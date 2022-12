Bảo hiểm Topcare của BSH vào top 10 "Tin dùng Việt Nam 2022"

Được khởi xướng từ năm 2006, chương trình "Tin dùng Việt Nam" đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin hai chiều, đa chiều giữa nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng, nhằm tạo sự thông hiểu, gắn kết vì sự phát triển thị trường tiêu dùng Việt Nam minh bạch và giá trị.

Ông Nguyễn Văn Trưởng - Tổng giám đốc Bảo hiểm BSH (đứng giữa hàng đầu tiên) - đại diện BSH lên nhận giải thưởng (Ảnh: BTC).

Năm 2022, chương trình ghi nhận và vinh danh các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vì sức khỏe con người và đáp ứng yêu cầu của khoa học kỹ thuật hiện đại. Các sản phẩm, dịch vụ thể hiện sức sáng tạo vượt thách thức trong bối cảnh tác động của Covid-19.

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe Topcare được đánh giá cao nhờ mức phí thấp, quyền lợi cho khách hàng, công nghệ số được ứng dụng vào quy trình đăng ký mua bảo hiểm. "Điều này đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo của BSH trong việc thiết kế sản phẩm thích nghi với điều kiện khó khăn, hạn chế đi lại và tiếp xúc của Covid -19", đại diện thương hiệu cho hay.

Bảo hiểm Topcare của BSH nhận giải top 10 "Tin dùng Việt Nam 2022" nhóm ngành ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán (Ảnh: Bảo hiểm BSH).

Với mức phí chỉ từ 1.200 đồng/ngày, 6 mức chi trả bồi thường gồm chi phí nằm viện và chi phí phẫu thuật do tai nạn, ốm đau bệnh tật; trợ cấp trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ/ bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, tử vong do tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe Topcare của BSH phù hợp dành cho khách hàng từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi. Kỳ đóng phí linh hoạt 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, khách hàng có 3 sự lựa chọn khi mua bảo hiểm Topcare gồm gói bảo hiểm Gold, Platinum, Diamond tương ứng với số tiền được bảo hiểm là 30 triệu đồng, 50 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Thông thường, trong các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, quyền lợi cao nhất mà khách hàng có thể được hưởng chỉ dành cho trường hợp tử vong. Đối với sản phẩm Topcare, khách hàng có thể nhận được 100% mệnh giá của hợp đồng ngay cả khi đang điều trị. Bảo hiểm BSH cam kết chi trả quyền lợi ngang bằng với giá trị hợp đồng bảo hiểm đã ký với khách hàng với mong muốn giúp khách hàng an tâm điều trị, phục hồi sức khỏe sớm quay trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường

Bước sang năm thứ 15 phát triển, BSH nhận được nhiều giải thưởng như top 10 về "Quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc trong ngành" (IAV), nhiều năm liên tiếp được bình chọn vào top 10 "Thương hiệu bảo hiểm uy tín" (VNR), top 10 "Nơi làm việc tốt nhất của ngành bảo hiểm" (VIR), xếp hạng 25/500 "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam" (VNR); "Sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của ngành bảo hiểm phi nhân thọ" (IDG).

BSH còn được vinh danh trong top 100 "Sao vàng Đất Việt năm 2022", nhận Bằng khen UNBD thành phố Hà Nội trao tặng cho doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua phát triển văn hóa doanh nghiệp…

Hướng tới mục tiêu lọt top 5 những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam, Bảo hiểm BSH cho hay công ty tiếp tục thúc đẩy các mô hình chuyển đổi kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình vận hành, tiếp cận và đồng hành với khách hàng trên mọi nền tảng. Công ty dự kiến chú trọng dịch vụ sau bán hàng, tăng tính minh bạch thông tin bảo hiểm, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, ứng dụng nhiều kênh chăm sóc khách hàng trên nền tảng digital để gia tăng các điểm chạm với khách hàng, nhanh chóng tiếp cận các phản hồi của khách hàng và cam kết giải quyết trong thời gian quy định.