AMY GRUPO tiên phong trong sản xuất vật liệu xây dựng xanh tại Việt Nam

Dân trí "Tiêu dùng thông thái - sống xanh" là thông điệp chính mà AMY GRUPO muốn gửi đến khách hàng thông qua các sản phẩm tấm lát sàn SPC với nhiều tính năng ưu việt, an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường.

AMY GRUPO đã cho ra mắt thị trường các sản phẩm hướng tới môi trường tạo được những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Không gian sang trọng, hiện đại khi sử dụng sản phẩm sàn gỗ cao cấp chịu nước AMYGRES SPC.

Tiên phong trong sản xuất vật liệu xây dựng xanh

Trong nhiều năm trở lại đây, từ khóa "vật liệu xanh" đã dần phổ biến trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên, thế nào là một vật liệu xanh đúng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu đúng. Trên thực tế, vật liệu xây dựng xanh chính là những vật liệu giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong suốt quá trình khai thác, chế tạo, vận chuyển, thi công, sử dụng và cả khi phá dỡ công trình.

Đặc biệt như hiện nay, biến đổi khí hậu và những tác động đến môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, khó lường. Chính vì vậy các nhà sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện luôn muốn tìm ra những sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường nhằm giảm bớt những tác động xấu do biến đổi khí hậu gây ra. AMY GRUPO đã chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, sản xuất sàn gỗ AMYGRES SPC thân thiện với môi trường.

Cấu tạo sản phẩm sàn gỗ cao cấp chịu nước AMYGRES SPC.

Nhà máy AMYGRES là một trong số ít các nhà máy ở Việt Nam tiên phong trong việc sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Sàn SPC do AMYGRES sản xuất đáp ứng các yếu tố thân thiện với môi trường như: không gây độc hại cho người sử dụng và môi trường xung quanh, có khả năng tái chế, tiết kiệm tài nguyên, tuổi thọ cao và có thể linh hoạt sử dụng tại các không gian môi trường khác nhau.

Tính ưu việt trong sản phẩm sàn AMYGRES SPC đó chính là tính ưu việt trong việc lắp đặt thi công hoàn toàn dễ dàng và thuận tiện. Với cấu tạo hèm khóa 2G và 5G theo công nghệ hiện đại từ châu Âu giúp lắp đặt an toàn và dễ dàng.

AMYGRES SPC sản phẩm vì sức khỏe con người

Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ môi trường và ngăn chặn sự biến đổi ngày càng gia tăng của khí hậu trên trái đất. Sản phẩm sàn gỗ cao cấp chịu nước AMYGRES SPC được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với thành phần chủ yếu từ bột đá và nhựa nguyên sinh mang đến sự thân thiện với môi trường, dễ dàng tái chế và là vật liệu thay thế cho gỗ tự nhiên lý tưởng.

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sàn AMYGRES SPC.

AMYGRES SPC chịu nước tốt, chống cháy lan, an toàn cho sức khỏe, có độ bền cao, không có chất hữu cơ bay hơi, tiếp xúc tự nhiên an toàn, thời gian bảo hành lên đến 20 năm phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết thay đổi thường xuyên ở nước ta. Hơn nữa, bề mặt sàn gỗ SPC rất dễ dàng vệ sinh, ít bám bẩn hơn so với những loại sàn thông thường. Tất cả sẽ mang đến một không gian sống tuyệt vời cho bạn và những người thân yêu.

Sự thân thiện với môi trường của sản phẩm này đã đạt chứng chỉ ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường do QUACERT cấp. Và đặc biệt là chứng chỉ Greenguard- được công nhận và chấp nhận bởi các chương trình xây dựng bền vững và bộ luật xây dựng trên toàn thế giới, sản phẩm AMYGRES SPC chứng minh có lượng phát thải hóa học thấp, đảm bảo an toàn khi sử dụng trong nhà.

Ngoài ra AMYGRES SPC còn đạt tiêu chuẩn FloorScore - đây là tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận đảm bảo các thành phần cấu tạo sản phẩm không chứa các hợp chất gây hại hoặc đạt chỉ số an toàn cho sức khỏe người dùng.

Sàn gỗ AMYGRES SPC đồng hành cùng dự án căn hộ cao cấp Penrose Montana Mỹ.

Nhờ những chứng chỉ chất lượng hàng đầu, AMYGRES SPC đã chinh phục thị trường Châu Âu, châu Mỹ và hiện diện ở nhiều dự án lớn trong nước như: Mường Thanh Luxury Xuân Thành, khách sạn Cát Cát Sapa, khách sạn Lê Duy, Hoàng An,... AMYGRES SPC từ khi ra mắt sản phẩm đến nay đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ phía khách hàng, đối tác đồng thời cam kết sẽ phát triển và hoàn thiện hơn nữa để mang tới những sản phẩm tốt nhất!

Có thể nói, xu hướng phát triển công nghệ xanh đang tạo ra động lực cho sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng nói riêng cũng như toàn bộ nền công nghiệp quốc gia nói chung. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này, AMY GRUPO đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong phát triển vật liệu xây dựng công nghệ cao tại thị trường Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về AMY GRUPO vui lòng liên hệ

Hotline: 0211.6564.999

Website: https://amy.vn/

Trường Thịnh