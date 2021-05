An Vy và hành trình tìm đáp án cho câu hỏi: Tuổi trẻ, chọn an toàn hay dám bứt phá?

Dân trí Hành trình kiếm tìm "gia vị" riêng, cùng màn "sang trang"cuộc đời đầy ngoạn mục của cô nàng An Vy trong Viral Clip mới đã chạm được đến trái tim và truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng.

Từ bỏ để bắt lấy cơ hội tìm được cảm hứng mới

Trong cuộc sống thường nhật, ai trong chúng ta cũng đều một lần phải nghe hoặc đối mặt với những rào cản, sự áp đặt từ người khác theo công thức lối mòn, cũ kỹ… Điều này đôi khi khiến ta cảm thấy không còn được là chính mình, sự sáng tạo bị "nhốt" vào một chiếc hộp kín, từ đó mà mất đi cảm hứng trong công việc.

Đây cũng chính là câu chuyện mà cô nàng An Vy trong MV gặp phải. Là một đầu bếp trẻ tràn đầy niềm đam mê sáng tạo, nhưng An Vy lại luôn phải chịu sự áp đặt từ bếp trưởng: "Cứ theo công thức cũ mà làm!", chính điều đó khiến cô cảm thấy công việc trở nên vô cùng nhàm chán và bị mất cảm hứng vui sống.

An Vy có lẽ cũng là một nhân vật, đâu đó không may mắn đã phải ngồi trong chiếc hộp kín. Là một đầu bếp trẻ tràn đầy niềm đam mê sáng tạo, cô lại phải chịu sự áp đặt từ bếp trưởng: "Cứ theo công thức cũ mà làm."

An Vy luôn phải chịu sự áp đặt làm theo công thức có sẵn của bếp trưởng

Nếu như, một số bạn trẻ lựa chọn giống như cô bạn đồng nghiệp của An Vy, chấp nhận an phận, làm theo sự áp đặt, thì An Vy lại rẽ một hướng khác, cô dũng cảm và có chút liều lĩnh khi quyết định xin nghỉ việc: "Em không phải là chiếc máy nấu ăn, em phải đi tìm gia vị cốt lõi để nêm nếm cho cuộc đời mình."

Động lực khiến An Vy dám bứt phá khỏi vòng an toàn, đi theo sự thôi thúc từ bên trong, để tìm kiếm cảm hứng từ những trải nghiệm mới và "gia vị" riêng của đời mình là vì: "Cách duy nhất tạo nên sự vĩ đại là làm điều mình thích, nếu bạn còn chưa biết hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chần chừ!" (Steve Jobs).

Trải nghiệm mới, cảm hứng mới

Nhà văn nổi tiếng Paulo Coelho từng viết: "Hãy dũng cảm lên. Sẵn sàng đón nhận rủi ro. Không gì có thể thay thế được trải nghiệm cả!", điều này hoàn toàn đúng với An Vy. Trong hành trình tìm kiếm "gia vị" riêng của cuộc đời, An Vy đã may mắn gặp được người bạn đồng hành là anh chàng có biệt danh "Cá lóc nướng", vốn là một phượt thủ nổi tiếng.

Không chỉ là người bạn hợp gu, "Cá lóc nướng" và An Vy còn cùng nhau chia sẻ quan điểm sống, trải nghiệm nhiều danh lam thắng cảnh, địa danh văn hóa. Đặc biệt An Vy còn được thưởng thức ẩm thực và khám phá ra công thức chế biến các món ăn độc đáo ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đó là "tuyệt chiêu" làm món thịt lợn nướng mắc khén thơm lừng của người dân tộc thiểu số phía Bắc tại Sapa; bí kíp nêm nếm nước dùng phở luôn ngon ngọt đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ; cách làm món hến xào đậm đà của người miền Trung, và công thức nấu món lẩu mắm dân dã, độc đáo của dân miền Tây sông nước.

Chặng hành trình với nhiều trải nghiệm mới đã mang đến cho An Vy nguồn cảm hứng mới lạ, để rồi đến cuối hành trình, An Vy đã phải thốt lên: "Em đã tìm ra giá trị mà em muốn tìm rồi!".

Cùng nhau trải nghiệm món thịt nướng của người H'Mông, Sapa

Khám phá bí kíp nấu ăn ngon từ đầu bếp người miền Trung

Tận hưởng ẩm thực của người dân miền Tây sông nước

Khi đã tìm được cảm hứng cho riêng mình, cũng là lúc An Vy nắm được bí quyết để sử dụng "gia vị" tạo nên những món ăn ngon. Đó cũng chính là thời điểm cô tự tin làm những điều mình thích, mà không phải sợ hãi hay chịu sự áp đặt từ người khác: "Nấu một món ăn ngon, để không ai phải bàn cãi. Không cần theo lối mòn, đừng bao giờ phải sợ hãi". Cô đã mở thành công nhà hàng của riêng mình và tự do sáng tạo những món ăn độc đáo theo công thức riêng có được từ chuyến đi.

Muốn cuộc đời thành đạt, đã đến lúc phải sang trang

Ngoài cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt, ẩm thực đặc trưng độc đáo của ba miền, MV còn thu hút ở lối kể chuyện dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ căng thẳng, trầm lắng đến trong sáng, vui tươi, yêu đời.

Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến là bài rap với ca từ mộc mạc, có thể chạm vào cảm xúc của nhiều người, bởi nó được viết nên chính câu chuyện đời thường của các bạn trẻ, với những lời ca tràn đầy cảm hứng tích cực, thôi thúc người trẻ đang chông chênh trước ngưỡng cửa cuộc đời sẽ dám thay đổi để sống với ước mơ:

"Bước đến những nơi mình thích, đừng ngoảnh lại đằng sau

Làm người mình thương phải xích lại, để còn cần nhau…"

"Muốn cuộc đời thành đạt, đã đến lúc bạn sang trang

Muốn cuộc đời bớt nhạt, vào bếp cùng Vedan."

Trở thành cô chủ nhà hàng, màn "sang trang" ngoạn mục của An Vy

MV của Vedan đã thực sự nói lên được "nỗi lòng" của đa số người trẻ hiện đại đang gặp phải, đối diện và buộc chấp nhận lối sống cũ kỹ, gò bó, khao khát tìm được cảm hứng trong cuộc sống, trong công việc. Và Vedan muốn nhấn mạnh rằng, cảm hứng luôn ở quanh ta, đôi khi ta tìm thấy chỉ qua một cuộc dạo chơi, đôi khi là cả một cuộc hành trình dài. Nhưng sợ gì chứ, khi mà chúng ta còn trẻ.

Lắng nghe An Vy kể câu chuyện bứt phá khỏi vùng an toàn của chính mình

Hãy cùng Vedan dũng cảm "sang trang" cuộc đời mình và lan tỏa thông điệp ý nghĩa này, đón chờ những hoạt động thú vị xoay quanh MV và bài rap trên fanpage Vedan Việt Nam các bạn nhé!

Gia vị nêm vị heo, vị gà Vedan: Nấu là ngon. Phù hợp với các món chiên, xào, nướng, món canh, kho, tẩm ướp và chấm trực tiếp… giúp món ăn thêm thơm ngon và đậm đà. Bột ngọt Vedan: Được sản xuất bằng công nghệ lên men tiên tiến, với chất lượng đạt các chứng nhận quốc tế HACCP, ISO, HALAL… và xuất khẩu qua các nước châu Âu, Mỹ, Nhật. Hạt nêm nấm hương rau củ: Tăng hương thêm vị, loại hạt nêm lý tưởng làm từ các nguyên liệu từ thiên nhiên, sẽ mang đến cho gia đình bạn những bữa ăn hằng ngày thật thơm ngon và bổ dưỡng. Hạt nêm thịt heo: Hạt nêm thịt heo phù hợp với các món xào rau củ hoặc tẩm ướp thịt trước khi chế biến các món chiên, xào, kho, nướng làm dậy lên hương vị thịt heo, làm cho món ăn thơm ngon đậm đà hơn. Bột chiên giòn đa dụng: Với nguyên liệu từ bột mì và tinh bột (tinh bột mì, tinh bột khoai tây) kết hợp với gia vị hài hòa dùng chiên hải sản hoặc rau củ, chiên gì cũng ngon, giúp món ăn thêm ngon giòn. Tương ớt Vedan: Cay tự nhiên chấm là ghiền, có thể dùng chấm trực tiếp các món chiên và hải sản, hoặc dùng để nấu lẩu, món mì cay hay tẩm ướp các món nướng.... Tương cà Vedan: Vị thơm ngon, chấm là ghiền, có thể dùng chấm trực tiếp các món chiên và hải sản, hoặc dùng để chế biến món ăn như mì ý, lẩu... hay tẩm ướp các món nướng, hấp...

Trường Thịnh