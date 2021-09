Bảo hiểm cho vận động viên thi đấu phải chăng cần được chú trọng?

Dân trí Ngày 23/03/2021, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Công ty TNHH dịch vụ tư vấn F.I.S Việt Nam (FIS) đã ký kết hợp tác chương trình bảo hiểm Olympic.

Đây là chương trình bảo hiểm chuyên biệt dành cho các vận động viên nhằm bảo vệ trước các sự cố chấn thương trong thi đấu thể thao.

Trong những năm gần đây phong trào rèn luyện thể thao đang dần thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Đồng thời trước những ảnh hưởng của môi trường, dịch bệnh cộng đồng dần ý thức và tự giác nâng cao sức khỏe thông qua việc tự rèn luyện thể dục thể thao. Theo đó các giải thể thao phong trào cũng ngày một nở rộ. Hàng năm có hàng chục giải chạy được tổ chức thu hút hàng nghìn người mỗi giải. Các giải thi đấu, môn thể thao được tổ chức rộng rãi như: marathon, môn phối hợp bơi - chạy - đạp xe đường trường, bóng đá, tenis, leo núi,… Chính điều này đã tạo cho thể thao quần chúng Việt Nam một diện mạo hết sức sôi động, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như chấn thương, tai nạn trong thi đấu,..

Ảnh: Hữu Ng

Thông qua các giải đấu như chạy địa hình, chạy đường dài vận động viên được rèn luyện sức khỏe, chinh phục thử thách giới hạn của bản thân. Nhưng trên thực tế những năm gần đây, giới thể thao không ít lần được cảnh báo về các tai nạn bất ngờ có thể xảy đến trong thi đấu như: chấn thương, tai nạn trong thi đấu đặc biệt các giải marathon địa hình hoặc chạy ở cung đường nhựa qua các khu dân cư.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo đối với các vận động viên không chuyên khi tham gia thi đấu ở những cự ly dài, thi đấu ở các địa hình khắc nghiệt, có thể đẩy cơ thể đến ngưỡng mệt mỏi cao nhất. Họ trải qua những thử thách thực sự lớn, đối mặt với thời tiết xấu, những cung đường hiểm trở luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ảnh: Trường Thịnh

Nên chăng các vận động viên, các giải đấu cần trang bị cho các vận động viên "tấm lá chắn bảo vệ" để an tâm chinh phục mọi thử thách?

Được biết, ngày 23/3/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã phối hợp cùng FIS Việt Nam phát triển chương trình bảo hiểm Olympic. Đây là chương trình bảo hiểm chuyên biệt nhằm bảo vệ các dành cho các vận động viên nhằm bảo vệ trước các sự cố trong thi đấu thể thao.

Tại sự kiện, Đại diện BTC Giải Heritage Marathon Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết: " Đây là chương trình bảo hiểm đầu tiên được thiết kế dành riêng cho vận động viên tham gia thi đấu. Với tư cách là đơn vị tổ chức các giải marathon chuyên nghiệp bà rất an tâm khi có chương trình bảo hiểm Olympic của MIC và FIS đồng hành giúp đảm bảo an toàn cho các vận động viên".

Ông Trương Anh Tuấn - VĐV marathon CLB Rùa Runner đã được trực tiếp trải nghiệm mua bảo hiếm Olympic tích hợp công nghệ số "siêu tốc" chia sẻ: "Tôi thực sự an tâm khi được trải nghiệm bảo hiểm số và có được giải pháp bảo vệ an toàn cho mỗi trận đấu. Tuy các giải đấu đã được BTC thiết lập các phương án để đảm bảo an toàn cho VĐV tuy nhiên rất khó có thể tránh được các rủi ro, chấn thương trong thi đấu. Cá nhân tôi rất an tâm vì đã có chương trình bảo hiểm Olympic của MIC & FIS đồng hành mỗi chặng đua". Với nền tảng công nghệ dẫn đầu bảo hiểm số chắc chắn chương trình bảo hiểm Olympic MIC sẽ tạo ra một làn sóng mới về bảo hiểm cho các vận động viên tham gia thi đấu trong thời gian tới.

Thông qua chương trình hợp tác này, MIC & FIS hy vọng trong thời gian tới Bảo hiểm Olympic sẽ là sự lựa chọn không thể thiếu của các vận động viên khi tham gia thi đấu. Điều này cũng giúp nâng cao sự an toàn và chuyên nghiệp cho các giải thể thao phong trào. Bên cạnh đó, với nền tảng công nghệ dẫn đầu bảo hiểm số siêu tốc sẽ tạo ra một làn sóng mới về bảo hiểm cho các vận động viên tham gia thi đấu trong thời gian tới.

Trường Thịnh