Bộ Công Thương: Đã có quy định bảo vệ người dùng xăng E10

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (3/6), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 cũng như các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình triển khai loại nhiên liệu này.

Theo đại diện Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 đã được triển khai trên toàn quốc theo đúng lộ trình. Để bảo đảm quá trình thực hiện hiệu quả, các địa phương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo chủ trương của Chính phủ, việc quản lý chất lượng không chỉ áp dụng với riêng xăng E10 mà với tất cả các loại xăng dầu lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành.

"Về mặt chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy chuẩn rất rõ ràng. Việc sản xuất, phối trộn phải tuân thủ đúng quy chuẩn nhằm tránh tình trạng pha trộn sai tiêu chuẩn", đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý khẳng định toàn bộ các khâu từ sản xuất, phối trộn, phân phối đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra và kiểm soát thường xuyên.

Ông Tân mong muốn, người tiêu dùng phản ánh, cung cấp thông tin để hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn và kinh doanh xăng dầu phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với chất lượng xăng sinh học.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra mới. Danh tính các đơn vị bị kiểm tra được giữ bí mật để bảo đảm hiệu quả công tác.

"Những hoạt động này không phải đến bây giờ mới thực hiện. Xăng sinh học đã được cung ứng trên thị trường từ năm 2018 và công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng luôn được duy trì thường xuyên", lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Về chế tài xử lý vi phạm, Bộ Công Thương cho biết hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, các tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với vấn đề bảo vệ người tiêu dùng khi xảy ra sự cố, đại diện Bộ Công Thương cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo Bộ Công Thương, một trong những giải pháp trọng tâm hiện nay là tăng cường tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Các cơ quan quản lý và doanh nghiệp được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tư vấn kỹ thuật và giải đáp thắc mắc cho người dân.

"Không phải người tiêu dùng nào cũng có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật. Vì vậy, việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời là rất quan trọng", Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại họp báo (Ảnh: Minh Châu).

Bộ Công Thương cũng đã xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn, cẩm nang và bộ câu hỏi thường gặp để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về xăng sinh học. Đồng thời, hệ thống chatbot đang được tích hợp nhằm nâng cao khả năng giải đáp nhanh chóng, khách quan và chính xác các thắc mắc của người sử dụng.

Bên cạnh đó, các hãng sản xuất và phân phối được yêu cầu rà soát, đánh giá phương tiện sử dụng nhiên liệu mới, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa để xử lý kịp thời nếu phát sinh sự cố.

Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với các chuyên gia, hiệp hội và địa phương xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung xăng E5 và E10 đầy đủ, ổn định phục vụ nhu cầu thị trường.

Với các giải pháp đồng bộ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn bộ quá trình sản xuất, phối trộn, phân phối và bán lẻ xăng sinh học.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trước khi triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các chuyên gia tiến hành khảo sát, đánh giá tác động kỹ thuật, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị nguồn cung, năng lực phối trộn, hạ tầng phân phối và công tác truyền thông.

Đến nay, nguồn cung xăng khoáng nền và Ethanol được bảo đảm, năng lực phối trộn đáp ứng yêu cầu, hệ thống phân phối đã hoàn tất chuyển đổi; toàn bộ thị trường được cung ứng bằng xăng E5 và xăng E10, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng.

Sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây. Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Do mặt hàng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Ghi nhận tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.