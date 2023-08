Bảo hiểm BSH tạm ứng 220 triệu đồng vụ xe CLB Hoàng Anh Gia Lai gặp nạn

Khoảng 15h ngày 12/8, xe ô tô tải mang biển kiểm soát (BKS) 81H-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình cầm lái va chạm với ô tô con mang BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh điều khiển và xe ô tô tải BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn cầm lái.

Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trong ô tô con BKS 81A-004.70 gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo kết quả xác minh ban đầu, lái xe Đinh Tiến Bình không có nồng độ cồn và chất kích thích vi phạm quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn chiều ngày 12/8 (Ảnh: Bảo hiểm BSH).

Trước đó, xe ô tô mang BKS 81H-027.60 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Thắng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại công ty thành viên trong hệ thống của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) là BSH Gia Lai. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 16/5/2023 đến ngày 16/5/2024 theo Giấy chứng nhận bảo hiểm số OTODK23+DK23/+184995.

Ngay khi nhận thông tin về vụ tai nạn, ban lãnh đạo Bảo hiểm BSH Gia Lai cho hay đã phối hợp với chủ xe và đại diện CLB Hoàng Anh Gia Lai đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân tử vong và tài xế Nguyễn Tú Sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.

"BSH sẵn sàng tạm ứng bồi thường để đồng hành cùng chủ xe khắc phục thiệt hại trong vụ tai nạn nêu trên. Theo cập nhật về số liệu thương vong của vụ tai nạn, căn cứ vào đơn bảo hiểm đã cấp và quy định liên quan, Bảo hiểm BSH đã hoàn tất hồ sơ yêu cầu tạm ứng bồi thường số tiền 220 triệu đồng", đại diện Bảo hiểm BSH cho biết.

Bảo hiểm BSH cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hướng dẫn người được bảo hiểm hoàn tất hồ sơ để có thể sớm chi trả bảo hiểm theo đúng quy định. Mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa đối với tổn thất về người sẽ được chi trả theo quy định tại Nghị định số 03 là 150 triệu đồng/người/vụ.

Cuối tháng 4/2023, vụ tai nạn xảy ra tại đường Võ Chí Công, Hà Nội khi xe ô tô đâm liên hoàn khiến 17 người bị thương cũng thuộc phạm vi bồi thường của BSH đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đại diện BSH đã đến thăm hỏi, động viên người bị nạn; phối hợp và hỗ trợ người được bảo hiểm - là chủ xe - để hoàn tất các thủ tục xin tạm ứng bồi thường số tiền 250 triệu đồng, nhanh chóng khắc phục thiệt hại đối với bên thứ 3 - người bị tai nạn.