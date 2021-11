Austdoor chính thức ra mắt bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy

Dân trí Ngày 8/11, Austdoor chính thức giới thiệu tới khách hàng bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy - Nghênh phúc đón tài, chào Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo văn hóa và quan niệm của người Việt; cửa chính, cửa mặt tiền được coi là nơi giao thoa giữa luồng không khí bên trong và bên ngoài của ngôi nhà, là khu vực đón tài lộc, đón vượng khí tốt nhất. Chính vì vậy, lựa chọn những bộ cửa phong thủy tốt không chỉ để bảo vệ sự an toàn, thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ.

Thực tế, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng phong thủy tác động một phần không nhỏ đến sức khỏe, hạnh phúc, công danh, tài lộc của con người. Có nghĩa là, khi chúng ta biết vận dụng phong thủy một cách khoa học, có chừng mực thì vận may, những điều tốt lành sẽ tới.

Xu hướng cửa phong thủy

Nguồn gốc ban đầu phong thủy được hiểu là sự lý giải về thế giới tự nhiên nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất và canh tác nông nghiệp. Theo dòng thời gian, phong thủy còn có vai trò trong việc giúp con người xác định sự vận động của quỹ thời gian. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nhận thức, phong thủy được xem như là một bộ môn khoa học tổng hợp từ các môn khoa học thực nghiệm và lý thuyết khác như vật lý địa cầu, thủy văn địa chất, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, môi trường học và kiến trúc.

Khoa học phong thủy trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc dựa trên sự hình thành, phát triển và các quy luật về tự nhiên, tập trung vào các yếu tố phương hướng, địa lý, kích thước... Những công trình tốt không chỉ đảm bảo sự tiện nghi, thẩm mỹ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia chủ; mà còn được thiết kế, xây dựng phù hợp với các điều kiện ngoại cảnh, bên cạnh đó, chính là sự hòa hợp với thiên nhiên trời đất, hợp với tuổi, mệnh... của gia chủ.

Với tầm quan trọng đó, rất nhiều khách hàng hiện nay quan tâm và mong muốn lựa chọn các loại cửa phong thủy để mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Nếu trước đây, sản phẩm cửa cuốn chỉ được người dùng quan tâm lựa chọn về công nghệ hiện đại, an toàn, mẫu mã, màu sắc đẹp thì nay, kích thước phù hợp phong thủy, bản mệnh chủ nhà là một trong những tiêu chí quan trọng. Nắm bắt được xu hướng, Austdoor đã tiên phong nghiên cứu và giới thiệu tới khách hàng Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy, không chỉ có nền tảng công nghệ thông minh, thẩm mỹ sẵn có mà còn mang đến cho khách hàng những mẫu cửa thiết kế riêng với kích thước đẹp, thuộc vào các cung phúc, lộc theo quan niệm phong thủy. Đây được xem là một "luồng gió" mới, mang dấu ấn riêng chỉ có ở Austdoor.

Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy Austdoor - Nghênh phúc đón tài.

Là thương hiệu cửa cuốn an toàn và thông minh hàng đầu Việt Nam, Austdoor luôn nỗ lực tìm hiểu, không ngừng nghiên cứu để tạo ra những bộ cửa cuốn thẩm mỹ hiện đại, sử dụng an toàn, an ninh; và mới nhất là bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy, đa dạng mẫu mã, kích thước giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt hữu ích với các chủ đầu tư, hộ gia đình, kinh doanh chuẩn bị xây dựng công trình, nhà mới.

Giúp khách hàng lựa chọn cửa cuốn phù hợp

Phong thủy ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc là việc xem xét tổng hòa các đối tượng tác động với những đặc tính cơ bản bao gồm tính tổng hợp, tính linh hoạt, tính cân bằng, tính ổn định và tính văn hóa. Bởi vậy, để có một công trình thực sự "hợp phong thủy", chủ công trình, kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng cần xem xét và quan tâm tới rất nhiều yếu tố. Trong đó, vị trí, hướng, kích thước, màu sắc, phối cảnh công trình và phong thủy cửa chính rất được chú trọng.

Khi đã xác định được vị trí, hướng cửa, thì kích thước cửa chính là một tiêu chí quan trọng trong phong thủy hiện đại. Chúng vừa quyết định yếu tố công năng, thẩm mỹ, vừa có ý nghĩa phong thủy của toàn bộ ngôi nhà; vì vậy cần có sự tính toán tỉ mỉ, cẩn thận trước khi lựa chọn số đo cửa để đảm bảo phù hợp, tương xứng với công trình.

Thước Lỗ Ban 52,2cm dùng để đo khoảng thông thủy của cửa chính.

Để xác định chính xác kích thước cửa đẹp theo phong thủy, ngày nay, các nhà thiết kế thường sử dụng thước Lỗ Ban 52,2cm. Trên thước này, các chuyên gia phong thủy đã giúp xác định những thông số vàng cho kích thước cửa để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia chủ. Với việc ứng dụng công nghệ và nền tảng trực tuyến, thước Lỗ Ban 52,2cm hiện có phiên bản "online" giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và sử dụng. Một "quy tắc" quan trọng được đúc kết để người dùng dễ nhớ khi đo kích thước cửa chính đẹp theo phong thủy đó là "đen bỏ, đỏ dùng". Theo đó, để có được một bộ cửa đẹp, khách hàng nên lựa chọn kích thước thông thủy và phủ bì theo cả chiều dài và chiều rộng của cửa rơi vào các cung mang ý nghĩa tốt (có màu đỏ trên thước Lỗ Ban 52,2cm).

Dựa trên quy tắc này, bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy của Austdoor mang đến cho khách hàng những sản phẩm cửa cuốn có kích thước cửa thuộc "cung đẹp" và đa dạng màu sắc để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Trong sự kiện trực tuyến giới thiệu Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy dành cho các đại lý, đối tác, Austdoor cũng sẽ giới thiệu chi tiết các dòng sản phẩm và đưa ra bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, cách đọc thước Lỗ Ban 52,2cm phiên bản Online để hỗ trợ quá trình tư vấn của đại lý tới người tiêu dùng.

Việc ra mắt bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy của Austdoor sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc, trăn trở và đưa ra gợi ý hữu hiệu cho các khách hàng quan tâm đến phong thủy hiện đại.

Để sở hữu sản phẩm của Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy, vui lòng liên hệ hotline 1900 6828 để được tư vấn hỗ trợ.

Gợi ý cho chủ nhà & các chuyên gia khi lắp đặt cửa chính hợp phong thủy:

- Bên cạnh kích thước cửa thì màu sắc, hướng cửa cũng rất quan trọng trong phong thủy hiện đại.

- Đừng bỏ qua nền tảng sản phẩm chất lượng và chính hãng để sở hữu những công nghệ an ninh, bền bỉ, đảm bảo công năng và sự an toàn tối đa cho gia đình.

- Luôn giữ cho khu vực xung quanh nhà cửa được sạch sẽ, thông thoáng.

Trường Thịnh