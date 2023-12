Bật mí quy trình sản xuất gạch tiêu chuẩn tại Catalan

Catalan sở hữu về quy trình sản xuất tiêu chuẩn nghiêm ngặt (Ảnh: Catalan).

Kỹ càng từ những bước đầu tiên

Trong lĩnh vực sản xuất gạch men, quy trình chuẩn bị và chế biến nguyên liệu xương là bước quan trọng để tạo ra các sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ.

Với Catalan, khi lựa chọn nguyên liệu đất sét, cao lanh, feldspar, canxit..., hãng chọn nhập từ những vùng, mỏ nguyên liệu có trữ lượng lớn, chất lượng và ổn định, được kiểm tra các thông số cơ, lý, hóa đầu vào, tập kết tại các kho phong hóa ngoài trời quy mô lớn (nếu cần) để loại bỏ hết tạp chất... Yêu cầu bắt buộc của các nguyên liệu này là phải đạt tiêu chuẩn của ngành cũng như tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào của Catalan.

Catalan đầu tư trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hiện đại, đồng bộ của Sassuolo, Gabbrielli - Italy cùng với đội ngũ kỹ sư công nghệ nhiều năm kinh nghiệm. Catalan không sử dụng các bài men compound mà sử dụng nguyên vật liệu đơn chiếc của các nhà cung cấp, phối trộn trong theo bí quyết riêng, từ đó kiểm soát và làm chủ quá trình sản xuất tốt hơn.

"Chúng tôi luôn ưu tiên sử dụng nguyên liệu thô để chế biến men, nhằm đảm bảo tính kiểm soát công nghệ và chủ động trong quy trình sản xuất ", ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Catalan, cho biết.

Cùng với công nghệ thiết bị hiện đại, đồng bộ trên dây chuyền tráng men, tất cả tạo nên những sản phẩm khác biệt về công nghệ, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo công năng sử dụng như độ cứng vạch bề mặt, khả năng chịu mài mòn, khả năng chống bám bẩn, chống trơn trượt…

Khi tạo phôi gạch mộc, các hạt nguyên liệu xương được đưa vào hệ thống máy ép để ép. Sau khi gạch mộc hình thành sẽ trải qua giai đoạn sấy để đảm bảo các thông số độ ẩm, cường độ... như mong muốn.

Máy ép thủy lực SACMI PH7500 hiện đại hàng đầu thế giới và lớn nhất tại Việt Nam (Ảnh: Catalan).

Khâu mang tính thẩm mỹ nhất sẽ là công đoạn in tráng men. Khâu này sẽ quyết định hiệu ứng trên bề mặt sản phẩm theo mong muốn sau bước phủ men. Hướng tới gu thẩm mỹ cao, gần gũi và tự nhiên nhất, Catalan ứng dụng công nghệ in, hiệu ứng riêng lẻ hoặc kết hợp tại giai đoạn này như in kỹ thuật số, in lưới phẳng, in mực hiệu ứng, in keo và rắc hạt Evodryfix…

Sau hai công đoạn cuối gồm phủ men và đưa vào lò nung, gạch sau nung nhiệt được để ở môi trường tự nhiên để nhiệt độ trở lại bình thường, trước khi thực hiện cắt, mài cạnh, mài mặt để tạo ra sản phẩm ưng ý nhất.

Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, ra đời những sản phẩm bền vững

Luôn đặt trọng tâm vào phát triển công nghệ, Catalan là một trong số ít những nhà sản xuất vật liệu xây dựng đầu tư các dây chuyền, trang bị máy móc đồng bộ từ Sacmi - thương hiệu tại Italy nổi tiếng hàng đầu thế giới về dây chuyền sản xuất ceramic.

Dây chuyền sản xuất đồng bộ từ Sacmi - Italy (Ảnh: Catalan).

Theo đại diện Catalan, việc đi đầu trong xu hướng về công nghệ hiện đại là sự khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của Catalan đã tiệm cận với những thị trường cao cấp trên thế giới. Không chỉ là đơn vị cung cấp gạch men thông thường, Catalan còn kỳ vọng góp phần định hướng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng Việt Nam bắt kịp xu thế quốc tế trong tương lai.

Hiện sản phẩm của Catalan đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành phố và xuất khẩu đi các thị trường như Anh, Mỹ, Đức, Úc, Đài Loan (Trung Quốc), các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, các nước Trung Đông…

"Catalan là một trong số ít thương hiệu thành công trong việc giới thiệu các sản phẩm của mình với chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu để có thể tiếp cận được thị trường khó tính này. Với các sản phẩm được chăm chút, kỹ càng từ những bước đầu tiên đến công đoạn cuối cùng, chúng tôi tự tin có thể mang lại cho khách hàng những tuyệt tác không gian sống đậm chất nghệ thuật, thăng hoa cảm xúc", đại diện Catalan nhấn mạnh.