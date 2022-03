AMACCAO khởi công nhà máy Seraphin, biến nghìn tấn rác thành điện mỗi ngày

Dự án làm sạch môi trường Thủ đô bằng công nghệ hiện đại Châu Âu

Ngày 30/3, Công ty CP Công nghệ môi trường xanh Seraphin thuộc Tập đoàn AMACCAO đã khởi công nhà máy điện rác Seraphin tại Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội.

Đây là dự án điện rác có quy mô lớn bằng vốn xã hội hóa được xây dựng ở Hà Nội. Với công suất xử lý 1.500 tấn rác khô (tương đương khoảng 1.800 tấn rác tươi) trên một ngày đêm, Seraphin sẽ giải tỏa được lượng lớn rác thải sinh hoạt lớn cho vùng nội đô Hà Nội và các quận huyện phía Tây Thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Tô Văn Nhật - Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO nhấn mạnh, ô nhiễm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp cũng như nước thải sinh hoạt, công nghiệp đang là vấn đề bức xúc, nổi cộm nhiều đô thị trên cả nước, trong đó có Hà Nội.

Thời gian qua, Tập đoàn AMACCAO đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các nhà máy xử lý rác thải trên khắp thế giới. Doanh nghiệp nghiên cứu sâu hơn ở các đô thị có tính chất, thói quen sinh hoạt về rác thải tương đồng Việt Nam để tìm ra giải pháp tối ưu, phù hợp nhất.

"Sau thời gian nỗ lực cùng sự giúp đỡ của đơn vị tư vấn nước ngoài, đặc biệt là nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Hà Nội, bộ ngành, địa phương có liên quan, dự án đã được phê duyệt đầy đủ thủ tục pháp lý, đủ điều kiện động thổ và khởi công", Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO chia sẻ.

Thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO, Phó Chủ tịch Tô Văn Nhật cam kết dự án sẽ được thần tốc triển khai, thi công an toàn, đảm bảo tiến độ. Đại diện chủ đầu tư cũng thông báo đã ký xong hợp đồng mua sắm thiết bị, sau khởi công sẽ thi công khẩn trương phần vỏ và thân nhà máy tại hiện trường. Sau 20 tháng triển khai, nhà máy Seraphin khi đi vào vận hành sẽ góp phần làm sạch đẹp cảnh quan, trong lành không khí cho môi trường thành phố.

Thông tin thêm về dự án, lãnh đạo AMACCAO cho biết, nhà máy Seraphin được áp dụng các công nghệ tiên tiến của Châu Âu, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, nước thải, mùi, tiếng ồn… và các tiêu chuẩn khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

"Tiêu chuẩn này sẽ được gửi trực tuyến theo thời gian thực đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và chúng tôi sẽ đặt bảng hiển thị công khai tại cổng nhà máy để cơ quan chính quyền và nhân dân địa phương cùng giám sát", ông Tô Văn Nhật khẳng định.

Công nghệ được sử dụng tại nhà máy Seraphin là công nghệ lò ghi cơ học có xuất xứ từ Châu Âu (Seghers - Martin) đã được đội ngũ các nhà khoa học cải tiến phù hợp với loại rác thải của Việt Nam (rác thải không phân loại có nhiệt trị thấp, độ ẩm cao, có cả thủy tinh, trạc xỉ, đinh, kim loại..).

Nhấn mạnh việc lựa chọn công nghệ là yếu tố tiên quyết để thành công đối với một dự án điện rác, lãnh đạo AMACCAO cho biết, Seraphin được cân nhắc, lựa chọn sử dụng công nghệ tốt nhất ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới như Úc, Bỉ, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Qatar, Trung Quốc…

Dự án quan trọng của thành phố, giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải gây ô nhiễm

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nhà máy điện rác Seraphin là một trong những dự án góp phần hiện đại hóa công tác xử lý rác thải, giảm tỷ lệ chôn lấp theo định hướng của Chính phủ.

Cũng theo ông Đông, dự án điện rác Seraphin phù hợp với mục tiêu, định hướng chung của thành phố trong chiến lược phát triển về kinh tế xã hội. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng môi trường, coi chất thải là tài nguyên, vì một thành phố xanh sạch đẹp hơn.

Dự án Seraphin được trao Quyết định chủ trương đầu tư số 2485 ngày 16/6/2020, công suất 1.500 tấn, với tổng số vốn gần 4.000 tỷ đồng. Ông Đông cho biết, đây là dự án nhà máy điện rác thứ hai của thành phố Hà Nội, sau nhà máy ở Sóc Sơn. Cùng với nhà máy Sóc Sơn, Seraphin sẽ cơ bản xử lý rác trên địa bàn thành phố theo hướng đốt rác phát điện thay cho chôn lấp.

Khẳng định nhu cầu xử lý rác trong thời gian tới rất bức thiết khi tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ cùng tỷ lệ gia tăng dân số lớn hơn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở ngành, địa phương tích cực phối hợp, hướng dẫn Công ty Seraphin triển khai dự án, đảm bảo an toàn chất lượng công trình, đúng tiến độ đề ra.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV cũng cam kết giải ngân đúng tiến độ vốn tín dụng cho dự án. Tổng nguồn vốn tín dụng dự kiến cấp cho dự án khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Là đại diện đơn vị cấp vốn, ông Lâm đánh giá nhà máy điện rác Seraphin là dự án có hiệu quả tài chính, có ý nghĩa bảo vệ môi trường, phù hợp chiến lược, mục tiêu, định hướng hỗ trợ tăng trưởng xanh của BIDV.

Ông Kevin - Tổng Giám đốc Thị trường Quốc tế của Tập đoàn Covanta Sanfeng, đại diện cho các nhà thầu thi công nhà máy điện rác Seraphin cũng đã có những chia sẻ tại lễ khởi công.

Theo đó, vị này khẳng định sẽ cố gắng dành mọi nguồn lực để đưa nhà máy vào vận hành sớm nhất. "Đây là dự án điện rác đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam là chủ đầu tư. Chúng tôi sẽ đưa nhà máy vận hành đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn tiến độ chủ đầu tư đặt ra cùng những chỉ tiêu tốt nhất, an toàn nhất. Đây là lời hứa của chúng tôi trước chủ đầu tư, lãnh đạo thành phố Hà Nội", ông Kevin nhấn mạnh.

Tập đoàn Covanta Sanfeng chuyên thiết kế vận hành nhà máy điện rác lớn, uy tín trên thế giới. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ điện rác, tập đoàn này đã xây dựng hơn 50 nhà máy điện rác trên khắp thế giới. "Các nhà máy chúng tôi thiết kế, xây dựng đều vận hành rất tốt, giúp các thành phố giảm tối đa chôn lấp rác từ 100% xuống 3%. Chất thải sẽ sử dụng làm vật liệu xây dựng, đem lại cho địa phương sạch hơn, đẹp hơn và không còn ô nhiễm bởi rác thải", ông Kevin chia sẻ tại lễ khởi công.

Để Hà Nội tự hào về một dự án điện rác do chính chủ đầu tư người Việt Nam thực hiện

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố Hà Nội tại lễ khởi công, ông Tô Văn Nhật - Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO cam kết với lãnh đạo thành phố, địa phương sẽ thực hiện đúng những gì đã đề ra.

"Chúng tôi hướng tới một dự án mang lại niềm tự hào cho Thành phố, một dự án do chính chủ đầu tư Việt Nam triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng khi hoàn thành dự án, Seraphin sẽ là nơi được ví như một điển hình", ông Nhật nhấn mạnh.

Theo ông Tô Văn Nhật, việc xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nước thải vốn là một thách thức tại Việt Nam. Hiện nay, đa số loại hình dự án dành cho các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài là nhà đầu tư hoặc tổng thầu với vốn đầu tư nước ngoài hoặc vốn vay ODA; điều này làm Việt Nam lệ thuộc nhiều nước ngoài về an ninh môi trường cũng như mất đi cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa.

Ngoài ra, một số dự án do các doanh nghiệp Việt Nam trước đây thực hiện do chưa khảo sát, nghiên cứu kỹ về công nghệ, do điều kiện kinh tế hay vì những lý do khác nên vẫn còn nhỏ lẻ, công nghệ không phù hợp, xử lý không triệt để. Nhiều dự án của các công ty môi trường trực thuộc tỉnh tại các tỉnh thành vay vốn ODA đầu tư công nghệ chưa phù hợp dẫn đến không vận hành được nhà máy và lãng phí hàng trăm triệu tới hàng tỷ USD.

Nhờ có lợi thế về lĩnh vực sản xuất với hàng chục nhà máy và hàng trăm chuyên gia nước ngoài làm việc và công tác tại tập đoàn, cùng nhiều đối tác nước ngoài, AMACCAO cho biết sẽ làm sạch môi trường thủ đô bằng công nghệ hiện đại của Châu Âu thông qua việc đầu tư nhà máy điện rác Seraphin.

Cùng với đó, việc sử dụng 100% vốn đầu tư xã hội hoá, không sử dụng vốn ngân sách, dự án giảm bớt sự cồng kềnh và gánh nặng về đầu tư công trong lĩnh vực xử lý rác thải.