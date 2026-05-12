Giá bạc vừa mở cửa tăng hơn 5 triệu đồng/kg, dự báo đỉnh mới gây chú ý

Tiếp đà tăng mạnh, trong phiên sáng 12/5, giá bạc tăng thẳng đứng hơn 5 triệu đồng mỗi kg so với chốt ngày 11/5, giá bán ra tiến sát 88 triệu đồng/kg. Giá hiện cao nhất một tháng qua song so với đỉnh tháng 3 (gần 99 triệu đồng/kg bán ra), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 10 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc thế giới. Giá bạc thế giới giao ngay đang ở mốc 86,06 USD/ounce, tăng 0,08 USD/ounce so với chốt phiên trước đó, cũng là vùng giá cao nhất trong một tháng trở lại đây.

Theo các chuyên gia, biến động của bạc có xu hướng cùng chiều với vàng nhưng mức độ nhạy cảm cao hơn đáng kể. Nguyên nhân đến từ quy mô thị trường nhỏ hơn, khiến giá dễ phản ứng mạnh trước các biến động dòng tiền.

Chưa kể, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, xu hướng thắt chặt nguồn cung bạc vật chất, cùng với nhu cầu gia tăng từ các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo và xe điện đang tạo lực đẩy đáng kể cho giá.

Bên cạnh nhu cầu tích trữ gia tăng, nhu cầu bạc trong công nghiệp tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay khi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, mạng lưới truyền tải điện và xe điện tiếp tục được thúc đẩy đầu tư.

Theo The Silver Institute, thị trường bạc đã trải qua 5 năm liên tục thiếu hụt nguồn cung và được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm nay. Tổng mức thâm hụt lũy kế được dự báo lên đến hơn 23.700 tấn, tương đương hơn 90% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu.

Ở trong nước, nhu cầu đầu tư bạc vẫn duy trì ở mức cao. Hiện, đã có thương hiệu lớn thứ 5 tham gia thị trường bạc. Kim loại quý này cũng được đẩy mạnh bán trên kênh giao dịch trực tuyến, cho phép khách hàng nhận hàng tại cửa hàng hoặc giao tận nơi. Xu hướng này góp phần giảm áp lực giao dịch trực tiếp trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh.

Trong báo cáo mới nhất của Bank of America, đội ngũ chuyên gia kim loại của ngân hàng này đang dự báo giá bạc có thể đạt từ 135-309 USD/ounce trước cuối năm 2026.

Dù dự báo tăng, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp cận bạc theo chiến lược trung và dài hạn, thay vì lướt sóng. Trong bối cảnh giá biến động khó lường, việc tích lũy dài hạn được xem là phù hợp hơn, nhằm hạn chế rủi ro từ những biến động ngắn hạn của thị trường.