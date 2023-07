AWS và bài toán nâng tầm kỹ năng số ngành dịch vụ tài chính

Tuy nhiên, với nhiều nước Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, sự thiếu hụt kỹ năng số vẫn phổ biến, đi kèm nhu cầu về đào tạo dịch vụ tài chính (FSI).

Thực trạng thiếu hụt kỹ năng số trong khu vực

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2022 của IDC cho biết có tới 40% tổ chức tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định việc thiếu hụt về nhân lực chính là thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số.

Một nghiên cứu khác của AWS và Gallup thực hiện tại châu Á - Thái Bình Dương cho thấy có một số rào cản khi nâng cao năng lực số cho người lao động. Theo đó, tại khu vực ASEAN, cứ 5 tổ chức tài chính thì có 4 tổ chức (tương đương 85%) khẳng định quan tâm đến đào tạo nâng cao kỹ năng số tuy nhiên thiếu thời gian là một trong những rào cản để nâng cao năng lực số.

Nói về điều này, ông Emmanuel Pillai, Trưởng bộ phận đào tạo và cấp chứng chỉ AWS khu vực ASEAN, cho rằng trong cuộc đua số, Việt Nam cũng gặp phải một vấn đề không thể tránh khỏi như các quốc gia khác trong khu vực, đó là sự thiếu hụt các kĩ năng, kỹ thuật và nguồn lực.

Ông Emmanuel Pillai, Trưởng bộ phận đào tạo và cấp chứng chỉ AWS, ASEAN (Ảnh: AWS).

Không chỉ vậy, các kỹ sư người Việt còn gặp một số khó khăn, thách thức liên quan đến rào cản ngôn ngữ và vấn đề bình đẳng giới.

Cùng tham gia vào câu chuyện, ông Ken Nguyễn, Giám đốc học viện Công nghệ NAB Innovation Centre Việt Nam, cho biết các kỹ sư trẻ tại Việt Nam dù có trình độ ngôn ngữ tốt hơn so với trước đây nhưng vẫn cần được hỗ trợ để vượt qua rào cản giao tiếp, từ đó có thêm các cơ hội cho chính mình.

Ông Ken Nguyễn - Giám đốc Học viện Công nghệ, NAB Innovation Centre Việt Nam (Ảnh: AWS).

Về vấn đề bình đẳng giới, ông Ken chỉ ra rằng hiện chỉ có khoảng 7-8% lực lượng trong ngành IT tại Việt Nam là nữ giới. Con số này thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác trong khu vực, với mức trung bình là khoảng 20-25%. Điều đó cũng cho thấy nữ giới tại Việt Nam đã gặp phải những rào cản nhất định khi tham gia làm việc trong ngành IT.

Giải bài toán "khó", hướng đến kỷ nguyên số

Theo ông Emmanuel Pillai, việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong quá trình chuyển đổi số đã mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Những lợi ích này bao gồm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng.

Trước rào cản về thiếu hụt nhân lực có kỹ năng số, AWS đang đưa ra và tùy biến nhiều giải pháp như AWS Skill Builder, AWS Skills Guild, AWS re/Start, nhằm giúp các tổ chức FSI cùng các doanh nghiệp nói chung phá bỏ rào cản này. AWS cho biết từ năm 2017 đến nay đã đào tạo kỹ năng điện toán đám mây cho hơn một triệu người ở khu vực ASEAN, trong đó Việt Nam là hơn 50.000 người.

Bên cạnh đó, trong quá trình hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng trong khu vực và Việt Nam như Bank Islam tại Malaysia, DBS của Singapore, Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), hay Techcombank, VP Bank, AWS nhận thấy quá trình chuyển đổi số tại các tổ chức tài chính ngân hàng tại khu vực và Việt Nam đang rất mạnh mẽ và nhu cầu đào tạo lại, nâng cao năng lực cho kỹ năng là rất cao. Vì thế, AWS đã giới thiệu AWS Industry Quest for Financial Services, một hình thức học tập qua game, được thiết kế giúp nhân viên ngành dịch vụ tài chính có thể phát triển các ứng dụng ngân hàng số sáng tạo trên đám mây.

"Chúng tôi luôn luôn cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác với các tổ chức FSI giúp các quốc gia ASEAN và Việt Nam nâng cao năng lực số và xóa bỏ khoảng cách số", ông Emmanuel Pillai khẳng định.

Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), một trong những tổ chức tài chính lớn nhất tại quốc gia này, cũng đã xây dựng môi trường Cloud First với nền tảng đám mây AWS từ 2017 để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và mang lại trải nghiệm vượt trội.

Năm 2019, nhận thấy tiềm năng của các kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam, NAB thành lập NAB Innovation Centre Việt Nam, với mục tiêu phát triển thêm nguồn lực công nghệ thông tin từ Việt Nam. Từ 10 nhân viên trong năm đầu tiên, hiện nay, công ty này có hơn 1.000 kỹ sư, trong đó đội ngũ tại Việt Nam làm việc trực tiếp với các đồng nghiệp tại Úc để cung cấp các sản phẩm phục vụ khách hàng trên toàn cầu.

Hoạt động của các học viên tại NAB Innovation Centre Việt Nam (Ảnh: AWS).

NAB Innovation Centre Việt Nam còn chú trọng đến bình đẳng giới thông qua chương trình She Builds, một chương trình hợp tác với AWS nhằm trao quyền cho các kỹ sư nữ, để họ phát triển các kỹ năng, kỹ thuật và điện toán đám mây. Sau một năm, công ty cho biết đã phát triển được 1.000 cán bộ kỹ thuật nữ trong khu vực.

"Điện toán đám mây chính là tương lai. Do đó, chúng tôi không chỉ đầu tư vào hạ tầng, mà còn đầu tư vào đào tạo các đội ngũ kỹ sư để đảm bảo rằng họ có kỹ năng vận hành các hệ thống đó", ông Ken chia sẻ.