Giá bạc tiếp đà giảm, xuất hiện "tay chơi" mới

Phiên giao dịch ngày 28/4, giá bạc trong nước tiếp tục đi xuống, bám sát xu hướng giảm của thị trường bạc thế giới.

Hiện giá bạc miếng loại 1 kg được giao dịch quanh mức 73 triệu đồng/kg chiều mua vào và trên 76 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tính trong vòng một tuần, mỗi kg bạc đã giảm khoảng 4 triệu đồng.

Từ hôm nay, thị trường ghi nhận thêm sự tham gia của một thương hiệu lớn là Bảo Tín Mạnh Hải. Trước đó, Tập đoàn DOJI cũng đã gia nhập lĩnh vực kinh doanh bạc từ dịp Vía Thần Tài 2026. Như vậy, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bạc tại Việt Nam đã nâng lên 5 đơn vị.

Sự góp mặt ngày càng nhiều của các doanh nghiệp cho thấy mức độ cạnh tranh trong phân khúc bạc đang gia tăng rõ rệt.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục điều chỉnh giảm, lùi về mức 74,72 USD/ounce, thấp hơn 1,22% so với phiên liền trước. Diễn biến này đồng pha với giá vàng, kéo bạc xuống vùng thấp nhất trong khoảng một tháng gần đây.

So với đỉnh thiết lập trong tháng quanh ngưỡng 83 USD/ounce, giá bạc hiện đã mất khoảng 10%, cho thấy xu hướng điều chỉnh ngày càng rõ trên thị trường kim loại quý toàn cầu.

Đánh giá về triển vọng, ông Sean Lusk - đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading - cho rằng giá kim loại quý đang có xu hướng biến động ngược chiều với nhóm năng lượng. Theo ông, trong ngắn hạn, giá năng lượng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do tác động từ các căng thẳng địa chính trị chưa sớm hạ nhiệt.

Trong kịch bản eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa thêm khoảng một tháng, thị trường hàng hóa có thể chịu áp lực lớn hơn. Khi đó, dầu Brent có thể tăng lên vùng 135-140 USD/thùng, còn dầu WTI có thể lên quanh 120 USD/thùng - yếu tố được đánh giá là không tích cực đối với kim loại quý.

Dù vậy, về dài hạn, giá kim loại quý được cho là không chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động năng lượng. Với bạc, ông Lusk nhấn mạnh yếu tố then chốt hiện nay là xác định vùng đáy. Theo ông, giá bạc có thể lùi xuống dưới hoặc quanh ngưỡng 70 USD/ounce trước khi trở nên hấp dẫn hơn đối với lực mua. Dòng tiền đầu tư nhiều khả năng sẽ quay lại kim loại quý, song thời điểm cụ thể vẫn khó dự báo.

Cùng quan điểm, bà Razan Hilal - chuyên gia phân tích tại Forex.com - nhận định tâm lý thận trọng gia tăng đang khiến kim loại quý đối mặt nguy cơ xuất hiện thêm một nhịp điều chỉnh, tương tự giai đoạn tháng 3.