Bệnh viện Bạch Mai cùng MB triển khai thanh toán số an toàn, tiện lợi

Tái bùng phát từ đầu tháng 4 năm nay, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Bên cạnh hiện trạng quá tải tại nhiều bệnh viện hay các khu cách ly dã chiến, việc phải tiếp xúc tập trung trong môi trường đông đúc tại các cơ sở y tế cũng làm nhiều người dân lo ngại.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan cộng đồng và mang đến sự nhanh chóng, tiện lợi trong khâu thanh toán cho bệnh nhân khám chữa, từ tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai đã có những thành công bước đầu trong chuyển đổi số với việc áp dụng các phương thức thanh toán mới ưu việt từ MB. Ghi nhận hiệu quả rõ rệt sau 1 tháng triển khai, động thái của Bệnh viện Bạch Mai đang được người dân cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước đánh giá tích cực.

Đồng hành cùng Chính phủ hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, trong đó đặc biệt yêu cầu Bộ Y tế hoàn thành việc chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên sau 5 năm triển khai thực hiện đề án, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn khá "khiêm tốn" trong lĩnh vực y tế do vấp phải nhiều khó khăn. Đầu tiên phải kể đến thói quen sử dụng tiền mặt khó thay đổi, trong khi hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng hay ứng dụng mobile vẫn chưa thực sự gần gũi với phần đông người dân. Ngoài ra, các bệnh viện chưa thực sự quyết liệt trong việc mang tới ý nghĩa, lợi ích thiết thực của phương thức thanh toán điện tử cho người dân, cho bệnh nhân.

Là một trong những cơ sở y tế hàng đầu cả nước, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay đổi hình thức thanh toán bằng việc phối hợp chặt chẽ, ứng dụng triệt để giải pháp chuyển đổi số và các phương thức thanh toán điện tử ưu việt do Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) phát triển cung cấp.

Đem đến những giải pháp thanh toán điện tử tiện lợi, nhanh chóng

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đang đẩy mạnh phát hành sản phẩm Thẻ y tế thông minh, tích hợp tính năng đặt lịch, thanh toán và dữ liệu hồ sơ khám bệnh. Bằng việc đăng ký và sử dụng Thẻ y tế thông minh, người bệnh không còn phải xếp hàng chờ thanh toán viện phí mà chỉ cần đến quầy tiếp đón bệnh nhân một lần duy nhất, nạp tiền vào thẻ sau đó thực hiện toàn bộ quy trình khám bệnh, thanh toán tự động ngay tại phòng khám theo chỉ định của bác sĩ, đăng ký tái khám một cách nhanh chóng, do khâu thanh toán được thực hiện hoàn toàn online.

Ngoài chức năng thanh toán, Thẻ y tế thông minh còn lưu trữ toàn bộ thông tin về những lần khám chữa của bệnh nhân tại phần mềm bệnh viện, giúp người bệnh có thể tra cứu thông tin tiện lợi, chính xác. Chất lượng phục vụ bệnh nhân cũng nhờ đó được cải thiện nâng cao, giảm bớt hiện tượng quá tải trong khâu thu viện phí hay đăng ký khám. Bên cạnh đó còn tránh được những rủi ro trong giao dịch bằng tiền mặt, tạo nên phương thức thanh toán mới an toàn hơn cho bệnh nhân và người nhà.

Thẻ Y tế thông minh sẽ được sử dụng như đồng thời như thẻ ATM thanh toán nội địa, chi tiêu và mua sắm khắp mọi nơi trên toàn quốc với hơn 14.700 ATM và 250.000 máy POS. Khách hàng có thể nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào thẻ từ tài khoản/thẻ của bất kỳ ngân hàng nào; hoặc nộp tiền tại 13.200 điểm giao dịch Vietnam Post - Bưu điện Việt Nam và 35.000 điểm giao dịch của Viettel trên cả nước.

Cùng với đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng đang ứng dụng đồng loạt các hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt từ MB, bên cạnh Thẻ y tế "All - in - one" như: Thanh toán bằng chuyển khoản từ ngân hàng khác vào tài khoản bệnh viện; Thanh toán bằng thẻ qua máy POS; Thanh toán bằng quét mã QR Code.

Phản ứng tích cực trước động thái của Bệnh viện Bạch Mai, chị Đào Giang chia sẻ: "Đi khám từ xa, trước đây mỗi lần đến bệnh viện mình thường phải mang theo một lượng lớn tiền mặt do không rõ chi phí. Nay có Thẻ y tế của Bạch Mai hỗ trợ, mình có thể nộp viện phí và đăng ký tái khám trực tuyến rất nhanh chóng tiện lợi, chỉ cần tập trung điều trị bệnh mà không lo chờ đợi hay mất mát".

Chia sẻ về việc phối hợp cùng MB triển khai các giải pháp thanh toán số tiện lợi, Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng bất cập tồn tại bấy lâu nay, khi bệnh nhân hoặc người nhà phải mất rất nhiều thời gian để xếp hàng chờ thanh toán. Đặc biệt vào những ngày cao điểm, thời gian chờ đợi kéo dài dễ dẫn đến sự mỏi mệt, bức xúc cho người dân, đáng lo ngại hơn là gia tăng nguy lây nhiễm dịch bệnh. Điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ của bệnh viện".

