Bão số 2 chuẩn bị đổ bộ, khách lo ngay ngáy trước giờ bay

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2 (tên quốc tế là Prapiroon), dự kiến sáng mai (23/7) khu vực Hải Phòng sẽ có thời tiết xấu, giông, mưa lớn.

Từ hôm nay đến ngày 24/7 bão sẽ ảnh hưởng toàn khu vực phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa. Dự kiến các khu vực này sẽ có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá gây tình trạng ngập úng.

Chị Gia Anh (Ba Đình, Hà Nội), dự định sẽ đi du lịch Hàn Quốc với gia đình trong những ngày tới. Chị cho hay chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 23h35 ngày 23/7 và dự kiến đến Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) khoảng 6h hôm sau.

"Gia đình tôi đã thanh toán hết các dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng nên rất lo lắng nếu lịch bay bị hoãn hoặc hủy chuyến", chị Gia Anh chia sẻ. Ngoài ra, chị kể rằng mình cũng đã đặt vé chiều về nên lịch trình của mình sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu thời gian bay bị thay đổi.

Một số chuyến bay đến và đi từ Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và Điện Biên có thể chịu ảnh hưởng vì bão số 2 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước tình hình bão số 2, các hãng bay tại Việt Nam cũng đưa ra khuyến cáo tới khách hàng có chuyến bay vào những ngày tới.

Cụ thể, Vietjet cho biết do ảnh hưởng của bão số 2, trong các ngày 22/7-24/7, một số chuyến bay đến và đi từ Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và Điện Biên có thể chịu ảnh hưởng và phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Một số chuyến bay khác cũng dự kiến chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Hãng này khuyến cáo hành khách có kế hoạch bay dự kiến trong thời gian ảnh hưởng của bão số 2 nên chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay.

Tương tự, Bamboo Airways khuyến cáo khách có hành trình bay đi từ hoặc đến Hải Phòng, Hà Nội chú ý chủ động lịch trình đi lại tới sân bay, đề phòng tắc đường do mưa ngập, dẫn đến trễ giờ bay. Hãng cho biết trong trường hợp do ảnh hưởng của bão, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, lịch khởi hành chuyến bay của hành khách có thể phải điều chỉnh.