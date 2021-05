Bao bì Ngọc Diệp - Tự hào vinh danh Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Dân trí Ngày 25/4/2021 tại Lễ tôn vinh Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2019 - 2020, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp vinh dự trở thành đơn vị duy nhất trong lĩnh vực sản xuất bao bì được vinh danh Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của Công ty Cổ phần Ngọc Diệp trong thời gian qua.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ dành tặng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng được thiết lập trên cơ sở 7 tiêu chí của hệ thống các giải thưởng chất lượng quốc gia tiên tiến, thuộc hệ thống Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Đây là hệ thống giải thưởng rất khắt khe từ các tiêu chí đầu vào, phải qua nhiều vòng xét duyệt, kết hợp cả hệ thống tự chấm điểm, chuyên gia đánh giá, kiểm tra thực địa và có hiệp y với UBND các tỉnh, thành, địa phương nên có thể nói, kết quả xét chọn rất khách quan và minh bạch. Do vậy, các doanh nghiệp được trao giải thưởng đều là các doanh nghiệp tiêu biểu, là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo đã kết tinh vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam.

Trong cơ cấu của giải thưởng, có 2 cấp giải gồm Giải Vàng và Giải Chất lượng, nếu doanh nghiệp đạt trên 600 điểm ở mức giải thưởng Chất lượng và trên 800 sẽ giành Giải Vàng. Công ty Cổ phần Ngọc Diệp đã xuất sắc đạt Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Ông Trần Hữu Quang - Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Diệp nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia do Bộ trưởng NN & PTNT Lê Minh Hoan và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh trao tặng

Trải qua 25 năm với giá trị cốt lõi ""Đặt chất lượng làm trọng tâm trong sự phát triển", Công ty Cổ phần Ngọc Diệp đã liên tục đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, cải tiến sản phẩm để trở thành một trong những doanh nghiệp có vị trí tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì với thị phần và doanh thu tăng trưởng ổn định, phát triển lớn mạnh về cả chiều sâu và quy mô.

Để đảm bảo cung ứng được những sản phẩm chất lượng ra thị trường, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp ngoài việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 còn không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị, máy móc hiện đại. Đây là một trong những nhà máy sản xuất bao bì có quy mô lớn nhất miền Bắc, có thể cung cấp ra thị trường 200 triệu sản phẩm mỗi năm. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao cùng hàng nghìn CBCNV có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản đã tạo nên sự khác biệt và thành công cho Bao bì Ngọc Diệp.

Phát huy được nhiều thành tích của Công ty như Top 100 Sao vàng đất Việt 2018, Thương hiệu quốc gia 2016, Thương hiệu quốc gia 2018, đạt chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC®-COC,... Công ty Cổ phần Ngọc Diệp tiếp tục bứt phá đem về danh hiệu Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì carton của Bao bì Ngọc Diệp..

Đây chính là thành tích đáng trân trọng khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty Cổ phần Ngọc Diệp trong việc xây dựng một doanh nghiệp gắn liền với chất lượng, uy tín thương hiệu và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Với việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng, Ngọc Diệp luôn được đánh giá cao và là sự lựa chọn của các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, điện tử điện lạnh và nhiều doanh nghiệp lớn khác.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên Trần Tùng Chuẩn tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Ngọc Diệp đạt Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Bước sang năm 2021, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp đang từng bước vươn mình ngày càng phát triển trong công cuộc phát triển sản phẩm chất lượng góp phần xây dựng xã hội phát triển. Với sự cố gắng không ngừng, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp trong năm 2021 sẽ bứt phá thành công với tâm thế "Đỉnh cao chất lượng, Kiến tạo tương lai".

Trường Thịnh