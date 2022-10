Be thay bộ nhận diện thương hiệu

Thay đổi đánh dấu bước chuyển mình của Be Group

Bộ nhận diện thương hiệu trước đây đã giúp Be định vị được hình ảnh một cách gần gũi trong vai trò một ứng dụng gọi xe thuần Việt với nhiều thành công đáng ghi nhận, song Be xác định hiện tại là thời điểm vàng để ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với nhiều thông điệp quan trọng về chiến lược đổi mới và nâng tầm thương hiệu.

Logo mới của nền tảng này có sự thay đổi rõ nét về hình dáng cũng như màu sắc. Trong đó, chữ Be trong logo mới được cách điệu từ hình ảnh biểu tượng dấu vô cực. Theo chia sẻ từ Be, dấu vô cực là ẩn dụ cho hình tượng những con đường không kết thúc, sự quan tâm và đồng cảm không dừng lại từ Be đến khách hàng Việt. Đây đồng thời là thông điệp khẳng định tham vọng "phủ sóng" thị trường và tinh thần dịch vụ của thương hiệu.

Không dừng lại ở đó, theo đội ngũ sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu mới của Be, logo còn có sự cân đối của đường cong elip - một trong 8 đường cong đẹp nhất theo quan điểm thiết kế hiện đại. Ở một trường liên tưởng rộng hơn, khách hàng còn có thể nhận ra hình tượng đường cong xoắn tầng gợi cảm hứng về những tầng cầu vượt vươn cao giữa các trung tâm, biểu tượng cho sức sống của các đại đô thị.

Không chỉ gợi nhớ biểu tượng vô cực, logo mới của Be còn là hình ảnh vòng tròn đại diện tương ứng với mọi nhu cầu cơ bản của con người trong 24h (Ảnh: Be Group).

Lời hứa "Bên nhau trọn đường" cùng người tiêu dùng Việt từ Be

Qua những tuyên bố mới nhất của mình, Be khẳng định đã đến lúc chuyển mình từ một ứng dụng thuần gọi xe sang một nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ. Và hình ảnh thương hiệu mà nền tảng tiêu dùng Be muốn hướng tới chính là trở thành một "người trợ thủ đắc lực mỗi ngày", giúp người dùng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống với những trải nghiệm hài lòng nhất.

Với slogan gần gũi "bên nhau trọn đường", "đường" với Be không còn chỉ là những cung đường gắn với tính năng gọi xe, mà còn mang tầng nghĩa sâu hơn, thể hiện tầm vóc của thương hiệu gắn liền với cuộc sống người dùng Việt như đường phố kẹt xe, đường xa vạn dặm, đường bay háo hức, đường qua dạ dày…

Điều này cũng ứng với hàng loạt dịch vụ Be hướng đến cung cấp, từ thân thương như dịch vụ xe ôm công nghệ beBike, đến beCar, beFood, beDelivery, beTaxi, và beFlight… Be cho biết tham vọng là hướng đến phục vụ trên 20 triệu khách hàng trong vòng 2 - 3 năm tới.

Chữ "be" được truyền cảm hứng từ biểu tượng vô cực, ẩn dụ sáng tạo về "những con đường không kết thúc, sự quan tâm và đồng cảm không dừng lại…" (Ảnh: Be Group).

"Quý IV/2022 được khởi động bằng sự kiện Be công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Sự thay đổi này là thông điệp gửi đến khách hàng, đối tác và thị trường rằng Be đã và đang chuyển mình từ một ứng dụng gọi xe công nghệ thành một nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, và mong muốn được trở thành người trợ lý tận tâm mỗi ngày của khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống", bà Vũ Hoàng Yến, CEO công ty Be Group, chia sẻ.

Cùng với bộ nhận diện thương hiệu mới, Be cũng ra mắt công chúng video clip ghi dấu giai đoạn chuyển tiếp này. Với nhịp điệu hiện đại, thời lượng cô đọng, thước phim quảng bá mới xuất hiện của Be như một sự khái quát khoảnh khắc chuyển mình lịch sử của thương hiệu, được đặt trong bối cảnh sôi động của nền kinh tế đương đại.

Năm 2019, khi Be chào sân thị trường với vị thế là một ứng dụng gọi xe của người Việt, không phải ai cũng tin rằng Be sẽ đứng vững và đi xa. Khởi sự ở thời điểm mà bất kỳ cái tên ứng dụng gọi xe công nghệ Việt Nam nào xuất hiện đều nhận về ánh nhìn hoài nghi, Be sau đó đã chứng tỏ mình đủ nội lực, tự tin hòa sắc áo trên mọi cung đường cạnh tranh thị phần, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần đầu tiên trên thị trường, một ứng dụng công nghệ Việt sánh vai cùng các đối thủ hàng đầu khu vực.

Hình ảnh trong video clip hé lộ bộ nhận diện mới của Be thể hiện hình ảnh một thương hiệu gần gũi với tinh thần "bên nhau trọn đường" (Ảnh: Be Group).

Đến nay, Be đã có mặt trên 28 tỉnh thành, đạt hơn 20 triệu lượt tải. Gần đây nhất, Be cũng vừa lọt vào top 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022 của Bộ Công Thương. Be kỳ vọng, logo cùng bộ nhận diện thương hiệu mới và một loạt cải tiến về tính năng sẽ là khởi đầu cho sự nhảy vọt sau 4 năm của Be, là lời cam kết không ngừng cống hiến giá trị cho người tiêu dùng, không ngừng "tự hào phục vụ Việt Nam".