Bếp từ công nghiệp Việt Hàn đón xu hướng "xanh" cho bếp ăn công nghiệp

Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn với 20 năm sản xuất thiết bị công nghệ điện tử, đã trở thành thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường, là sự lựa chọn của hàng triệu người tiêu dùng trong nước. Tập đoàn này đã nghiên cứu, phát triển và đưa vào thị trường dòng sản phẩm bếp từ công nghiệp Việt Hàn được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lớn lựa chọn cho bếp ăn công nghiệp của mình. Báo điện tử Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hương - CEO tập đoàn về dòng sản phẩm mới này.

Ông Nguyễn Quốc Hương - CEO Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn (Ảnh: Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn).

Vì sao ông nghiên cứu và sản xuất ra dòng bếp từ công nghiệp Việt Hàn?

- Xuất thân từ một kỹ sư công nghệ, đã từng đặt chân tới rất nhiều quốc gia phát triển ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, từ lâu, tôi rất trăn trở về công nghệ xanh - sạch - tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Hiện nay tình hình biến đổi khí hậu rất đáng báo động. Hội nghị thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP26 với mục tiêu cắt giảm lớn lượng khí thải CO2 một cách nhanh chóng và bền vững, qua các giải pháp pháp như giảm dần lượng tiêu thụ gas than, không sử dụng công nghệ thu giữ carbon… để giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Do vậy, việc cho ra đời một dòng sản phẩm tiết kiệm chi phí, không khói bụi, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là mục tiêu của Việt Hàn. Năm 2009, trải qua biết bao khó khăn thử thách, tôi vô cùng hạnh phúc đã cùng đội ngũ kỹ sư tâm huyết của Việt Hàn cho ra đời dòng sản phẩm bếp từ công nghiệp Việt Hàn đáp ứng những tiêu chí trên.

Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm bếp từ công nghiệp Việt Hàn là gì, thưa ông?

- Cho tới thời điểm hiện tại, sau khi đã thành công ứng dụng công nghệ cải tạo cho hàng nghìn bếp ăn nhà máy, trường học, khu công nghiệp, hệ thống siêu thị, nhà hàng, làng nghề... tôi rất hài lòng về những ưu điểm nổi bật mà bếp từ công nghiệp Việt Hàn mang lại.

Hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn được lắp đặt tại Nhà máy Sữa Vinamilk Bình Dương (Ảnh: Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn).

Thứ nhất là giảm chi phí cố định hàng tháng so với dùng gas. Kiểm chứng của chúng tôi cho thấy, sử dụng bếp từ công nghiệp Việt Hàn tiết kiệm tới 48% chi phí hàng tháng so với sử dụng gas. Hiện nay, giá gas biến động tăng mạnh, không ổn định, chi phí lớn. Bếp từ công nghiệp sử dụng điện năng sẽ tiết kiệm chi phí và ổn định hơn.

Ưu điểm nổi bật thứ 2 là không gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Bếp điện từ công nghiệp Việt Hàn hoạt động sinh nhiệt theo nguyên lý cảm ứng điện từ, với dòng điện Fuco tác động trực tiếp vào đáy nồi và sinh nhiệt. Vì vậy, sản phẩm không hao phí nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh, đảm bảo không gian bếp luôn được thoáng mát, với hiệu suất nhiệt đạt tới trên 90%. Trong khi hiệu suất của bếp gas là 55% gây thất thoát nhiệt nhiều hơn, nóng bức và dễ gây cháy nổ.

Ưu điểm khác của bếp từ công nghiệp là tốc độ. Nhiều bếp ăn công suất lớn, làng nghề… rất hài lòng khi sử dụng và thực tế cho thấy tốc độ nấu nhanh gấp 3-4 lần so với bếp gas. Nhiệt cao giúp đồ ăn được ngon hơn, nhanh hơn và tiết kiệm được nhân công vận hành.

Ông có thể trao đổi rõ hơn về chi phí đầu tư ban đầu của dòng sản phẩm này?

- Đối với dòng sản phẩm bếp từ công nghiệp, theo thực tế tính toán thì chi phí đầu tư ban đầu tương đương bếp gas; nhưng trong quá trình sử dụng, hàng tháng lại tiết kiệm hơn 50% chi phí so với gas. Với bếp gas, khách hàng còn phải đầu tư hệ thống hút mùi và thoát khí lớn hơn rất nhiều so với bếp từ công nghiệp.

Hệ thống bếp công nghiệp Việt Hàn tại một bếp ăn tập thể (Ảnh: Tập đoàn Việt Hàn).

Tập đoàn Việt Hàn đã cho ra đời những dòng sản phẩm gì?

- Hiện nay, chúng tôi đang có những dòng sản phẩm bếp từ mặt bằng, bếp từ mặt lõm, tủ cơm… công suất 5-30kw với chi phí đầu tư từ 6 triệu đồng. Tùy vào nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể để phù hợp với mặt bằng và chi phí đầu tư. Chúng tôi vô cùng tự hào là đơn vị được lựa chọn để lắp đặt bếp từ công nghiệp cho hệ thống trường học tại Hà Nội, hệ thống nhà máy sữa Vinamilk, các làng nghề truyền thống, hệ thống nhà hàng, quán ăn…

Xin cám ơn ông!