Bất ngờ về công ty của đại gia Việt kín tiếng vừa lập Crystal Bay Airlines

Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 16,7 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng của năm 2024.

Lỗ lũy kế 298 tỷ đồng, bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Lỗ lũy kế của công ty tại cuối năm qua đã lên tới 298 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Sunbay Ninh Thuận đạt 473 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả đạt 3.775 tỷ đồng, cao gấp khoảng 8 lần vốn.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, doanh nghiệp hiện lưu hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.700 tỷ đồng, trong đó dư nợ còn lại khoảng 1.549 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội nhấn mạnh tại thời điểm cuối năm 2025, nợ ngắn hạn của công ty đã vượt tài sản ngắn hạn tới 2.070 tỷ đồng. Theo kiểm toán, các yếu tố này cho thấy tồn tại những bất định trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Sunbay Ninh Thuận đã hoàn tất việc chia tách một phần tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn để thành lập Công ty cổ phần Crystal Bay Lazurya. Đơn vị này đã tiếp nhận và hạch toán các tài sản, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, đến nay, hai bên vẫn chưa hoàn tất việc chuyển đổi pháp lý trên các hợp đồng kinh tế đã ký với khách hàng và nhà cung cấp.

Một đại gia Việt kín tiếng vừa lập Crystal Bay Airlines (Ảnh: Crystal Bay Airlines).

Ông Nguyễn Đức Chi đánh tiếng lập hãng bay mới

Sunbay Ninh Thuận là thành viên của Tập đoàn Crystal Bay, hiện do ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thông tin đáng chú ý là cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án Sunbay Park Hotel & Resort do SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư được cấp đất không đúng quy hoạch, sai mục đích sử dụng. Do đó kiến nghị thu hồi 17 sổ đỏ đã cấp cho công ty này.

Ông Nguyễn Đức Chi là một trong những doanh nhân Việt trong nhóm đại gia trở về từ Đông Âu. Nhân vật này cũng đang được quan tâm khi vừa đánh tiếng lập hãng bay mới Crystal Bay Airlines.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không. Cơ cấu cổ đông sáng lập của công ty này là Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5%.