Bảo Tín Minh Châu ra mắt bộ sưu tập trang sức Giáng sinh, năm mới

Không chỉ là phụ kiện giúp người đeo tỏa sáng ấn tượng trong dịp Giáng sinh, vàng, trang sức còn được xem là món quà ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu trong dịp năm mới.

Bảo Tín Minh Châu đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng

Giáng sinh và năm mới là thời điểm lên ngôi của những buổi tiệc tùng, là lúc để chúng ta yêu chiều, chăm chút bản thân mình nhiều hơn và cũng là dịp để trao yêu thương, gửi thành ý tới người thân, bạn bè qua những món quà vàng, trang sức ý nghĩa.

Do đó, nhu cầu sở hữu những sản phẩm vàng, trang sức chất lượng cao, đảm bảo về độ uy tín thương hiệu, mẫu mã độc đáo, mới mẻ, bắt nhịp xu hướng mới luôn nhận được sự quan tâm.

Đại diện thương hiệu cho biết luôn không ngừng sáng tạo với 35 năm kinh nghiệm trong ngành kim hoàn, mừng đón Giáng sinh, năm mới 2024, Bảo Tín Minh Châu mang đến những sản phẩm vàng, trang sức đón đầu xu hướng, được chế tác từ chất liệu vàng cao cấp. Với sự đa dạng mẫu mã, kiểu dáng cùng nhiều mức giá khác nhau, Bảo Tín Minh Châu có thể đáp ứng các nhu cầu từ khách hàng.

BST "Trang sức lấp lánh, đón xuân an lành"

Bộ sưu tập (BST) "Trang sức lấp lánh, đón xuân an lành" của Bảo Tín Minh Châu được sáng tạo theo xu hướng thiết kế mới nhất, lấy cảm hứng từ không khí rộn ràng, vui tươi của mùa lễ hội, giúp khách hàng thêm phần lộng lẫy và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tinh hoa trang sức Ý: Sắc màu lễ hội đã sáng bừng trên từng con phố, để luôn nổi bật và cuốn hút với vẻ lạc quan, tươi mới, khách hàng có thể sở hữu những sản phẩm trang sức Bảo Tín Minh Châu mang phong cách của kinh đô thời trang hàng đầu thế giới - Italy.

Đá ngọc quý bình an, đẹp sang mùa lễ hội: Gắn liền với không khí sôi động của mùa lễ hội, trang sức gắn đá ngọc quý là điểm nhấn được yêu thích bởi không chỉ là món quà phong thủy có thể mang lại may mắn, bình an cho chủ sở hữu mà còn đem đến thần thái rạng ngời, tươi mới, giúp phái đẹp bừng sáng với vẻ thanh cao, sang trọng.

Kim cương thượng lưu: Như đóa hoa nở rộ, lộng lẫy và đầy mê hoặc, trong những đêm tiệc lung linh ánh đèn, người đeo sẽ nổi bật với khí chất quý phái, kiêu sa và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi sở hữu những sản phẩm trang sức kim cương, được phái đẹp yêu thích trong mùa lễ hội này.

Trang sức nam sang trọng, đẳng cấp: Để nổi bật trong những bữa tiệc cuối năm, phái mạnh nên sở hữu những phụ kiện tạo điểm nhấn ấn tượng, tôn lên vẻ nam tính, thần thái lịch lãm từ quầy chuyên biệt trang sức nam của Bảo Tín Minh Châu.

Từng thiết kế được chế tác, tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ giúp quý ông tự tin mỗi khi xuất hiện mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, cùng đón chào một năm mới may mắn, bình an.

Rạng rỡ sắc vàng và tỏa sắc: Không chỉ là điểm nhấn nổi bật trong những đêm tiệc lung linh ánh đèn, dù trong hoàn cảnh nào, những món trang sức mỹ nghệ Vàng Rồng Thăng Long cũng giúp người đeo toát lên vẻ thanh cao, quý phái và đem đến những điều may mắn, tốt lành…

Góp mặt trong bộ sưu tập trang sức mùa lễ hội năm nay của Bảo Tín Minh Châu, nhiều thiết kế vàng và trang sức với sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, mang họa tiết đặc trưng mùa Giáng sinh như cây thánh giá, bông tuyết, hộp quà, sừng tuần lộc, lá trường xuân… gắn kết cùng những viên kim cương, đá ngọc quý thiên nhiên, không chỉ giúp người đeo lộng lẫy hơn trong dịp Giáng sinh, năm mới mà còn tỏa sáng, cuốn hút trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, dạ tiệc, sự kiện, cưới hỏi...

Ngoài ra, các sản phẩm quà mừng vàng, quà tặng vàng, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long sẽ là lựa chọn lý tưởng thay lời muốn nói, gửi trao tâm ý đến bạn bè, người thân, đối tác… nhân dịp Giáng sinh, năm mới an lành.

Ưu đãi từ Bảo Tín Minh Châu

Mừng đón Giáng sinh, năm mới 2024, từ ngày 20/12 - 3/1/2024, Bảo Tín Minh Châu ưu đãi tặng quà cao cấp, cơ hội nhận nhiều quà tặng như: combo máy tinh dầu và tinh dầu cao cấp, vòng nguyệt quế giáng sinh, năm mới, tinh dầu khuếch tán, bàn là hơi cầm tay Xiaomi, máy xay cầm tay Philip, son kem, son dưỡng cao cấp, máy sấy tóc… cùng nhiều quà tặng cao cấp khác.

