BAC A BANK nhận 2 giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023"

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" từ HR Asia Award (Ảnh: BAC A BANK).

"Những giải thưởng này là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của BAC A BANK trong việc ưu tiên tập trung vào phát triển nguồn lực con người, tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, và hạnh phúc cho mỗi cán bộ, nhân viên để tạo năng suất, hiệu suất lao động cao. Với một trong năm giá trị cốt lõi "Vì con người", BAC A BANK đã không tối ưu hóa lợi nhuận mà tối ưu hóa lợi ích.

Điều này đã được hiện thực hóa thành hàng loạt những chính sách của công ty nhằm tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp và cá nhân thông qua hỗ trợ thiết thực và đào tạo hiệu quả", ông Chu Nguyên Bình, Phó tổng giám đốc BAC A BANK, chia sẻ trong Lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" (HR Asia - Best Companies to Work for in Asia) vừa diễn ra.

Với một trong năm giá trị cốt lõi "Vì con người", BAC A BANK đã được công nhận là "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất" (Ảnh: BAC A BANK).

Những giải thưởng ý nghĩa này được trao cho BAC A BANK sau hai vòng xét duyệt nghiêm ngặt. Vòng một, ban tổ chức đã khảo sát độc lập ý kiến các nhân viên, lãnh đạo đang làm việc về môi trường làm việc của ngân hàng cũng như các chế độ chính sách dành cho cán bộ, nhân viên. Vòng 2, ban tổ chức là các chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự quốc tế trong Hội đồng chấm giải đã phỏng vấn, phản biện trực tiếp với lãnh đạo bộ phận HR của ngân hàng TMCP Bắc Á.

Cùng với những ghi nhận từ thực tiễn, ban tổ chức đã đánh giá khách quan, công tâm và giải thưởng ghi nhận chất lượng môi trường làm việc, chế độ phúc lợi, sự gắn kết của người lao động tại BAC A BANK.

Những giải thưởng này là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của BAC A BANK trong việc ưu tiên tập trung vào phát triển nguồn lực con người (Ảnh: BAC A BANK).

BAC A BANK hiện có 3.050 cán bộ nhân viên, tỷ lệ lao động nữ chiếm 59,6% với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch là 168 điểm tại 39 tỉnh thành trên cả nước. Với đặc thù nhân sự trải dài khắp vùng miền, cùng áp lực công việc ngày càng nhiều, chiến lược nhân sự của BAC A BANK chú trọng về phát triển chiều sâu, chú trọng chất lượng nguồn nhân lực.

BAC A BANK cho hay luôn lấy người lao động làm trung tâm, dành nhiều chính sách phúc lợi tốt cho người lao động và gia đình. Theo đó, ban lãnh đạo ngân hàng tập trung những điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ về lương thưởng, bên cạnh đó, còn chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho mỗi cán bộ, nhân viên, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập.

Nhiều chế độ chính sách tại ngân hàng không chỉ được xây dựng đúng luật mà đều chú trọng lợi ích cho người lao động. Ngân hàng cũng tập trung cho công tác quản trị nâng cao nguồn nhân lực để phục vụ tốt hoạt động nghiệp vụ, góp phần xây dựng ngân hàng phát triển.

"Chúng tôi tạo ra các hoạt động và sự kiện để nhân viên cảm thấy tràn đầy năng lượng trong công việc. Chúng tôi ghi nhận đóng góp của họ cho các mục tiêu của ngân hàng. Tất cả các chính sách và chiến dịch đều phù hợp với chiến lược lớn là xây dựng văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời và môi trường làm việc tích cực cho mỗi cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Bắc Á", bà Trần Hương Giang, Giám đốc nhân sự BAC A BANK, chia sẻ.

Ban lãnh đạo ngân hàng luôn tập trung tối đa những điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập

Với chiến lược nhân sự đề cao giá trị vì hạnh phúc đích thực của mỗi cán bộ, nhân viên, BAC A BANK đã nhiều lần nhận bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

"Những giải thưởng này củng cố niềm tin của chúng tôi rằng chiến lược nhân sự của chúng tôi đang đi đúng hướng. Điều đó khuyến khích BAC A BANK nói chung, và đội ngũ nhân sự nói riêng tiếp tục phấn đấu để thực hành tốt hơn, chú ý cải thiện hơn nữa, để BAC A BANK xứng đáng là nơi làm việc tốt nhất hiện tại và trong tương lai. Đây quả thực là một món quà giá trị và ý nghĩa nhân dịp hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng TMCP Bắc Á vào năm tới", ông Chu Nguyên Bình phát biểu.

HR Asia - Best Companies to Work for in Asia là giải thưởng vinh danh những nơi làm việc tốt nhất Châu Á có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết nhân viên trong khu vực.

Có mặt từ năm 2013, chương trình đã được tổ chức tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia… Chương trình có mặt tại Việt Nam từ năm 2018.