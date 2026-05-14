Bạc lên sát mốc 89 triệu đồng/kg, đà tăng vượt vàng

Giá bạc hôm nay (14/5) tại thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên tại một vài thương hiệu lớn, vượt xa đà hồi phục của vàng (giá vàng trong nước đứng yên không thay đổi). Đà tăng này được hỗ trợ khi giá bạc thế giới tiếp tục neo quanh vùng đỉnh cao mới bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn, với hợp đồng tương lai tăng mạnh tới 2,46%.

Bạc thỏi đang được giao dịch ở mức 85-87 triệu đồng/kg (mua - bán), có thương hiệu điều chỉnh giá bán ra sát mốc 89 triệu đồng/kg.

Trên thế giới, giá bạc ở quanh mức 87 USD/ounce. Quy đổi theo các đơn vị khác, bạc thế giới hiện đạt 2.798 USD/kg, tương đương 74 triệu đồng/kg, cao hơn thế giới 13 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi giá vàng giằng co giữa các thông tin tích cực tiêu cực đan xen thì giá bạc dự báo bước vào xu hướng tăng giá mới. Theo Kitco, một "cơn bão hoàn hảo" lại đang hình thành trên thị trường bạc khi nhu cầu công nghiệp liên tục vượt xa nguồn cung, có khả năng đẩy giá trở lại điểm kháng cự quan trọng.

Giá vàng vẫn dậm chân tại chỗ khi nỗi lo lạm phát gia tăng thúc đẩy kỳ vọng về việc tăng lãi suất; tuy nhiên, vai trò công nghiệp của bạc đang bắt đầu làm lu mờ vai trò của nó như một tài sản tiền tệ quan trọng.

Bạc thỏi có giá bán ra gần 89 triệu đồng mỗi kg (Ảnh: DT).

Ông Elior Manier, nhà phân tích thị trường tại OANDA, cho biết thông thường, giá bạc biến động theo giá vàng nhưng lần này sự phục hồi mạnh mẽ cho thấy nhu cầu thực sự và sự quan tâm mua mạnh mẽ đang tập trung vào các kim loại thay thế khác. Trong đó, hoạt động kinh tế phục hồi ở Trung Quốc đang là nguồn hỗ trợ quan trọng cho bạc và các kim loại cơ bản khác.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities bổ sung mặc dù hoạt động mua vào của CTA gần đây đã giảm dần, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy nhu cầu đang tăng trở lại ở Trung Quốc.

Bên cạnh nhu cầu tích trữ gia tăng, nhu cầu bạc trong công nghiệp tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay khi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, mạng lưới truyền tải điện và xe điện tiếp tục được thúc đẩy đầu tư.

Theo The Silver Institute, thị trường bạc đã trải qua 5 năm liên tục thiếu hụt nguồn cung và được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm nay. Tổng mức thâm hụt lũy kế được dự báo lên đến hơn 23.700 tấn, tương đương hơn 90% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu.

Bà Julia Khandoshko, CEO của công ty môi giới châu Âu Mind Money, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do chiến tranh ở Iran sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn đối với năng lượng thay thế, và bạc là một kim loại quan trọng cần thiết cho năng lượng tái tạo, cũng như cho các loại xe điện mới. Bất chấp một số biến động trên thị trường, bà Khandoshko nhận định bạc vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng dài hạn.