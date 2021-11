Bắt lô mỹ phẩm, linh kiện điện tử… nghi vấn nhập lậu, trị giá tiền tỷ

Dân trí Lực lượng chức năng An Giang vừa bắt xe tải chở lô mỹ phẩm, linh kiện điện tử nghi nhập lậu, trị giá hơn 1,5 tỳ đồng.

Ngày 26/11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa, lực lượng liên ngành vừa bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu. Lô hàng trị giá hàng hóa khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chiếc xe tải chở lô mỹ phẩm và linh kiện điện tử nghi vấn nhập lậu có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 12h ngày 25/11, trên tuyến QL91 (thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh tiến hành dừng xe ô tô tải 71C-037.54 do tài xế Phạm Tấn Thới (29 tuổi, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển nhiều thùng catton và những kiện hàng bên trong chứa trên 45.800 sản phẩm, gồm: 16.458 hũ, hộp và gói kem các loại, 14.150 sản phẩm linh kiện điện tử, 8.294 quần áo may sẵn, 427 đôi dép, 948 lít nhớt, 1.184 mét giấy dán tường, 4.060 mét vải, 200 cái áo phản quang, 28 thùng màng co nắp chai, 3 cuộn thép và 50 ống sắt tròn.

Số hàng hóa trên có xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc và một số không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lô hàng có xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc... (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thới không xuất trình được hóa đơn để chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa. Tổ công tác tiến hành bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành