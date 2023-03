Bac A Bank mở thêm phòng giao dịch mới tại Bến Lức, Long An

Theo đại diện Bac A Bank, chi nhánh Long An hoạt động trên địa bàn tỉnh đã 4 năm, luôn hoàn thành kế hoạch được giao, chấp hành tốt các quy định. Đến nay, BAC A BANK Long An được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập thêm phòng giao dịch Bến Lức.

Với vị trí trung tâm huyện Bến Lức, thuận tiện về giao thông nên rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và thu hút khách hàng, Phòng giao dịch Bến Lức trở thành điểm giao dịch thứ 2 trên địa bàn tỉnh Long An và đơn vị mạng lưới thứ 166 của BAC A BANK tại 40 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm trên toàn quốc.

Nghi lễ cắt băng khai trương Phòng giao dịch Bến Lức (Ảnh: Bac A Bank).

Ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc chi nhánh Long An, cho hay việc mở thêm phòng giao dịch là nhằm góp phần tích cực hơn vào thành tích kinh doanh chung của toàn hệ thống, và hiện thực hóa kế hoạch mở rộng mạng lưới của chi nhánh Long An.

"Chứng kiến sự thay đổi ấn tượng của tỉnh thời gian gần đây và đặc thù phát triển nông nghiệp, nông sản sạch rất phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng là tập trung tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đội ngũ lãnh đạo Bac A Bank và chi nhánh Long An đánh giá rất cao tiềm năng phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng tại địa bàn tỉnh. Vì thế, sự kiện khai trương phòng giao dịch Bến Lức khẳng định sự lớn mạnh của chi nhánh và kỳ vọng của ban lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á; đồng thời tiếp tục thể hiện cam kết của Bac A Bank sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp và dân cư trên địa bàn", ông Lợi nói.

Ông Đào Văn Nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An phát biểu và tặng hoa chúc mừng khai trương (Ảnh: Bac A Bank).

Theo đó, phòng giao dịch Bến Lức ra đời với định hướng toàn diện của ban lãnh đạo ngân hàng Bắc Á, tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh Long An đặt mục tiêu đồng lòng nỗ lực trong mọi hoạt động để đưa ngân hàng ngày một phát triển và lan tỏa thương hiệu ngày một gần hơn với khách hàng.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc phòng giao dịch Bến Lức, cho biết:"Chúng tôi tin rằng với địa điểm giao dịch thuận lợi, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng cùng thái độ cầu thị, Phòng giao dịch Bến Lức Bac A Bank Long An sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực để mở rộng thị trường, tiếp cận hiệu quả khách hàng, từng bước gây dựng uy tín và vị thế thương hiệu Bac A Bank trên địa bàn".

Ông Trần Hoàng Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Bến Lức, tặng hoa chúc mừng (Ảnh: Bac A Bank).

Long An nằm trong vùng đồng bằng Sông Cửu Long, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ, nổi tiếng với nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo, rượu, hoa quả… đặc biệt là lúa gạo chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp chủ lực phục vụ xuất khẩu. Công nghiệp đạt khoảng 50% giá trị trong nền kinh tế tỉnh, được biết đến với những sản phẩm như dệt may, thực phẩm chế biến, xây dựng... Long An được xác định là vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam.

Riêng huyện Bến Lức lại nằm trên trục giao thông chính nối liền địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng Sông Cửu Long, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, tiếp cận nhanh chóng những thông tin mới nhất trong nước, hòa nhập với kinh tế thị trường, phát triển nhiều loại hình dịch vụ, hình thành các điểm trung chuyển hàng hóa giữa miền Tây lên TPHCM và ngược lại.

Bến Lức được quy hoạch nhiều khu công nghiệp nhất tỉnh Long An với 12 khu công nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Bến Lức đã và đang hình thành nhiều khu đô thị mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống.

Bac A Bank Bến Lức ra đời, mang dịch vụ ngân hàng hiện đại phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như người dân nơi đây và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Cũng trong dịp khai trương rất nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Bac A Bank tại Bến Lức.