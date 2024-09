Bà Nguyễn Phương Hằng làm Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đại Nam xác nhận, doanh nghiệp này có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Hằng làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó tổng giám đốc thứ nhất của Công ty cổ phần Đại Nam. Bà Hằng cũng kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam.

Ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam đồng thời là chồng bà Hằng - ký văn bản bổ nhiệm này.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Theo quyết định, bà Nguyễn Phương Hằng được Chủ tịch Công ty Đại Nam phân công giải quyết các vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc thứ nhất, kiêm Tổng giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/9.

Bà Hằng vừa mới ra tù được 5 ngày (từ 19/9), sớm hơn do với bản án do chấp hành tốt nội quy. Bà bị phạt tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước khi đi tù, bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc Công ty Đại Nam.