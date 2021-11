Bán hàng quá hạn sử dụng, Siêu thị GO! Huế bị xử phạt

Dân trí Tiếp nhận thông tin phản ánh Siêu thị GO! Huế bán hạt dẻ VanDuc đã quá hạn sử dụng, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh vào cuộc xác minh.

Chiều 24/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, vừa xử phạt Siêu thị GO! Huế, thuộc Công ty Cổ phần Espace Business Huế (địa chỉ Khu quy hoạch Đống Đa - Hùng Vương - Bà Triệu, phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi bán hàng hóa quá hạn sử dụng.

Thời điểm kiểm tra, siêu thị này không còn mặt hàng hạt dẻ VanDuc. Đối chiếu hóa đơn chứng từ liên quan, đoàn phát hiện siêu thị có xuất bán một gói hạt dẻ VanDuc loại 100g có hạn sử dụng đến 12/11/2021 cho một khách mua hàng, với trị giá là 58.900 đồng.

Gói hạt dẻ cười VanDuc bị quá hạn tại siêu thị GO! Huế (Ảnh: CTV).

Với hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Espace Business Huế số tiền 1.658.900 đồng.

Siêu thị GO! Huế bị xử phạt vì kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng (Ảnh: GO! Việt Nam VIETNAM).

Qua làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Siêu thị GO! Huế trình bày, do cải tạo sửa chữa các hạng mục (đổi tên từ siêu thị Big C sang GO! Huế) để phục vụ người tiêu dùng, việc kiểm tra hàng hóa có thiếu sót.

Đại Dương