Bắt đúng khẩu vị nhà đầu tư, căn hộ The Sea bùng nổ giao dịch khi vừa ra mắt

Dân trí Việc Sun Property công bố 100% quỹ căn ra mắt của The Sea được "quét sạch" trong ngày đầu giới thiệu chứng minh sức hút BĐS du lịch cuối năm, đặc biệt với dòng căn hộ sát biển, sở hữu lâu dài trực thuộc các hệ sinh thái hoàn chỉnh như tại Phú Quốc.

Nắm giữ chìa khóa tạo cơn sốt

Ra mắt tháng 11 vừa qua, The Sea đem đến 2 tòa tháp cao tầng hướng biển hiếm có tại Phú Quốc cùng các dòng sản phẩm: căn hộ studio, căn hộ từ 1 đến 3 ngủ và căn hộ dual key. Theo chủ đầu tư, không chỉ nhanh chóng bán hết quỹ căn ra mắt, với 70% sản phẩm đã tìm được chủ nhân tính đến thời điểm hiện tại, sức nóng của dòng căn hộ mới nhất thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, trung tâm "thị trấn Địa Trung Hải" đã được khẳng định.

"Lựa chọn ra mắt ở thời điểm nền kinh tế dần phục hồi và du lịch nhận tín hiệu khởi sắc, những căn hộ The Sea đón trọn dòng tiền bị "kìm nén" suốt thời gian dài của giới đầu tư BĐS", đại diện chủ đầu tư Sun Property nhận định.

Thực tế, ra mắt đúng thời điểm chỉ là chất xúc tác, các đại lý phân phối BĐS đảo Ngọc cho rằng, The Sea đạt kỷ lục thanh khoản nhờ sở hữu những yếu tố đắt giá hiếm có đó là "3 tầm view - 6 giá trị - 5 công trình biểu tượng", từ đó, chạm tới "tiêu chí vàng" mà khách hàng đặt ra hiện nay. Trong đó, có 3 yếu tố nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi kiếm tìm BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng gồm: Thứ nhất, vị trí sát biển (đặc biệt là view biển); Thứ hai, tọa lạc ở khu vực trung tâm, được đầu tư bài bản về hạ tầng, giao thông thuận lợi; Thứ ba, có tính khan hiếm, khác biệt.

Sảnh căn hộ The Sea được thiết kế sang trọng.

Khi xu thế du lịch biển luôn thịnh hành, đầu tư BĐS biển được cho là không bao giờ lỗi thời. Bởi vậy, The Sea với vị trí sát biển cùng 60% căn hộ có tầm nhìn đại dương lam ngọc ở Phú Quốc dễ dàng chinh phục nhà đầu tư.

Ở yếu tố hạ tầng, The Sea có điểm tựa thị trấn Địa Trung Hải với gần 60 công trình tiện ích được đầu tư tỉ mỉ và đẳng cấp mở ra thế giới trải nghiệm, dịch vụ đặc sắc dành cho chủ nhân, du khách đến với khu căn hộ này. Đặc biệt hơn khi nhận bàn giao, toàn bộ tiện ích trong đó bao gồm công trình kiến trúc biểu tượng như Tháp đồng hồ, Lâu đài Sales Center, khách sạn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton và sắp tới là Cầu Hôn, Show Vortex…sẽ hiện hữu ngay trước ban công căn hộ The Sea.

Hình ảnh căn hộ mẫu The Sea với tầm nhìn biển trời Nam Phú Quốc.

Với đẳng cấp và quy mô hiện có, thị trấn Địa Trung Hải cũng sẽ là tâm điểm dịch vụ thương mại sầm uất của phường An Thới, nơi được định hướng trở thành đô thị cảng quốc tế, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch của thành phố Phú Quốc, Việt Nam.

Bên cạnh vị trí sát biển và điểm tựa hạ tầng từ hệ sinh thái Sun Group, tính khan hiếm, khác biệt mà giới đầu tư khao khát cũng được tìm thấy ở The Sea. Đó là việc The Sea nằm trong số những dự án sát biển vô cùng hiếm hoi có được quyền sở hữu lâu dài ở Phú Quốc. Tại đảo Ngọc, những dải đất mặt biển đẹp thường được dành chỗ cho các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang, các dự án BĐS sát biển lại mang tới các dòng sản phẩm đa dạng như Sun Grand City Hillside Residence là vô cùng hiếm có.

Như vậy, tính giới hạn của sản phẩm được thấy rõ qua 3 tầng sàng lọc từ sự hạn chế quỹ đất trên đảo, sự khan hiếm của dòng căn hộ sát biển và cuối cùng là số ít những căn hộ sát biển có quyền sở hữu lâu dài vô cùng quý giá.

Cơ hội vàng cho nhà đầu tư

Với đặc tính "giới hạn" của loại hình sản phẩm, The Sea mang trong mình sức đột phá mạnh mẽ về giá trị tương lai. Song song đó, dòng căn hộ này còn thuyết phục nhà đầu tư bởi đặc quyền kinh doanh và nghỉ dưỡng song hành.

Không gian tầng mái căn hộ The Sea.

Nhờ đặc trưng khí hậu Phú Quốc với hơn 300 ngày nắng mỗi năm, căn hộ The Sea dễ dàng cho thuê quanh năm với nguồn khách dồi dào, không chỉ những giai đoạn lễ tết cao điểm, khoảng thời gian còn lại cũng có thể lấp đầy nếu áp dụng thành công các mô hình kinh doanh thời thượng như Airbnb, Luxstay. Đồng thời, với việc bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất cao cấp, khu căn hộ mặt biển này mang lại cơ hội nghỉ dưỡng hoàn hảo cho chủ nhân, vừa đáp ứng nhu cầu sở hữu một bất động sản truyền đời, vừa là lời giải cho bài toán nâng tầm giá trị cuộc sống của người dân hiện đại.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong khi sức nóng của dự án dần được giải mã, các căn hộ The Sea còn lại đang tiếp tục được giới đầu tư săn đón. Trong xu hướng đó, số lượng sản phẩm giới hạn không phải là yếu tố duy nhất sẽ thúc đẩy nhà đầu tư "xuống tiền" mà hơn hết, khách hàng luôn nắm bắt câu chuyện thị trường để ra quyết định.

The Sea hưởng lợi từ "thị trấn Địa Trung Hải" với vô số tiện ích.

Bà Đinh Thị Ngọc Thơ - CEO đồng sáng lập SkyRealty Phú Quốc, một trong các đơn vị phân phối BĐS Nam Phú Quốc đánh giá, xét trong ngắn hạn thì bất động sản du lịch còn cần thời gian để tăng thanh khoản và thu dòng tiền, nhưng việc đầu tư để đón sự trở lại của làn sóng du lịch là nước cờ ngay hôm nay đã phải chuẩn bị sẵn sàng nếu muốn nắm bắt được cơ hội tốt của thị trường.

"Trong bối cảnh đó, Phú Quốc đang là nơi hút dòng tiền đầu tư chất lượng, sân chơi của những nhà đầu tư đường dài, tầm nhìn trung và dài hạn, mua để sở hữu các tài sản hiếm có, khó có thể có sản phẩm khác thay thế được", bà Thơ khẳng định.

Trường Thịnh