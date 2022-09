An Du được vinh danh "Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo 2022"

An Du đạt Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu và dịch vụ hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung Tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức Lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận "Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo". Tại buổi lễ, thương hiệu An Du - Đại lý Ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Miền Bắc và Miền Trung đã nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu và dịch vụ hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022.

Đây là giải thưởng rất có ý nghĩa, ghi nhận những nỗ lực, bản lĩnh kiên cường, bền bỉ của thương hiệu An Du vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19; tôn vinh những sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp trong việc chủ động thích ứng, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, doanh nghiệp cho biết đảm bảo tốt chính sách lao động việc làm, tích cực đóng góp trách nhiệm xã hội, cộng đồng và nghiêm túc thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Nằm trong Top 10 đơn vị tiêu biểu được trao chứng nhận "Hàng Việt tốt - dịch vụ hoàn hảo năm 2022", bà Trần Thị Phương Mai - Chủ tịch HĐQT Công ty An Du chia sẻ: "An Du được khách hàng bình chọn là Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2022, việc này chứng tỏ vị thế, đồng thời khẳng định uy tín của thương hiệu An Du trên thị trường trong nước và quốc tế. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm, dịch vụ đẳng cấp nhất".

Hiện nay, An Du có 5 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang. Các showroom của An Du đều có khu vực trưng bày xe rộng rãi, thiết kế showroom mang phong cách hiện đại, trẻ trung. Từng chi tiết, từng khu vực đều được trau chuốt kỹ lưỡng, thể hiện định hướng của Mercedes-Benz trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng tối đa, hướng tới nhóm khách hàng thành đạt và năng động.

Showroom mới của An Du đặt tại trục đường Trần Phú, TP Hạ Long (Quảng Ninh), đáp ứng tiêu chuẩn MAR2020 mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam.

Yếu tố tạo nên sự khác biệt tại các showroom của An Du chính là việc áp dụng các công nghệ (digital) hiện đại vào quy trình phục vụ, tạo nên trải nghiệm chất lượng cho khách hàng. Khu vực trưng bày xe nổi bật với các màn hình kích thước lớn, âm thanh sống động, giúp truyền tải thông tin xe trực quan.

Trung tâm dịch vụ hậu mãi ủy quyền của An Du đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu cao nhất của Mercedes-Benz. Xưởng dịch vụ bao gồm hàng loạt dịch vụ chính hãng như: chẩn đoán, sửa chữa chung, căn chỉnh hệ thống lái, bệ thử phanh, sửa chữa thân xe, đánh bóng, sơn, và kiểm tra chất lượng cuối cùng trước khi bàn giao cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên tư vấn dịch vụ, kỹ thuật viên hệ thống, kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa tại An Du được đào tạo chi tiết theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, từ kiến thức chuyên môn về xe, về giá trị cốt lõi của thương hiệu cũng như những kỹ năng mềm như thấu hiểu tâm lý khách hàng.

Lễ bàn giao xe tại Mercedes-Benz An Du.

An Du đã chính thức hoạt động và đón tiếp khách hàng trong suốt 27 năm qua, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua xe mới và xe cũ chính hãng Mercedes-Benz, bảo dưỡng, sửa chữa và làm bảo hiểm… Với nhiều tiện ích thông minh và trang thiết bị hiện đại, Mercedes-Benz An Du mang đến cho khách hàng sự an tâm và hài lòng tối đa về chất lượng dịch vụ. "Hãy thử trải nghiệm không gian và các dịch vụ tại An Du để cảm nhận rõ nét sự "độc đáo mà gần gũi" trong định hướng "đẳng cấp thời thượng" mà chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Được thành lập từ năm 1995, An Du là đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz tại Miền Bắc và Miền Trung với 5 chi nhánh chính thức tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang. Hiện nay, An Du là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các dòng xe chính hãng Mercedes-Benz, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa,... đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

Các giải thưởng uy tín thương hiệu An Du đã đạt được gồm:

- Đại lý bán xe du lịch xuất sắc trong 5 năm

- Thương hiệu Uy tín - "Trusted Brand" năm 2014, 2015, 2016

- Giải nhất Đại lý có chỉ số cải thiện chăm sóc khách hàng cao nhất của

Mercedes-Benz Việt Nam năm 2010

- Giải nhất Chỉ số hài lòng khách hàng, Showroom tốt nhất, Xưởng dịch vụ

tốt nhất 2018

- Đại lý của năm 2021

- Top 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2022

