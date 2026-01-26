Bakes ra mắt bộ sưu tập "Hương vị đất trời": Khi quà Tết là sự khởi đầu

Trong tâm thức của người Việt, Tết là khoảnh khắc của sự khởi đầu. Đó là giây phút nhiều người khép lại những lo toan của năm cũ để bước vào hành trình mới. Thấu hiểu tâm lý đó, Bakes chọn dừng lại ở một điểm chạm: Điểm khởi hành.

Bộ ba hộp quà Tết “Hương vị đất trời” (Ảnh: Bakes).

Tinh thần này được Bakes truyền tải trọn vẹn thông qua bộ sưu tập quà Tết Bính Ngọ 2026 "Hương vị đất trời", nơi sự đa dạng của thiên nhiên, từ những cánh rừng đại ngàn đến sông nước miền Tây, được tái hiện qua nhịp chuyển động và những hình ảnh ẩn dụ sắc sảo.

Thiết kế bao bì: Từ vỏ bọc đến "người dẫn chuyện" cảm xúc

Trong ngành hàng tiêu dùng cao cấp, bao bì vừa là lớp bảo vệ vừa là công cụ marketing. Nhưng với Bakes, bao bì là "đại sứ" đầu tiên chạm đến rung động của người nhận trước khi nếm thử hương vị bên trong.

Lấy cảm hứng từ chiếc yên ngựa, biểu tượng của tinh thần viễn du, những chuyến đi và sự sẵn sàng, thiết kế của "Hương vị đất trời" gợi nhắc khoảnh khắc tĩnh lặng đầy quyền năng trước khi xuất phát.

Đi sâu vào chi tiết, hình ảnh này còn được lồng ghép khéo léo với biểu tượng ngựa gỗ bập bênh, gợi nhắc đến ký ức tuổi thơ trong trẻo. Sự kết hợp này mang lại một tầng nghĩa: Chuyển động không nhất thiết là những bước nhảy vọt ồn ào mà bền bỉ, cần mẫn và nhịp nhàng như nhịp bập bênh.

Bao bì quà Tết “Hương vị đất trời” lấy cảm hứng từ hình dáng yên ngựa, biểu tượng của những chuyến đi và tinh thần khám phá (Ảnh: Bakes).

Ba phiên bản Bính Ngọ: Cấu trúc rõ ràng cho thông điệp riêng biệt

Một điểm sáng giúp "Hương vị đất trời" đứng riêng vị thế trên thị trường là cấu trúc chặt chẽ. Thay vì dàn trải câu chuyện trên hương vị, Bakes tập trung xây dựng hình dáng, tỷ lệ và ngôn ngữ thiết kế của từng hộp quà. Ba phiên bản Song Mã - Lục Mã - Bát Mã là ba chương khác nhau trong một mạch kể về sự gắn kết.

Với Song Mã, đó là 4 thức quà được tuyển chọn, là hiện thân của sự tinh gọn và ý nhị. Thiết kế dành cho những mối thâm tình, nơi món quà không cần quá cầu kỳ nhưng phải đủ đầy tâm ý, như một lời chào đầu năm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Hộp Song Mã với bánh dứa hoàng kim, ổi ruby Tiền Giang, hạt điều thảo mộc và gà sấy lá chanh (Ảnh: Bakes).

Với Lục Mã, 6 thức quà đại diện cho sự giao hòa giữa đất và trời. Phiên bản này được xây dựng với cấu trúc cân xứng, phản ánh nhịp chuyển động ổn định, dành cho những mối quan hệ lâu dài, nơi sự sẻ chia được đặt lên hàng đầu.

Hộp Lục Mã là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp (Ảnh: Bakes).

Bát Mã là sự kết hợp giữa 6 thức quà đặc sắc cùng chai vang đỏ Pháp thủ công tạo nên một trải nghiệm đẳng cấp. Dành riêng cho các đối tác và khách hàng chiến lược, Bát Mã đề cao vị thế và sự trân trọng cho người nhận. Mỗi chi tiết dập nổi trên hộp cứng cao cấp được hoàn thiện thủ công, minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm người dùng.

Bộ quà Tết kết hợp bao bì tinh tế cùng hương vị đặc trưng của nhiều vùng miền (Ảnh: Bakes).

Khi hương vị là lớp cảm xúc nối dài của thiết kế

Đi ngược lại tư duy sản phẩm đi trước, bao bì theo sau, Bakes khởi nguồn từ câu chuyện thiết kế bao bì, xem đây là trục sáng tạo xuyên suốt, còn hương vị là yếu tố đồng hành nhằm hoàn thiện trải nghiệm quà Tết.

Từng món bánh mứt được lựa chọn dựa trên tinh thần vùng miền, gắn chặt với thổ nhưỡng, khí hậu và ký ức ẩm thực Việt. Đó là vị ngọt thanh của trái cây miền nhiệt đới được xử lý khéo léo để giữ trọn tinh chất; là sự béo bùi của các loại hạt và thảo mộc đại diện cho sự trù phú của đất đai, không thể thiếu những dư vị mặn mà gợi nhớ đến mâm cơm sum họp tất niên.

Sự kết nối giữa phần nhìn - bao bì và phần vị - bánh mứt diễn ra một cách tự nhiên. Nếu thiết kế mở ra một không gian kỳ vọng, thì hương vị là lớp cảm xúc cuối cùng, vỗ về giác quan và lưu giữ ký ức về món quà trong tâm trí người nhận.

“Hương vị đất trời” phản ánh cách Bakes đặt mình vào dòng chảy mới của sáng tạo Việt (Ảnh: Bakes).

Chia sẻ về bộ sưu tập này, anh Tuân Lê, đồng sáng lập Bakes, bộc bạch: “Với chúng tôi, quà Tết là một hành trình cảm xúc. Bakes bắt đầu từ thiết kế, từ tinh thần chuyển động, để mỗi hộp quà khi trao đi không chỉ là vật chất, mà là một trải nghiệm được cảm nhận bằng mọi giác quan”.

“Hương vị đất trời” phản ánh cách Bakes đặt mình vào dòng chảy mới của sáng tạo Việt. Bằng cách tôn vinh sự sẵn sàng, tính cân bằng và tinh thần khởi hành, Bakes gửi gắm lời chúc cho năm mới tràn đầy những chuyển động tích cực. Mỗi hộp quà trao đi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng rằng: mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ một điểm khởi đầu được chuẩn bị bằng trái tim.