiết.

"Ô, nước tinh khiết mà cũng có vị ư, tưởng vị nước nào cũng giống nước nào chứ?", một facebooker đặt vấn đề và ngay lập tức nhận được hàng trăm bình luận… phản pháo.

Nhiều người còn bình luận cực rôm rả về câu chuyện "vị" của thương hiệu nào dễ chịu nhất.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ nước tinh khiết lại có vị cho đến khi thử các sản phẩm của các thương hiệu khác nhau. Đúng là mỗi thương hiệu lại có một vị riêng, phải thử mới thấy", một comment đến từ tài khoản facebook Nguyên Tâm. Rất nhiều thành viên, trong topic đầy thú vị về vị của nước nói trên, cho rằng mỗi thương hiệu nước tinh khiết đang có sản phẩm trên thị trường đều có một vị riêng: có vị ngai ngái kiểu nước khoáng, vị giống như nước lọc để nguội, vị ngọt hậu như có lượng đường nhẹ, lại có vị ngọt như nước mưa tự nhiên…

Cách đây khoảng 5 năm, thời điểm nước ngọt, đồ uống có đường chiếm lĩnh thị trường, câu chuyện "review vị nước tinh khiết" như trên có lẽ khá lạ. Dù thế, gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe và sự an toàn nên thị trường nước tinh khiết ngày càng bùng nổ với nhiều thương hiệu khác nhau, nhiều sản phẩm đa dạng, xu hướng sử dụng loại nước uống này ngày càng nhiều thì việc xuất hiện các bài "review sản phẩm" như trên không quá xa lạ.

Không chỉ thế giới, tại Việt Nam, thị trường nước uống đóng chai vài năm gần đây cũng gần như "trăm hoa đua nở" với sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu lớn đến từ nước ngoài. Uống nước lọc, nước tinh khiết gần như trở thành xu hướng toàn cầu. Mới đây, cầu thủ nổi tiếng là C cũng có động thái cổ vũ cho nước tinh khiết khi gạt bỏ chai nước uống có ga nổi tiếng thế giới ra và nói "Hãy uống nước lọc" trong phiên họp báo trước trận đấu tại Hungary.

"Bạn không thấy gì lạ à, loại này hay loại kia thì đều là những thương hiệu nước ngoài cả. Việt Nam đầy công ty làm nước uống đóng chai mà vị nước thậm chí ăn đứt công ty ngoại, tại sao không ủng hộ hàng Việt", trong rất nhiều bình luận ở topic trên có một bình luận với nội dung như vậy. Tương tác với ý kiến này là rất nhiều quan điểm đều đồng tình ủng hộ: "Ủng hộ hàng Việt", "Vote cho hàng Việt Nam", "Thử uống nước đóng chai Việt Nam đi, AVIA-3A rất đáng để thử", "Nước đóng chai do công ty Việt Nam làm cũng không kém cạnh hàng ngoại đâu, thử thì biết"…

"Tôi tưởng AVIA-3A cũng hàng ngoại cơ đấy. Vì thiết kế chai rất đẹp, chai mỏng, nhẹ, nhựa trong suốt và vị nước thì rất ngon, dễ uống và hơi ngọt hậu, vị như nước mưa tự nhiên", là nội dung một comment về sản phẩm nước tinh khiết AVIA-3A. Hình ảnh và thông tin về nước AVIA-3A khiến cho không ít người tò mò về sản phẩm.

Tranh luận liên quan đến… vị của nước tinh khiết trong topic nói trên cuối cùng chưa ngã ngũ. Vậy, nước tinh khiết có vị hay không?

Câu trả lời là có. Vị của nước tinh khiết thế nào hoàn toàn do nguồn nước, quy trình lọc quyết định. Mỗi một doanh nghiệp trong lĩnh vực nước đóng chai lại có bí quyết riêng để tạo ra vị cho những sản phẩm của mình.

Anh Đinh Tùng, một khách hàng tại Hà Nội, cho biết trước đây, anh mua nước đóng chai về cho gia đình dùng chủ yếu nhìn thương hiệu. "Cứ thấy hãng nào được quảng cáo nhiều trên tivi là lại mua về nhưng mãi không tìm ra được "chân ái", loại nổi tiếng thì có vị khoáng hơi khó uống, mấy loại trong nước thì không có gì ấn tượng vì vị na ná nhau, nhạt nhạt", anh Tùng chia sẻ.

Một ngày, anh Tùng được giới thiệu sản phẩm nước đóng chai AVIA-3A và theo lời anh thì "nghiện từ hồi đó đến giờ". Anh Tùng cũng giới thiệu nước đóng chai AVIA-3A, nước đóng bình cùng thương hiệu này cho bạn bè, người thân, ai cũng thích. "Khi biết đây là các sản phẩm Việt Nam, lấy nguyên liệu từ Việt Nam, do công ty Việt Nam sản xuất, mọi người không khỏi bất ngờ vì chất lượng không kém những sản phẩm của thương hiệu ngoại, thậm chí ngon hơn vì có vị như nước mưa", anh bày tỏ.

Xuất hiện trên thị trường từ năm 2008, nước đóng chai AVIA-3A là sản phẩm của Công ty cổ phần AVIA - doanh nghiệp thuần Việt 100%, do người Việt Nam sáng lập, sở hữu. Điểm thú vị là không chỉ phân phối tại thị trường trong nước, nước tinh khiết AVIA-3A còn "đem chuông đi đánh xứ người" khi được xuất khẩu sang thị trường khác, trong đó có những thị trường tương đối "khó tính".

Trong nước, từ năm 2009, AVIA đã phát triển hệ thống hơn 100 nhà phân phối, các đại lý trải dài trên cả nước. Theo thông tin mà chúng tôi có được, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của công ty sản xuất đồ uống này đạt 30% - mức tăng trưởng cực bất ngờ đối với một doanh nghiệp nội, trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều "ông lớn" nước ngoài.

Chia sẻ với Dân trí, ông Tô Nhật, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO, tập đoàn mẹ của Công ty cổ phần AVIA, cho biết nếu có dịp đến thăm nhà máy sản xuất nước tinh khiết của AVIA, chắc chắn ai cũng sẽ ấn tượng với quy trình sản xuất, công nghệ không thua kém bất cứ một thương hiệu lớn nào.

"Tại sao chúng tôi xuất khẩu được nước tinh khiết? Không phải ngẫu nhiên đâu. Các đối tác đến thăm nhà máy, được cung cấp giấy tờ về chất lượng, được lấy mẫu ngẫu nhiên mang đi kiểm tra chất lượng", ông Nhật chia sẻ. Cầm chai nước AVIA-3A trên tay, ông Nhật giải thích tường tận về chất liệu để tạo nên vỏ chai cũng như ý tưởng để tạo nên vỏ chai có kiểu dáng độc đáo, tiện dụng. Chưa kể, yếu tố khiến nước tinh khiết 3A ghi điểm chính là sản phẩm thuần Việt, 100% do công ty Việt Nam sản xuất, nguồn nguyên liệu 100% từ Việt Nam, còn công nghệ sản xuất thời thế giới phẳng này thì cứ có tiền và thạo xục xạo là có thể có "the most advanced technology - công nghệ tối tân".

Một ngày đi siêu thị, Ngọc Linh, cô sinh viên Việt Nam tại Singapore, khá bất ngờ khi cầm trên tay chai nước tinh khiết 3A với dòng chữ "PRODUCT OF VIETNAM".

Hành trình có mặt bên ngoài biên giới Việt Nam của nước tinh khiết AVIA-3A không phải dễ dàng mà các lãnh đạo Công ty cổ phần AVIA phải mất hơn 10 năm miệt mài tìm hiểu để cho ra đời nước tinh khiết hạng A 100% Việt Nam như vậy.

Lãnh đạo AVIA cho biết, từ hơn 10 năm trước, ban lãnh đạo công ty đã trăn trở làm thế nào để tạo ra sản phẩm đồ uống 100% của người Việt, vừa thể hiện được niềm tự hào dân tộc, vừa có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Cuộc hành trình đi khắp 16 nước để tìm hiểu về các sản phẩm đồ uống, trong đó có nước tinh khiết, của ban lãnh đạo AVIA tạo ra kết quả cuối cùng là sự ra đời của nhà máy AVIA vào năm 2005. Đến năm 2008, nhà máy cho những sản phẩm đầu tiên, trong đó có nước tinh khiết đóng chai AVIA-3A.

Không giới hạn ở Việt Nam, AVIA còn ôm ấp giấc mơ mang sản phẩm sang nước ngoài. Theo chia sẻ của ông Trần Hữu Xiêm - Tổng giám đốc công ty AVIA, đó cũng là lý do công ty đầu tư bài bản cho dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ và đặc biệt chú trọng tuyệt đối nguồn nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu khác, trong đó có những "ông lớn" FDI.

Thực tế, về bản chất, nước tinh khiết có thể được lấy nguồn nguyên liệu từ nước máy, mạch nước ngầm, nước giếng, nước mặt… Thông qua hệ thống xử lý công phu và phức tạp với nhiều công đoạn khác nhau để loại bỏ tạp chất gây hại cho sức khỏe, một nguồn nước uống tinh khiết sẽ được tạo ra. Vì thế, không ít cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nước đóng chai lấy nước giếng, nước máy làm nguyên liệu đầu vào.

"AVIA lấy nguồn nước ở độ sâu 200 mét, cũng là một trong 3 nguồn nước ngon nhất ở Hà Nội. Bằng nhiều công nghệ tiên tiến nhất thế giới nhập khẩu từ Mỹ và nhiều công đoạn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng thì ra được sản phẩm cuối cùng là nước tinh khiết AVIA-3A", Bà Nguyễn Thị Hậu - Giám đốc sản xuất của AVIA chia sẻ.

Để cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm của nhiều tập đoàn quốc tế khác, ông Xiêm thông tin, AVIA luôn hiện đại về máy móc, trang thiết bị, ứng dụng tự động hóa vào sản xuất, đồng thời thuê các chuyên gia hàng đầu từ các nước châu Âu và Nhật Bản về làm việc tại nhà máy.

Về câu chuyện hàng Việt Nam không chỉ ngày càng cải tiến để thu hút được người tiêu dùng Việt Nam và có những bước tiến ra thị trường nước ngoài, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, từng chia sẻ rằng khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp Việt cần tận dụng các công cụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế của mình để chinh phục người tiêu dùng Việt và vươn ra thế giới.

Và câu chuyện của AVIA, của nước tinh khiết AVIA-3A dường như là một trong nhiều ví dụ tương đối điển hình cho thông điệp đó khi thương hiệu này không chỉ cải tiến, đứng vững hơn 15 năm để phát triển trong nước mà còn "đem chuông ra đánh xứ người", để nước tinh khiết cũng trở nên có vị. "Nước tinh khiết có vị, nước tinh khiết Việt Nam lại càng có vị", có lẽ cũng vì lẽ đó!