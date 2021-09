Aiwado tiếp tục trao tặng hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, nối dài hành trình bình an đi qua mùa dịch

Dân trí Aiwado với hành trình "Bình an đi qua mùa dịch" bằng việc trao tặng hàng trăm ngàn sản phẩm sữa bột pha sẵn Kazu Gain Gold, Kazu Miễn Dịch Gold, Kazu Chan đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch và các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 22/9, tiếp nối hành trình "Bình an đi qua mùa dịch" Aiwado phối hợp cùng Đài Truyền hình ANTV - Cục truyền thông Công an Nhân dân trao tặng 5.000 sản phẩm dinh dưỡng sữa trái cây Kazu Chan đến các em nhỏ là con em cán bộ nhân viên y tế công an nhân dân đang tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam với mong muốn động viên tinh thần các bác sĩ tuyến đầu an tâm chống dịch Covid và cổ vũ người thân, gia đình ở hậu phương.

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Huy Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado chia sẻ: "Aiwado tâm niệm, sự tận tâm luôn là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động, từ sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng cho đến thực thi nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cộng đồng. Hành trình bình an đi qua mùa dịch, chia sẻ yêu thương là một trong các hoạt động thực thi nghĩa vụ cộng đồng của chúng tôi. Aiwado mong rằng, có thể góp một phần công sức để san sẻ nỗi lo cùng các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đặc biệt động viên con em, gia đình của các chiến sĩ bằng hàng ngàn hộp sữa trái cây Kazu Chan giúp thế hệ trẻ em Việt Nam nâng cao sức đề kháng, khỏe mạnh từ bên trong để bình an trước dịch bệnh."

Trước đó, Aiwado cũng đã trao tặng 21.000 sản phẩm dinh dưỡng đến các tuyến đầu chống dịch như: Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện dã chiến Tiền Giang, Liên đoàn lao động TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Sở Giáo Dục & Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Bệnh viên đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm y tế huyện Châu Thành (cơ sở Hàm Long) tỉnh Bến Tre, các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Sóc Trăng & Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình - TPHCM...

Bên cạnh chuỗi hoạt động trao quà tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong tháng 9 này, hành trình "Bình an đi qua mùa dịch cùng Aiwado" tiếp tục được thực hiện bằng chương trình trợ giá lên tới 170.000 sản phẩm sữa bột & sữa bột pha sẵn Kazu Gold, sữa trái cây & sữa chua uống Kazu Chan, bột ăn dặm Kazu Yumy đồng hành cùng mẹ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ và san sẻ nỗi lo kinh tế với mỗi gia đình trong mùa dịch Covid.

Chuỗi hành trình "Bình an đi qua mùa dịch cùng Aiwado" sẽ tiếp tục được nối dài mãi trong các hoạt động vì cộng đồng của doanh nghiệp đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực, tiếp thêm niềm tin vững tiến đến ngày "Bình thường mới".

