Bí kíp làm việc 5 giờ/tuần, kiếm 160.000 USD/tháng của triệu phú tự thân Mỹ

* Bài viết là chia sẻ của Graham Cochrane - một triệu phú tự thân và là tác giả cuốn sách "How to Get Paid for What You Know" (Tạm dịch: Làm thế nào để kiếm tiền từ những điều bạn biết).

Năm 2009, tôi từng rơi vào cảnh khó khăn về tài chính sau 2 lần bị sa thải chỉ trong một năm. Gia đình tôi thậm chí còn phải nhận trợ cấp từ chính phủ, mua thực phẩm bằng "tem phiếu" trong 18 tháng trước khi tôi bắt đầu công việc mới với tư cách là người tạo nội dung trên YouTube và nhà sản xuất nhạc tự do.

Khi bắt đầu, đôi khi tôi không biết nên ưu tiên điều gì và việc tự mình thực hiện tất cả khiến tôi choáng ngợp. Trong năm đầu tiên, số lượt xem trên kênh YouTube của tôi tăng từ 60 lượt lên 2.000 lượt mỗi ngày. Khi lượng khán giả tăng, tôi kiếm được từ 200 USD đến 1.000 USD nhờ quảng cáo. Năm 2010, tôi phát hiện một mảng kinh doanh kiếm lời hơn đó là sách điện tử và khóa học trực tuyến.

Tôi chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân cho mọi người bằng cách dùng phần mềm quay màn hình rồi ghi âm giọng nói trong các bài giảng trực tuyến. Đến nay, tôi đã bán được hàng chục khóa học trực tuyến với giá dao động từ 67 USD đến 397 USD.

Trong giai đoạn tháng 10/2018 đến tháng 9/2019, tôi đã thu về 1 triệu USD doanh thu. Đến năm 2021, tôi ngừng sản xuất nội dung hàng ngày nhưng blog âm nhạc The Recording Revolution vẫn mang về cho tôi khoảng 40.000 USD/tháng.

Graham Cochrane trong phòng thu âm của The Recording Revolution (Ảnh: Grahamcochrane.com).

Hiện tôi là chủ công ty cố vấn doanh nghiệp, tác giả, kinh doanh trực tuyến và điều hành blog âm nhạc. Tôi chỉ làm việc 5 tiếng/tuần trong văn phòng tại nhà của mình và kiếm 160.000 USD/tháng từ thu nhập thụ động.

Có khoảng 3.000 chủ doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm trực tuyến của tôi. Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là giúp họ phát triển công việc kinh doanh và làm việc ít giờ hơn.

Dưới đây là một số lời khuyên kinh doanh mà tôi đã đưa ra cho 3.000 khách hàng của mình:

Rõ ràng về cách sử dụng thời gian

Nhiều chủ doanh nghiệp mới mà tôi gặp chỉ quan tâm đến một điều là kiếm được bao nhiêu tiền. Đối với tôi, dù đó là điểm khởi đầu tốt nhưng công việc kinh doanh phải phục vụ cuộc sống của bạn chứ không phải ngược lại. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với kỳ vọng, ước mơ và mục tiêu của bạn.

Để hiểu rõ về loại hình kinh doanh và cuộc sống mà bạn muốn, hãy hỏi bản thân 3 câu hỏi sau:

1. Một ngày hoàn hảo đối với bạn là gì? Đừng chỉ nghĩ về ngày làm việc điển hình mà hãy xem xét các hoạt động khác trong cuộc sống như tập luyện hay dành thời gian cho gia đình.

2. Bạn muốn làm việc bao nhiêu giờ một tuần? Bạn không cần phải tuân theo tiêu chuẩn tuần làm việc 40 giờ. Biết chính xác số giờ bạn muốn làm việc sẽ giúp bạn ưu tiên các nhiệm vụ tốt hơn.

3. Thời gian nghỉ quan trọng như thế nào? Một số người không quan tâm nhiều đến việc dành thời gian nghỉ ngơi, miễn là họ yêu thích công việc đang làm. Những người khác coi trọng thời gian nghỉ kéo dài. Để có tiền ngay cả khi không làm việc, bạn cần phải có một số nguồn thu nhập thụ động.

Gia đình Graham Cochrane (Ảnh: Grahamcochrane.com).

Đơn giản hóa mô hình kinh doanh

Khi tôi bắt đầu kinh doanh trên blog âm nhạc, mọi người nói rằng tôi cần kiểm tra các trang bán hàng, tổ chức các bữa tiệc ra mắt hay làm nhiều việc khác để phát triển. Tuy nhiên, thay vì làm những điều đó, tôi giữ mọi thứ đơn giản và tập trung vào 3 điều: Tạo nội dung hàng tuần cho blog và kênh YouTube, phát triển mối quan hệ và quảng cáo sản phẩm trả phí tới những đối tượng đó.

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy phát triển nội dung xoay quanh chuyên môn của bạn để tăng lượng khán giả. Nó không cần phải hoàn hảo. Bạn có thể lặp đi lặp lại và thiết kế các sản phẩm mới dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Cắt bỏ những việc hàng ngày không cần thiết

Hãy xác định những hoạt động hàng ngày nào sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Đừng lãng phí thời gian khi tập trung vào những nhiệm vụ không quan trọng.

Bạn có thể thấy tốt khi đọc toàn bộ email hay tạo ra thay đổi trên trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng. Đặc biệt, trong thời gian đầu, bạn luôn muốn làm những việc đó để cảm thấy mình đã đạt được một mục tiêu nhất định. Tuy nhiên, theo tôi, cả hai điều đó hay những việc lặt vặt khác sẽ không giúp bạn kiếm tiền.

Trước khi bắt đầu một nhiệm vụ mới, hãy tự hỏi mình 4 câu hỏi:

- Kết quả mong đợi khi thực hiện nhiệm vụ này là gì?

- Nó có giúp kiếm nhiều tiền hơn không?

- Có thể chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc thực hiện nhiệm vụ đó và kiếm tiền không?

- Chi phí để làm việc này thay vì việc khác là gì?

Ưu tiên tận hưởng niềm vui

Mọi người có thể nhận ra bạn đang làm điều gì đó chỉ vì tiền hay vì bạn thực sự yêu thích việc mình đang làm. Nếu là vì đam mê, nó sẽ giúp bạn kết nối sâu hơn với khách hàng và duy trì mọi việc lâu dài.

Bạn không muốn kiệt sức vì đã dành toàn bộ thời gian để làm những việc không có ý nghĩa với mình. Tôi luôn nói với khách hàng của mình rằng khi khởi nghiệp, hãy xây dựng một doanh nghiệp mà bạn thấy mình sẽ làm việc ở đó và yêu thích nó trong ít nhất là 10 năm tới.