An Phát Computer khai trương thêm nhiều cửa hàng với diện mạo và trải nghiệm mới

Các showroom mới của An Phát Computer tọa lạc tại 63 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội và 330-332 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TPHCM, được xây dựng theo phong cách mới, hiện đại, trẻ trung trong một không gian đậm chất công nghệ.

Tại đây, khách hàng có cơ hội được chiêm ngưỡng, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ cao cấp. Được tư vấn để lựa chọn hàng nghìn sản phẩm khác nhau dành cho đủ loại nhu cầu từ văn phòng, giải trí, các công việc chuyên nghiệp. An Phát Computer còn là địa điểm hiếm hoi mà giới trẻ có thể trải nghiệm những món đồ công nghệ "độc" và "lạ".

Không gian showroom của An Phát Computer tại 49 Thái Hà, Hà Nội (Ảnh: DNCC).

Theo chia sẻ của anh Đào Đức Tiến - Giám đốc Sản phẩm Công ty An Phát Computer, qua một năm dịch bệnh với nhiều biến động như năm 2021, đã thấy được tầm quan trọng của ngành máy tính với cuộc sống và công việc của mỗi người. Tiếp tục trong năm 2022, khi những thói quen làm việc, giải trí qua những phương tiện công nghệ tiếp tục được khai thác nhiều hơn thì các sản phẩm công nghệ đặc biệt là máy tính sẽ có những phát triển vượt bậc hơn.

"Đó cũng là lý do mà An Phát Computer tiếp tục mở thêm những chi nhánh mới ở 63 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và 330-332 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, để có thể nâng cao chất lượng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm sản phẩm công nghệ của cộng đồng", anh Tiến nói.

Còn theo lời chị Lê Hương Giang - Tổng giám đốc Công ty An Phát Computer, trong suốt chặng đường phát triển 18 năm của Công ty, An Phát Computer vẫn luôn giữ vững phương châm hoạt động của mình "An Phát là an tâm".

"Nhờ vậy mà công ty đã được đông đảo khách hàng yêu mến và lựa chọn khi mua sắm các thiết bị điện tử - công nghệ. Mới đây, công ty cũng vinh dự nhận được giải thưởng "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam". Đây là giải thưởng uy tín do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng các chuyên gia - Hội đồng cố vấn trong nước và quốc tế trao tặng", chị Giang cho biết.

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Nhân dịp khai trương, An Phát Computer tổ chức chương trình: "An Phát Bắc Nam - đồng loạt khai trương - quà tặng yêu thương - sương sương một tỷ" với nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn như một lời tri ân gửi tới khách hàng đã ủng hộ An Phát Computer trong thời gian qua.

Chương trình khuyến mãi nhân dịp khai trương của An Phát Computer (Ảnh: DNCC).

Tiêu biểu trong chuỗi sự kiện khai trương showroom mới là các chương trình "Giờ vàng giá sốc giảm giá lên đến 76%" và "Livestream chỉ từ 49k". Đây là một trong những chương trình luôn được các khách hàng chờ đón nhất tại An Phát, đem đến cơ hội mua các sản phẩm hấp dẫn với những mức giá ưu đãi bất ngờ.

Chương trình ưu đãi "Giờ vàng giá sốc giảm giá 76%" của An Phát Computer (Ảnh: DNCC).

Chương trình khuyến mãi "Livestream chỉ từ 49k" của An Phát Computer (Ảnh: DNCC).

Mọi thông tin chi tiết về khuyến mãi, truy cập: Khuyến mãi khai trương

Hệ thống Showroom An Phát:

- Showroom 1: 49 Thái Hà - phường Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội.

- Showroom 2: 151 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Showroom 3: 84T/14 Trần Đình Xu - phường Cô Giang - quận 1 - TPHCM.

- Showroom 4: 158 - 160 Lý Thường Kiệt - quận 10 - TPHCM.

- Showroom 5: 63 Trần Thái Tông - phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Showroom 6: 330 - 332 Võ Văn Tần - phường 5 - quận 3 - TPHCM.